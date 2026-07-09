Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026: Điểm sáng vĩ mô và 5 nhóm thách thức cốt lõi

Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức tăng GDP ấn tượng 8,18%, cao nhất kể từ năm 2000. Tuy nhiên, đằng sau sự bứt phá mạnh mẽ của khu vực công nghiệp và dịch vụ, nền kinh tế đang bộc lộ hàng loạt thách thức cốt lõi như áp lực lạm phát gia tăng, mức nhập siêu kỷ lục 16,65 tỷ USD, rủi ro hệ thống tín dụng và “sức khỏe” của khu vực doanh nghiệp...

Ảnh minh họa.

Sáng ngày 9/7/2026, tại Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026: Thách thức, động lực và triển vọng phát triển”.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn đang đối diện với hàng loạt biến diễn phức tạp và khó lường, từ hậu quả của dịch bệnh, đứt gãy chuỗi cung ứng, cho đến những xung đột địa chính trị tại Trung Đông và Nga - Ukraine.

Dù phải thích ứng với môi trường quốc tế đầy rủi ro, nền kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 vẫn ghi nhận những thành tựu vô cùng ấn tượng. Nổi bật nhất là mức tăng trưởng GDP đạt 8,18%, mức cao nhất kể từ năm 2000 – thời điểm nước ta bắt đầu có thống kê tăng trưởng bán niên.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng ở chính thời điểm các chỉ số vĩ mô thuận lợi nhất, nền kinh tế lại càng cần nhìn nhận thẳng thắn vào những vấn đề cơ cấu phía sau bức tranh tăng trưởng.

ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ TỪ DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHIỆP

Bức tranh kinh tế nửa đầu năm 2026 cho thấy nền kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực, được dẫn dắt chủ yếu bởi khu vực dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Toàn cảnh tọa đàm.

Theo số liệu của Cục Thống kê, GDP quý 2/2026 ước tính tăng 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,18%, vượt trội đáng kể so với mức tăng 7,63% của cùng kỳ năm 2025.

Đóng góp vào thành tựu chung này, các khu vực kinh tế đều cho thấy sự khởi sắc và tăng trưởng vững chắc. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng ghi nhận mức tăng 9,81%, đóng góp tới 47,20% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Khu vực dịch vụ cũng tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 8,09%, đóng góp 47,14% vào mức tăng chung. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì sự ổn định với mức tăng 3,87%, đóng góp 5,66%.

Về phương diện sử dụng GDP, các chỉ số đo lường tổng cầu đều mang lại những tín hiệu khả quan: Tiêu dùng cuối cùng của nền kinh tế tăng 8,15%; tích lũy tài sản tăng 15,20% và đặc biệt, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng mạnh 20,18%, trong khi nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ cũng tăng 26,44%.

Thống kê của TS. Phạm Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới.

Thương mại quốc tế tiếp tục chứng minh vai trò là động lực then chốt của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng tới 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu trong quý 2/2026 bứt phá với mức tăng 22,7%, đi kèm với việc chỉ số quản trị mua hàng (PMI) liên tục duy trì trên ngưỡng 50 điểm trong suốt 12 tháng liền. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy năng lực sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam không hề suy giảm mà đang trên đà mở rộng mạnh mẽ.

5 THÁCH THỨC LỚN ĐẰNG SAU BỨC TRANH TĂNG TRƯỞNG 6 THÁNG

Mặc dù đạt được những chỉ số vĩ mô rất đáng khích lệ, nền kinh tế Việt Nam 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn sắp tới đang phải đối mặt với hàng loạt rủi ro tiềm ẩn. Theo TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học – xã hội Việt Nam, nền kinh tế đang tồn tại 5 nhóm vấn đề cơ cấu lớn cần được nhận diện và xử lý kịp thời.

Thứ nhất, áp lực từ cán cân thương mại và lạm phát.

Lạm phát đang có dấu hiệu chịu sức ép lớn hơn khi chỉ số CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng 4,38% so với cùng kỳ, trong khi lạm phát cơ bản cũng tăng 4,12%. Các nhóm hàng thiết yếu như nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng và thực phẩm liên tục tạo áp lực lên mặt bằng giá cả. Đáng chú ý, Việt Nam ghi nhận mức nhập siêu lên tới 16,65 tỷ USD trong nửa đầu năm, một mức thâm hụt kỷ lục so với xu hướng thặng dư bình quân 24 tỷ USD/năm của giai đoạn 2023-2025.

“Dù 94,1% giá trị nhập khẩu là tư liệu sản xuất, t