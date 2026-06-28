Quảng Trị: Tăng cường sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu cho người dân nông thôn

Không chỉ hỗ trợ người dân phát triển sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu, Dự án “Tăng cường sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu và cung cấp, quản lý nguồn nước sạch cho người dân vùng nông thôn tại xã Kim Ngân và Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị” còn hướng tới xây dựng các mô hình sản xuất bền vững, nâng cao thu nhập và đảm bảo nguồn nước sạch cho hàng nghìn người dân Quảng Trị...

Hội thảo khởi động dự án “Tăng cường sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu và cung cấp, quản lý nguồn nước sạch cho người dân vùng nông thôn tại xã Kim Ngân và Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị”

Ban Quản lý Dự án Cải thiện thu nhập và nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức hội thảo khởi động Dự án “Tăng cường sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu và cung cấp, quản lý nguồn nước sạch cho người dân vùng nông thôn tại xã Kim Ngân và Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị”.

Tại hội thảo, Ban Quản lý Dự án đã giới thiệu tổng quan các nội dung trọng tâm sẽ triển khai trong thời gian tới. Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn thông qua phát triển sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời cải thiện việc cung cấp và quản lý nguồn nước sạch.

Dự kiến có khoảng 5.834 người dân tại hai xã Kim Ngân và Lệ Ninh được hưởng lợi trực tiếp, cùng 5.672 người dân tại các xã thực hiện dự án và vùng lân cận được hưởng lợi gián tiếp.

Đối với xã Kim Ngân, dự án tập trung hỗ trợ tạo sinh kế và thu nhập bền vững cho người dân tại ba bản quanh hồ chứa nước Cẩm Ly. Các hộ dân sẽ được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ kinh phí và con giống nhằm phát triển các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu.

Dự án kỳ vọng năng suất sản xuất tăng từ 5-10%, thu nhập của người dân tăng 20-30% theo chuỗi giá trị, đồng thời có ít nhất 134 hộ sản xuất nhỏ được hưởng lợi từ các hoạt động phát triển chuỗi giá trị đặc thù của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo phát biểu tại hội thảo

Tại xã Lệ Ninh, dự án ưu tiên nâng cao giá trị cây nén thương phẩm. Theo đó, ít nhất 70 nông dân sẽ được tập huấn về phát triển chuỗi giá trị và xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh; thu nhập từ các hoạt động được hỗ trợ dự kiến tăng khoảng 30% mỗi năm.

Bên cạnh đó, dự án đặt mục tiêu hình thành ít nhất một hợp tác xã sản xuất nén hữu cơ và xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Không chỉ đầu tư hạ tầng và hỗ trợ kỹ thuật, dự án còn chú trọng phổ biến phương thức sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với thích ứng biến đổi khí hậu; hướng dẫn thành lập, củng cố các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm tăng cường liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo bày tỏ vui mừng chào đón bà Đổng Bích Du, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng cùng đoàn công tác và đại diện Bộ Ngoại giao đã tham dự hội thảo khởi động dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trân trọng cảm ơn các cơ quan, tổ chức đã đồng hành, hỗ trợ để tỉnh Quảng Trị tiếp nhận và triển khai dự án có ý nghĩa thiết thực đối với người dân vùng nông thôn. Lãnh đạo tỉnh cũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Ban Quản lý Dự án cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và địa phương trong quá trình vận động, chuẩn bị và triển khai dự án.

Bà Đổng Bích Du, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng, phát biểu tại hội thảo

Để dự án đạt hiệu quả cao, ông Lê Văn Bảo đề nghị Ban Quản lý Dự án tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan, bảo đảm các hoạt động được triển khai đúng quy định, đúng tiến độ và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu hai địa phương thuộc vùng dự án cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động phát triển sinh kế, đồng thời quản lý và sử dụng hiệu quả các công trình được đầu tư. Bên cạnh đó, các tổ hợp tác, hợp tác xã và các hộ dân hưởng lợi cần chủ động đổi mới phương thức sản xuất, phát huy hiệu quả các mô hình được hỗ trợ, góp phần duy trì tính bền vững của dự án sau khi kết thúc.

Trong khuôn khổ hội thảo, đại biểu các sở, ngành, địa phương và Ban Quản lý Dự án cũng đã trao đổi về cơ chế phối hợp, thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Qua đó, tạo tiền đề để dự án phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại hai xã Kim Ngân và Lệ Ninh.