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Quỹ Nhà ở tỉnh Quảng Ninh có vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng

T Thanh Xuân

HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua Nghị quyết quyết định mức vốn điều lệ ban đầu cho Quỹ Nhà ở tỉnh. Đây là cơ sở để quỹ đi vào hoạt động, góp phần bổ sung cho nguồn lực phát triển nhà ở, và triển khai các chính sách an sinh về nhà ở trên địa bàn…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Nghị quyết, mức vốn điều lệ ban đầu của Quỹ Nhà ở tỉnh Quảng Ninh là 500 tỷ đồng. UBND tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm tổ chức quản lý và sử dụng nguồn vốn và vốn điều lệ của Quỹ Nhà ở tỉnh theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm nguyên tắc hạch toán độc lập, hiệu quả kinh tế -xã hội và tuân thủ các quy định về quản lý tài chính. Tiến độ cấp vốn điều lệ phải phù hợp với nhu cầu, tiến độ triển khai thực tế của dự án đầu tư.

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức rà soát khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng, chặt chẽ nhu cầu thuê nhà ở thực tế, để lựa chọn các dự án đầu tư nhà ở xã hội cho thuê thực sự phát huy hiệu quả sau đầu tư; xây dựng phương án quản lý, vận hành quỹ nhà ở cho thuê chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng; bảo đảm công trình được duy tu, bảo dưỡng định kỳ, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn và phát triển bền vững quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Việc thành lập Quỹ Nhà ở xuất phát từ thực tế, tỉnh Quảng Ninh là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, phát triển mạnh về công nghiệp, du lịch và dịch vụ; nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động ngày càng tăng.

Do đó, đầu tư xây dựng, tạo lập nhà ở, nhà ở xã hội là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng có khó khăn về nhà ở; góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 và hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đã giao cho tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2025-2030 theo Quyết định số 444/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 3 07/NQ-CP của Chính phủ.

Theo kết quả rà soát trong Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tổng nhu cầu nhà ở xã hội toàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 được xác định cụ thể là 40.217 căn, tương ứng khoảng 2,6 triệu m2 sàn, với tổng nhu cầu tài chính tạo lập ước tính khoảng 25.100 tỷ đồng.  

Trong đó, trừ số lượng căn hộ đã hoàn thành và bán cho đối tượng thụ hưởng, số căn còn lại được tạo lập theo định hướng chuyển đổi mạnh tư duy từ: “chú trọng sở hữu nhà ở” sang “bảo đảm quyền có chỗ ở”, có sự điều tiết của Nhà nước. Tập trung cho mục tiêu thuê lâu dài và tập trung tại những vùng kinh tế động lực, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu vực đông dân cư như: Hạ Long, Uông Bí, Quảng Yên, Hải Hà.

Để thực hiện chủ trương này, đồng thời khai thác đa dạng và tối đa hóa năng lực tạo lập nhà ở theo quy định tại Nghị định số 302/2025/NĐ-CP, Quảng Ninh đã rà soát, đánh giá nhu cầu vốn phát triển nhà ở, nhà ở xã hội đến năm 2030.

Cụ thể, giai đoạn 2026-2030, tổng nhu cầu vốn dự kiến để tạo lập nhà ở theo quy định tại Nghị định số 302/2025/NĐ-CP để cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu trên địa bàn tỉnh là 2.357 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 1.906 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để cho thuê; khoảng 451 tỷ đồng để tạo lập nhà ở xã hội thông qua hình thức mua của chủ đầu tư để cho thuê.

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