Tăng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp tới 95%

Theo Nghị định số 346/2026/NĐ-CP, mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cá nhân không thuộc hộ nghèo, cận nghèo được nâng hơn gấp đôi từ 20% lên 50%, trong khi mức hỗ trợ cao nhất dành cho hộ nghèo, cận nghèo tăng lên 95%. Chính sách mới đồng thời mở rộng đối tượng bảo hiểm và trao thêm quyền quyết định cho địa phương…

Tăng mạnh mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp tới 95%

Theo quy định mới tại Nghị định số 346/2026/NĐ-CP ngày 5/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp, phạm vi đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được mở rộng.

Bên cạnh ba nhóm gồm cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản, Nghị định bổ sung nhóm “đối tượng bảo hiểm khác”, bao gồm cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản, cây lâm nghiệp chính, chủ lực thuộc danh mục do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương công bố.

Cơ quan soạn thảo đánh giá việc mở rộng danh mục được hỗ trợ nhằm tạo dư địa để chính sách bảo hiểm bám sát hơn thực tế sản xuất. Thay vì chỉ giới hạn ở một số loại cây trồng, vật nuôi và thủy sản được quy định cụ thể, phạm vi hỗ trợ có thể được mở rộng theo danh mục sản phẩm chủ lực, phù hợp với định hướng phát triển của từng giai đoạn. Nghị định số 346/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/10/2026.

Đáng chú ý, mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cũng được điều chỉnh tăng mạnh.

Cụ thể, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối đa 95% phí bảo hiểm, tăng từ mức 90% hiện nay. Trong khi đó, cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối đa 50%, thay vì mức 20% như quy định hiện hành.

Đối với tổ chức sản xuất nông nghiệp, mức hỗ trợ tối đa được nâng lên 30%, tăng 10% so với hiện nay. Chính sách này áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp hoặc tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cá nhân không thuộc hộ nghèo, cận nghèo được nâng hơn gấp đôi từ 20% lên 50%, trong khi mức hỗ trợ cao nhất dành cho hộ nghèo, cận nghèo tăng lên 95% (Nghị định số 346/2026/NĐ-CP)

Theo đó, tổ chức sản xuất phải có hợp đồng liên kết gắn với sản phẩm nông nghiệp thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, bảo đảm các điều kiện theo quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Ngoài ra, tổ chức có sản phẩm nông nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; hoặc được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao; hoặc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản xác nhận của Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định.

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở thẩm quyền quyết định chính sách được phân cấp mạnh hơn cho địa phương.

Theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể nhiều nội dung của chính sách hỗ trợ, từ đối tượng tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp, loại cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản, loại rủi ro được bảo hiểm, mức hỗ trợ, thời gian thực hiện đến địa bàn được hỗ trợ.

Trong khi đó, Nghị định số 346/2026/NĐ-CP giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định về đối tượng, mức hỗ trợ, loại rủi ro và các điều kiện liên quan, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách, quyết định địa bàn được hỗ trợ trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ; loại rủi ro được bảo hiểm; mức hỗ trợ và thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.

Việc phân quyền này tạo điều kiện để chính sách được thiết kế sát hơn với đặc điểm sản xuất và rủi ro của từng địa bàn. Trong khi một địa phương có thể ưu tiên vùng sản xuất cây trồng chủ lực, địa phương khác có thể tập trung nguồn lực cho chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hoặc những khu vực thường xuyên chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh.

Sau khi quyết định chính sách hỗ trợ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố văn bản trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương cũng như cho Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc địa bàn được hỗ trợ.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Ủy ban nhân dân cấp xã phải tổ chức tập huấn, tuyên truyền về bảo hiểm nông nghiệp, Nghị định số 346/2026/NĐ-CP nêu rõ.

Việc mở rộng đối tượng bảo hiểm và phân quyền cho địa phương cho thấy chính sách đang được thiết kế theo hướng tăng khả năng tiếp cận của người sản xuất, đồng thời tạo dư địa để từng địa phương lựa chọn những lĩnh vực, địa bàn và nhóm đối tượng phù hợp với đặc thù sản xuất của mình.