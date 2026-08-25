Quy mô ngành quỹ Việt Nam chỉ khoảng 6% GDP, bằng 1/5 so với Thái Lan

Khoảng cách này cho thấy tiềm năng phát triển của ngành quản lý quỹ tại Việt Nam vẫn còn rất lớn. Dư địa tăng trưởng có thể lên tới 20-30 lần trong 10 năm tới...

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Ngày 25/8/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) phối hợp với Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức Hội nghị “Đầu tư thông minh trong kỷ nguyên số: Nhận diện cơ hội đầu tư qua các quỹ”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Công Minh - Trưởng Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phác thảo toàn cảnh bức tranh phát triển của ngành quỹ Việt Nam, những chuyển dịch mạnh mẽ về mặt chính sách và cơ hội chuyển mình lớn trong kỷ nguyên số.

Theo ông Nguyễn Công Minh, trong hơn 10 năm qua tính từ năm 2015 đến nay, ngành quỹ tại Việt Nam đã ghi nhận những kết quả tăng trưởng tích cực cả về quy mô lẫn chất lượng hoạt động.

Hiện Việt Nam có 43 công ty quản lý quỹ, với 142 quỹ đầu tư chứng khoán, trong đó có 106 quỹ đại chúng.

Đáng chú ý, tổng giá trị tài sản quản lý (AUM) tại các công ty quản lý quỹ đã tăng mạnh trong thời gian qua. Cuối năm 2015, AUM của các công ty quản lý quỹ đạt khoảng 124.000 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6, con số này đạt khoảng 846.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 6,8 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong 10 năm qua đạt hơn 20%/năm. Những con số trên cho thấy ngành quỹ đã có bước phát triển đáng kể trong hơn một thập kỷ.

Tuy nhiên, xét trên tương quan với khu vực và thế giới, quy mô ngành quản lý quỹ Việt Nam vẫn còn khiêm tốn và còn nhiều dư địa để phát triển.

Cụ thể, AUM hiện tương đương khoảng 6% GDP của Việt Nam. Trong khi đó, tỷ lệ này tại Thái Lan là 31%, Malaysia 56%, Hàn Quốc 84% và Trung Quốc 57% GDP. Khoảng cách này cho thấy tiềm năng phát triển của ngành quản lý quỹ tại Việt Nam vẫn còn rất lớn.

Theo ông Minh, sự phát triển của ngành quỹ không chỉ mang lại lợi ích cho từng nhà đầu tư mà còn góp phần hình thành một cơ cấu nhà đầu tư cân bằng và chuyên nghiệp hơn trên thị trường chứng khoán.

Một thị trường phát triển bền vững cần sự tham gia ngày càng lớn của các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư dài hạn và những dòng vốn chuyên nghiệp. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng thanh khoản, tăng tính ổn định và nâng cao khả năng huy động vốn của thị trường.

Theo đó, việc phát triển ngành quỹ không chỉ đơn thuần nhằm gia tăng quy mô tài sản quản lý, mà còn gắn với mục tiêu phát triển cơ sở nhà đầu tư theo hướng bền vững hơn.

Ngày 27/7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1413/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam.

Một trong những giải pháp quan trọng của đề án là phát triển cơ sở nhà đầu tư theo hướng bền vững, ưu tiên phát triển nhà đầu tư tổ chức và tăng tỷ trọng nhà đầu tư có tổ chức, qua đó hướng tới sự phát triển cân bằng hơn giữa nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân.

Bên cạnh đó, đề án cũng đặt ra giải pháp hiện đại hóa hạ tầng tài chính, thúc đẩy chuyển đổi số, vận hành hiệu quả các sản phẩm và thị trường mới, đồng thời ban hành các cơ chế đột phá nhằm phát triển thị trường vốn cả về quy mô và tính thanh khoản.

Những nội dung này cũng được Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đặc biệt chú trọng trong thời gian qua.

Trong năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành đề án tuyên truyền, phổ biến kiến thức và đào tạo nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2025-2030.

Những định hướng này cho thấy phát triển cơ sở nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức và ngành quỹ, đang được đặt trong tổng thể quá trình phát triển thị trường tài chính Việt Nam.