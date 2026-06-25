SK Hynix sắp niêm yết tại Mỹ, muốn huy động gần 30 tỷ USD

Theo hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý, SK Hynix, công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất Hàn Quốc, đang lên kế hoạch huy động khoảng 29 tỷ USD thông qua việc phát hành chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADR) trên sàn Nasdaq.
Theo kế hoạch, nhà sản xuất con chip nhớ của Hàn Quốc sẽ phát hành 17,79 triệu cổ phiếu mới, với tổng giá trị 45.450 tỷ won, tương đương 29,65 tỷ USD.
SK Hynix cho biết chứng chỉ ADR dự kiến bắt đầu được giao dịch từ ngày 10/7. Tuy nhiên, công ty nhấn mạnh thời điểm này mới là dự kiến và vẫn có thể thay đổi.
Theo SK Hynix, việc niêm yết ADR tại Mỹ sẽ giúp công ty mở rộng tệp nhà đầu tư quốc tế và giúp giá trị thực của doanh nghiệp được thị trường nhìn nhận đúng hơn.
“Chúng tôi kỳ vọng sẽ nâng cao vị thế của mình như một công ty toàn cầu bằng cách mở rộng sự hiện diện tại Mỹ - trung tâm của đổi mới sáng tạo của trí tuệ nhân tạo (AI)”, SK Hynix cho biết trong hồ sơ.
Kế hoạch niêm yết tại Mỹ được đưa ra trong lúc SK Hynix đang đẩy mạnh mở rộng sản xuất để theo kịp nhu cầu chip nhớ tăng vọt nhờ sự bùng nổ của AI. Tại Hàn Quốc, công ty này đang xây dựng Yongin Cluster, một tổ hợp nhà máy sản xuất con chip nhớ quy mô lớn, dự kiến bắt đầu đi vào vận hành từ năm 2027.
Tại Mỹ, SK Hynix cũng đang triển khai dự án nhà máy đóng gói con chip trị giá 4 tỷ USD ở bang Indiana. Đây là cơ sở sản xuất đầu tiên của công ty tại thị trường Mỹ.
Theo hãng Reuters, nhiều ngân hàng lớn tham gia xử lý thương vụ phát hành này, gồm BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs và JPMorgan Securities.
Làn sóng AI đã đẩy thị trường bộ nhớ toàn cầu vào tình trạng thiếu hụt, khi các hệ thống điện toán hiệu năng cao cần lượng lớn bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) để sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM) - loại bộ nhớ then chốt trong các con chip AI.
Theo ông MS Hwang, Giám đốc nghiên cứu của công ty Counterpoint Research, SK Hynix hiện nắm khoảng 60% thị phần HBM.
“Điều không cần bàn cãi là SK Hynix đang dẫn đầu thị trường HBM. Công ty cũng có lợi thế về chi phí sản xuất, nên đạt biên lợi nhuận hoạt động cao nhất. Họ vừa có sản phẩm tốt nhất, vừa có chi phí thấp nhất. Còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa?”, ông Hwang nói với kênh CNBC trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm 17/6.
Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu SK Hynix niêm yết tại Hàn Quốc đã tăng hơn 280%, đưa giá trị vốn hóa của công ty vượt 1 nghìn tỷ USD. Đà tăng này phản ánh kỳ vọng lớn của nhà đầu tư vào những doanh nghiệp được xem là hưởng lợi trực tiếp từ cuộc đua giành nguồn cung con chip HBM trên toàn cầu.
Tuy nhiên, đà tăng mạnh của SK Hynix và Samsung Electronics - doanh nghiệp đồng hương đồng thời là nhà sản xuất con chip nhớ lớn nhất thế giới - cũng làm dấy lên lo ngại về mức độ tập trung của thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Hai công ty này hiện chiếm tổng cộng hơn 40% chỉ số Kospi, khiến thị trường dễ chịu tác động hơn trước các rủi ro như gián đoạn chuỗi cung ứng hoặc sự chững lại của dòng vốn đầu tư vào trung tâm dữ liệu trên toàn cầu.
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