Số người siêu giàu trên toàn cầu tăng mạnh nhờ cơn sốt cổ phiếu AI

Số người có tài sản ròng hơn 30 triệu USD trên thế giới đã tăng 14,4% trong vòng 1 năm...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Số người siêu giàu trên toàn cầu tăng mạnh trong năm 2025, khi cơn sốt cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) giữ vai trò quan trọng thúc đẩy xu hướng tăng của thị trường chứng khoán thế giới.

Theo báo cáo mới nhất từ công ty tình báo tài sản Altrata, số lượng cá nhân siêu giàu - được định nghĩa là những người có tài sản ròng trên 30 triệu USD - đã tăng 14,4% trong vòng 1 năm, đạt con số 556.850 người trên toàn thế giới vào cuối năm 2025. Đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2017.

Bà Maya Imberg, Giám đốc cấp cao của Altrata, nói với tờ báo Wall Street Journal: "Những gì chúng ta đã chứng kiến trong thập kỷ qua là số lượng người siêu giàu ngày càng tăng lên theo thời gian, với một tốc độ tăng trưởng nhanh chóng”.

Bà Imberg cũng nhấn mạnh rằng các yếu tố bao gồm lạm phát giảm, lợi nhuận doanh nghiệp bền vững và cơn sốt đầu tư AI đã củng cố số lượng người siêu giàu và giá trị tài sản của họ trong năm 2025.

Một trong những nhóm phát triển nhanh nhất của tầng lớp siêu giàu trong những năm gần đây là các “centi-millionaire”, tức là những người có tài sản trên 100 triệu USD. Tài sản của nhóm này chủ yếu đến từ việc sáng lập hoặc đầu tư vào các công ty công nghệ có tốc độ phát triển nhanh chóng. Phát hiện này của Altrata phù hợp kết quả từ các nghiên cứu khác cho thấy thế giới đang trở nên giàu có hơn, nhưng sự gia tăng tài sản này lại tập trung chủ yếu vào nhóm những người giàu nhất.

Số người siêu giàu trên thế giới qua các năm - Nguồn: Altrata/WSJ.

Một nghiên cứu tương tự, có tên Báo cáo Bất bình đẳng Thế giới (World Inequality Report) 2026, đã phát hiện rằng tài sản của những tỷ phú giàu nhất thế giới đã tăng trưởng khoảng 8,5% mỗi năm trong thời gian từ năm 1995 đến 2025, so với mức tăng chỉ khoảng 3,4% mỗi năm đối với nhóm một nửa dân số toàn cầu ở đáy của thang tài sản. Các nhà nghiên cứu thực hiện báo cáo này cho biết theo tính toán của họ, khoảng 60.000 người thuộc nhóm 0,001% giàu nhất thế giới sở hữu tài sản ít nhất 254 triệu USD.

Ông Ricardo Gomez-Carrera, tác giả chính của Báo cáo Bất bình đẳng Thế giới, khi công bố báo cáo này đã nói: "Dân số có thể chứa trong một sân vận động bóng đá sở hữu lượng tài sản gấp ba lần so với một nửa nhân loại cộng lại” - ám chỉ nhóm 0,001% dân số giàu nhất.

Báo cáo của Altrata cho thấy những người có tài sản trên 30 triệu USD chiếm hơn 1% dân số của giới triệu phú - được định nghĩa là những người có tài sản từ 1 triệu USD trở lên - nhưng nắm giữ 32% tài sản của nhóm này.

Nhìn rộng hơn, người siêu giàu chiếm 0,01% dân số trưởng thành toàn cầu nhưng nắm giữ 11% tổng tài sản tư nhân do cá nhân nắm giữ trên toàn thế giới.

Bà Imberg cho biết các con số của Altrata kể một câu chuyện về lợi nhuận vượt trội có thể có từ tài sản tài chính, bao gồm từ đầu tư, từ khởi nghiệp thành công và từ việc chuyển giao tài sản giữa các thế hệ.

Mỹ vẫn là quốc gia có nhiều người siêu giàu hơn so với tổng số người siêu giàu của các quốc gia đứng đầu khác, chiếm tỷ lệ 37% tổng số người siêu giàu trên toàn cầu. Trung Quốc và Đức lần lượt đứng thứ hai và thứ ba, với tỷ lệ tương ứng đạt khoảng 10% và 5%.

Khu vực đô thị New York tiếp tục có số lượng cư dân siêu giàu lớn nhất, tiếp theo là các khu vực đô thị của Hồng Kông, Los Angeles và San Francisco.