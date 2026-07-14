SHB được Asian Banking & Finance Awards vinh danh với sáng kiến cho vay và thanh toán xuất sắc cho SME

Các giải thưởng được bình chọn bởi hội đồng giám khảo độc lập gồm các chuyên gia đến từ các tổ chức kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới như PwC, Deloitte, EY và Bain & Company.
Theo đại diện SHB, hai giải thưởng tại ABF Retail Banking Awards 2026 là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển các giải pháp tài chính lấy khách hàng làm trung tâm của SHB, đặc biệt hướng tới nhóm SME, Micro SME và hộ kinh doanh.
"SHB không ngừng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ và dữ liệu để giúp khách hàng tiếp cận vốn nhanh hơn, thanh toán thuận tiện hơn và quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào các giải pháp số, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của khu vực kinh tế tư nhân", đại diện SHB nhấn mạnh.
SHB được vinh danh với hai giải thưởng “Sáng kiến cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc” và “Sáng kiến giải pháp thanh toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc”, ghi nhận các sáng kiến nổi bật trong việc mở rộng tiếp cận tín dụng và thúc đẩy thanh toán số cho hộ kinh doanh, SME (doanh nghiệp nhỏ và vừa) và Micro SME (doanh nghiệp siêu nhỏ) tại Việt Nam.
Ở mảng tín dụng, SHB phát triển mô hình cho vay dựa trên dữ liệu dành cho khách hàng SME và Micro SME, khai thác dữ liệu giao dịch từ hệ sinh thái thanh toán gồm tài khoản thanh toán, QR và Loa thanh toán SHB. Thay vì phụ thuộc hồ sơ tài chính truyền thống, ngân hàng ứng dụng dữ liệu dòng tiền theo thời gian thực để đánh giá năng lực tín dụng, qua đó phản ánh chính xác hoạt động kinh doanh thực tế của khách hàng.
Trọng tâm giải pháp là thấu chi vốn lưu động tín chấp, cho phép khách hàng tiếp cận vốn nhanh qua quy trình số hóa hoàn toàn, với thời gian phê duyệt chỉ trong vài giờ khi dữ liệu được xác thực đầy đủ. Bên cạnh đó, SHB cũng cung cấp các sản phẩm cho vay có tài sản bảo đảm với điều kiện linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực tài chính.
Song song với đó, ở mảng thanh toán, SHB triển khai giải pháp tích hợp dành cho tiểu thương và hộ kinh doanh, kết hợp tài khoản thanh toán, QR và Loa thanh toán SHB nhằm tối ưu hóa quản lý dòng tiền và thúc đẩy thanh toán số. Loa thanh toán cho phép “nghe thấy tiền về” ngay khi giao dịch thành công, giúp xác nhận tức thời, giảm sai sót và tăng tính minh bạch trong vận hành.
Giải pháp đang được đón nhận rộng rãi bởi các tiểu thương tại chợ truyền thống, hộ kinh doanh cá thể và cửa hàng bán lẻ, với tiềm năng tăng trưởng lớn trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh chức năng thanh toán, hệ thống có thể dễ dàng tích hợp với các dịch vụ tài chính và công cụ quản lý kinh doanh khác như theo dõi doanh thu, phần mềm quản lý bán hàng hay hóa đơn điện tử, góp phần nâng cao tính minh bạch của dòng tiền.
Cũng trong khuôn khổ Asian Banking & Finance Awards 2026, SHB được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng thuộc hệ thống ABF Wholesale Banking Awards gồm "Chương trình ESG tiêu biểu tại Việt Nam" và "Ngân hàng chuyển đổi số của năm tại Việt Nam", khẳng định vị thế Ngân hàng TMCP tư nhân Top 5 Việt Nam.
Bên cạnh các giải thưởng của ABF, thời gian qua SHB cũng được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh như: Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune SEA 500); Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín (Vietnam Report); Ngân hàng có giải pháp tài chính dành cho tiểu thương, hộ kinh doanh tốt nhất Việt Nam (The Asian Banker)... Việc liên tiếp được trao tặng các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế là minh chứng cho sự ghi nhận toàn diện đối với SHB, từ chất lượng sản phẩm dịch vụ, năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động đến uy tín thương hiệu và những nỗ lực không ngừng đổi mới, nhằm mang đến giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.
Bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, SHB định hướng phát triển hệ sinh thái khách hàng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, với mục tiêu trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Trên nền tảng công nghệ, SHB ứng dụng “5 First”: Data & AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First, tạo nền tảng cho việc xây dựng ngân hàng số hiện đại, an toàn và linh hoạt.
SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, phát triển xanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.
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