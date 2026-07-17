Smart Green Living Week 2026: Các giải pháp kiến tạo đô thị xanh, thông minh và đáng sống

Smart Green Living Week 2026 với sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp, startup và dự án đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực vật liệu xanh, kiến trúc, smart home, IoT, ESG, công nghệ môi trường, năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn…

Ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại sự kiện Smart Green Living Week 2026, sáng ngày 17/7. Ảnh: H.Vinh

Từ ngày 17-19/7 tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (SIHUB), diễn ra Smart Green Living Week 2026. Sự kiện được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, với sự phối hợp của SIHUB và Gallery Architecture & Materials.

Smart Green Living Week 2026 không chỉ là một không gian triển lãm mà còn là nền tảng kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhằm thúc đẩy các giải pháp đô thị xanh, thông minh và đáng sống.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Startup Connection Day 2026, một chuỗi hoạt động kết nối hệ thống đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy hợp tác giữa startup, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh rằng phát triển đô thị xanh đòi hỏi sự tham gia của nhiều chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Smart Green Living Week được tổ chức nhằm tạo không gian để startup, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và cơ quan quản lý cùng kết nối, hoàn thiện giải pháp và thúc đẩy ứng dụng vào thực tiễn.

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang tăng tốc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc xây dựng đô thị xanh không chỉ là câu chuyện của quy hoạch hay bổ sung thêm không gian xanh.

Bên cạnh không gian triển lãm, Smart Green Living Week 2026 tổ chức chuỗi hội thảo, đối thoại doanh nghiệp và hoạt động kết nối nhằm tạo diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và startup. Tại đây, các bên cùng thảo luận về những xu hướng phát triển đô thị xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững; các xu hướng tiêu dùng bền vững, ứng dụng công nghệ, vật liệu xanh và đổi mới sáng tạo trong kiến trúc, cảnh quan và không gian sống.

Cũng tại sự kiện, các chuyên gia chỉ ra những thách thức về biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải, quản lý đô thị và nâng cao chất lượng sống đòi hỏi sự kết hợp giữa công nghệ, vật liệu mới, dữ liệu, mô hình quản trị hiện đại và các giải pháp đổi mới sáng tạo có khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Smart Green Living Week 2026 được kỳ vọng sẽ tạo ra những kết nối có giá trị, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các chủ thể trong hệ sinh thái, lan tỏa các mô hình phát triển xanh, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo vào thực tiễn, hướng tới xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống. Thông qua các hoạt động tại sự kiện sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy hành động vì một tương lai phát triển bền vững.