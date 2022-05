Quỹ RWC Partners của Anh không còn là cổ đông lớn tại Vincom Retail

Nhóm Quỹ ngoại tại Anh báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã VRE-HOSE).

Theo đó, nhóm quỹ RWC Partners đã bán gần 4 triệu cổ phiếu - trong đó, nhiều nhất là quỹ RWC Emerging Equities đã bán 1,6 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 2,04%, tương đương 46,3 triệu cổ phiếu. Tiếp đến, quỹ APG Emerging Markets đã bán ra 835.200 cổ phiếu VRE, lượng nắm giữ giảm từ 21,9 triệu cổ phiếu, chiếm 0,97% còn 21,1 triệu cổ phiếu, chiếm 0,93% và Quỹ RWC Global Emerging Market đã 683.200 cổ phần, số cổ phiếu nắm giữ còn 14,4 triệu cổ phiếu VRE, chiếm 0,63% vốn tại VRE...

Như vậy, nhóm quỹ này không còn là cổ đông lớn tại Vincom Retail, từ ngày 6/5, sau khi các quỹ thành viên này giảm sở hữu còn 110,2 triệu cổ phiếu, tương đương 4,85% vốn điều lệ.



Tạm tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/5 là 29.600 đồng/cổ phiếu, nhóm quỹ này đã thu về hơn 117,9 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 29/12/2021, nhóm quỹ RWC Partners đã trở thành cổ đông lớn tại Vincom Retail sau khi các đơn vị thành viên mua vào gần 1,1 triệu cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 114,2 triệu cổ phiếu, chiếm 5,02% vốn tại VRE.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch 12/5, giá cổ phiếu VRE giảm 0,19% xuống còn 26.900 đồng/cp và so với mức đỉnh 36.000 đồng/cp ngày 10/2, cổ phiếu VRE đã mất 25,3% giá trị.

Kết thúc quý 1/2022, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.369 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế đạt 378 tỷ đồng; giảm lần lượt 38% và 52% so với cùng kỳ. VRE cho biết, doanh thu giảm 38% là do doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan giảm chủ yếu là do miễn tiền thuê trong thời gian giãn cách xã hội, hỗ trợ giảm giá tiền thuê cho các đối tượng khách hàng thuê bị ảnh hưởng. Đồng thời doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm do số lượng nhà phố thương mại được bàn giao ít hơn so với cùng kỳ năm trước...

Năm 2022, ĐHĐCĐ VRE thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 2.400 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ;

Theo kế hoạch năm nay, Vincom Retail sẽ khai trương 3 trung tâm thương mại mới với tổng diện tích 95.000 m2, nâng tổng diện tích mặt sàn bán lẻ trên toàn hệ thống lên gần 1,8 triệu m2, bao gồm Vincom Mega Mall Smart City (Hà Nội) và hai Vincom Plaza.

Song song với đó, công ty sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu, nâng cấp sản phẩm du lịch bán lẻ tại Grand World Phú Quốc và VinWonders để khai thác tối đa và vận hành hiệu quả những dự án tiềm năng này.

Về phát triển sản phẩm, Vincom Retail sẽ tập trung phát triển dòng sản phẩm Vincom Mega Mall thế hệ mới, bắt kịp xu hướng thế giới sau giai đoạn phủ sóng thị trường. Trong đó, mô hình Vincom Mega Mall thế hệ mới dự kiến được ra mắt, hướng tới trở thành Life-Design Mall, điểm đến sáng tạo phong cách sống hiện đại, năng động cho thế hệ trẻ.