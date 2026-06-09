Sức khỏe sinh sản: Xu hướng dịch chuyển tư duy của giới trẻ
Hoàng Hải Yến
09/06/2026, 12:46
Không còn là chủ đề bị né tránh, sức khỏe sinh sản đang dần được nhìn nhận như một phần quan trọng của kỹ năng sống. Đây cũng không chỉ là câu chuyện y tế, mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách thế hệ trẻ lập kế hoạch cho cuộc sống giữa bối cảnh kinh tế nhiều biến động…
Kết
hôn muộn hơn, sinh con muộn hơn và dành nhiều thời gian hơn cho học tập, sự
nghiệp… Xu hướng này đã khiến không ít người trẻ bắt đầu quan tâm tới sức khỏe
sinh sản từ sớm. Từ các ứng dụng theo dõi chu kỳ, xét nghiệm đánh giá sức khỏe
sinh sản đến các dịch vụ hỗ trợ sinh sản hiện đại, một thị trường mới đang hình
thành xung quanh nhu cầu chuẩn bị cho những lựa chọn tương lai.
GIỚI
TRẺ SỚM QUAN
TÂM ĐẾN SỨC
KHỎE SINH SẢN
Theo
dữ liệu của OECD và Eurostat, độ tuổi trung bình của phụ nữ khi sinh con đầu
lòng tại các nước phát triển đã tăng liên tục trong hơn hai thập niên qua.
Nếu
đầu những năm 2000, con số này tại nhiều quốc gia OECD dao động quanh mức 27 tuổi,
thì hiện nay đã vượt 30 tuổi. Tại một số nền kinh tế có mức sinh thấp như Hàn
Quốc, Nhật Bản, Italy hay Tây Ban Nha, độ tuổi sinh con đầu lòng phổ biến hiện
dao động từ 31 đến 33 tuổi.
Khi
độ tuổi kết hôn và sinh con ngày càng dịch chuyển về phía sau, khoảng thời gian
giữa tuổi trưởng thành và thời điểm xây dựng gia đình cũng kéo dài hơn. Điều
này khiến nhiều người trẻ bắt đầu quan tâm tới các yếu tố có thể ảnh hưởng đến
sức khỏe sinh sản trong tương lai thay vì chỉ tìm hiểu khi chuẩn bị mang thai.
Song
song với sự thay đổi trong hành vi cá nhân là sự phát triển nhanh chóng của
ngành công nghệ sinh sản (fertility technology). Nếu trước đây các dịch vụ hỗ
trợ sinh sản chủ yếu gắn với điều trị hiếm muộn, thì hiện nay thị trường đã mở
rộng sang nhiều lĩnh vực khác như xét nghiệm đánh giá sức khỏe sinh sản, theo
dõi nội tiết tố, tư vấn sinh sản cá nhân hóa hay lưu trữ dữ liệu sức khỏe dài hạn.
Tại
Mỹ, Kindbody - một trong những công ty hỗ trợ sinh sản lớn nhất - đã ghi nhận số lượng
khách hàng sử dụng dịch vụ bảo tồn khả năng sinh sản tăng khoảng 50% trong giai
đoạn từ tháng 4/2023 đến tháng 4/2024. Trong khi đó, Maven Clinic - nền tảng y
tế số cho phụ nữ và gia đình, hiện phục vụ hàng chục triệu người dùng thông qua
các chương trình chăm sóc sức khỏe gia đình và sinh sản tại nhiều quốc gia.
Ngoài
ra, ngày càng nhiều tập đoàn lớn đưa hỗ trợ sinh sản vào gói phúc lợi nhân viên
nhằm thu hút và giữ chân lao động chất lượng cao. Các công ty như Apple, Meta,
Goldman Sachs,... đã triển khai các chương trình hỗ trợ điều trị hiếm muộn, IVF
hoặc trữ trứng cho nhân viên.
Progyny
- một trong những doanh nghiệp công nghệ sinh sản lớn nhất Mỹ, đã xây dựng mô
hình kết nối người lao động với các dịch vụ từ xét nghiệm sinh sản, trữ trứng đến
IVF. Công ty hiện phục vụ hàng triệu người lao động thông qua mạng lưới doanh
nghiệp đối tác. Tờ The Guardian nhận định rằng chế độ phúc lợi hỗ
trợ sinh sản chính là "vũ khí" tuyển dụng mang tính chiến lược mới
trong phân khúc lao động chất lượng cao.
Đồng thời, sự
phát triển của công nghệ số cũng khiến việc theo dõi sức khỏe sinh sản trở nên
phổ biến hơn. Flo Health - ứng dụng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt và sức khỏe
sinh sản lớn nhất thế giới hiện có hơn 70 triệu người dùng hoạt động hàng
tháng. Clue, một ứng dụng tương tự có trụ sở tại Đức, cũng ghi nhận hơn 12 triệu
người dùng trên toàn cầu.
Các
nền tảng này cho thấy sức khỏe sinh sản đang dần được tích hợp vào hệ sinh thái
chăm sóc sức khỏe cá nhân hàng
ngày, tương tự như việc theo dõi giấc ngủ, dinh dưỡng hay hoạt động thể chất.
NHẬN THỨC VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN
ĐANG THAY ĐỔI TẠI VIỆT NAM
Nằm
trong xu hướng chung của châu Á, thị trường hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam cũng
đang mở rộng đáng kể. Theo Research and Markets, quy mô thị trường thụ tinh
trong ống nghiệm (IVF) của Việt Nam được dự báo tăng trưởng bình quân 7,47% mỗi
năm trong giai đoạn 2023-2028, tiến gần mốc 203
triệu USD vào năm 2028.
Hiện tại Việt Nam, nhiều cơ sở y tế lớn đã liên tục đầu tư công
nghệ và mở rộng dịch vụ tư vấn chuyên sâu, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận
của người dân với các giải pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản hiện đại.
Sự
dịch chuyển này cho thấy mong muốn kiểm soát các biến số cá nhân trước những áp
lực từ bối cảnh kinh tế xã hội, thay vì phụ thuộc vào hoàn cảnh. Khác với các
thế hệ trước thường ưu tiên ổn định cuộc sống trước khi lập kế hoạch cho tương
lai, một bộ phận giới trẻ hiện nay có xu hướng chuẩn bị các phương án dự phòng
từ sớm, ngay cả khi chưa xác định rõ thời điểm cụ thể.
Tuy
nhiên, sự mở rộng của thị trường này cũng đi kèm với nhiều tranh luận chuyên
môn. Các chuyên gia y tế đưa ra cảnh báo rằng phương pháp trữ trứng hay các
công nghệ hỗ trợ sinh sản khác không phải là giải pháp bảo đảm hoàn toàn cho khả
năng làm cha mẹ trong tương lai. Việc thương mại hóa các dịch vụ này nếu thiếu
sự minh bạch về mặt thông tin y khoa có nguy cơ tạo ra những kỳ vọng thiếu thực
tế cho người tiêu dùng.
Dẫu
vậy, xu hướng này cho thấy một thực tế khó phủ
nhận: sinh sản đang dần chuyển từ một quyết định mang tính tự nhiên sang một
lĩnh vực được quản trị, lập kế hoạch và đầu tư như nhiều khía cạnh khác của cuộc
sống hiện đại.
Tại tọa đàm “Gen Z và chăm sóc sức khỏe sinh sản,
sức khỏe tình dục hiện nay” tại Bệnh viện Đại học Y Dược (cơ sở Linh Đàm,
Hà Nội) mới đây, ThS.BSNT Lưu Quang Long, Giảng viên Bộ môn Ngoại tiết niệu nam
học và Y học giới tính, Trường ĐH Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội, cho rằng môi trường
số mở ra nhiều cơ hội tiếp cận kiến thức cho giới trẻ nhưng cũng đặt ra yêu cầu
về khả năng nhận diện thông tin đúng đắn.
Theo BS. Long, việc thiếu kỹ năng chọn lọc
thông tin có thể khiến nhiều bạn trẻ hình thành nhận thức sai lệch hoặc đưa ra
những quyết định ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý.
Trong khi đó, ông Võ Quốc Đạt, Phó Chủ nhiệm,
Chánh Văn phòng CLB Truyền thông và Sự kiện Thanh Thiếu nhi Việt Nam, cho rằng
việc trang bị kiến thức khoa học, chính xác về sức khỏe sinh sản cho thanh niên
là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Theo ông, điều này không chỉ giúp
người trẻ chủ động bảo vệ bản thân mà còn góp phần xây dựng một xã hội văn
minh, tiến bộ và an toàn hơn cho thanh niên.
Xu hướng tăng đạm trong dinh dưỡng tạo ra những rủi ro sức khỏe
15:41, 04/06/2026
Mối liên quan giữa thực phẩm siêu chế biến và chứng "não sương mù"
14:51, 21/05/2026
Bệnh viêm ruột mạn gia tăng ở người trẻ tại Việt Nam
Công nghệ điều trị rung nhĩ hiện đại được triển khai tại nhiều bệnh viện Việt Nam
Rung nhĩ là dạng rối loạn nhịp tim phổ biến, khiến tim đập hỗn loạn, làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim và giảm chất lượng sống. Với nhiều bệnh nhân, đây là bệnh lý kéo dài, phải dùng thuốc chống đông hoặc can thiệp để kiểm soát nhịp tim…
Xu hướng tăng đạm trong dinh dưỡng tạo ra những rủi ro sức khỏe
Các sản phẩm giàu đạm hiện diện ở khắp nơi với đủ loại từ mì ống, bánh quy cho đến cả nước uống bổ sung đạm. Nhưng liệu cơ thể con người có thực sự cần nhiều đạm đến vậy?...
Kỷ nguyên “cá thể hóa” đang thay đổi cách điều trị ung thư phổi
Kỷ nguyên “cá thể hóa” đang thay đổi cách điều trị ung thư phổi. Thông qua phân tích đặc điểm sinh học phân tử của từng khối u, các bác sĩ có thể lựa chọn phác đồ phù hợp hơn cho từng bệnh nhân, thay vì điều trị phác đồ chung như trước đây…
Bác sĩ Việt Nam tiếp cận trực tiếp những công nghệ phẫu thuật cột sống hiện đại nhất
Những năm gần đây, chuyên ngành phẫu thuật cột sống thế giới đã có những bước tiến vượt bậc nhờ công nghệ cao. Thực tế lâm sàng cho thấy, các ca can thiệp cột sống phức tạp ngày càng đòi hỏi mức độ chính xác tuyệt đối để kiểm soát rủi ro toàn diện cho người bệnh...
Uống nước đúng cách để bảo về thận trong những ngày nắng nóng
Theo y học cổ truyền, mùa hè thuộc hành Hỏa, dễ gây hao tổn tân dịch (dịch cơ thể), từ đó ảnh hưởng đến chức năng tạng phủ, đặc biệt là thận. Nguyên tắc “Thanh nhiệt - Sinh tân” được xem là nền tảng trong dự phòng bệnh lý liên quan đến mất nước và rối loạn chuyển hóa…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: