SeABank được vinh danh trong 2 bảng xếp hạng uy tín nhờ năng lực tài chính và quản trị vững mạnh

Với kết quả kinh doanh tích cực cùng những đổi mới trong hoạt động quản trị và điều hành, SeABank xếp thứ 22/50 tại bảng xếp hạng VIX50 năm 2026. Đồng thời, Ngân hàng đứng thứ 9 trong Top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín năm 2026, tăng 1 bậc so với kỳ xếp hạng trước.
Hai bảng xếp hạng do Vietnam Report công bố được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu độc lập và khách quan, với hệ thống tiêu chí phản ánh toàn diện năng lực và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Trong đó, VIX50 tập trung đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, tiềm năng tăng trưởng bền vững và chất lượng quản trị doanh nghiệp; còn Top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín đánh giá năng lực tài chính, uy tín truyền thông thông qua phương pháp Media Coding (mã hóa dữ liệu báo chí/truyền thông) cùng kết quả khảo sát các chuyên gia, doanh nghiệp và các bên liên quan.
Việc tiếp tục thăng hạng ở cả 2 bảng xếp hạng phản ánh những nỗ lực của SeABank trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư cũng như các bên liên quan. Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản hợp nhất của Ngân hàng đạt 427.108 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng từ 28.450 tỷ đồng lên 34.288 tỷ đồng, góp phần củng cố năng lực tài chính, nâng cao hệ số an toàn vốn (CAR) và tạo dư địa để mở rộng hoạt động kinh doanh.
Năng lực tài chính và quản trị của SeABank cũng được ghi nhận bởi Moody's Ratings khi tổ chức này nâng Xếp hạng Tín dụng Cơ bản (BCA) của Ngân hàng lên mức Ba3, đồng thời nâng triển vọng từ “Ổn định” lên “Tích cực” trong báo cáo xếp hạng tín nhiệm năm 2026. Kết quả này phản ánh chất lượng tài sản ổn định, nền tảng vốn được củng cố và năng lực quản trị rủi ro ngày càng được nâng cao.
Việc tiếp tục được ghi nhận tại 2 bảng xếp hạng uy tín là minh chứng cho hiệu quả chiến lược phát triển của SeABank, đồng thời tạo động lực để Ngân hàng tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì tăng trưởng bền vững, hướng tới gia tăng giá trị cho khách hàng, nhà đầu tư, cổ đông và các bên liên quan.
Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với hơn 4 triệu khách hàng, hơn 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn.
SeABank được coi là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 34.288 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III.
Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.
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