Thị trường ghế ô tô trẻ em: Doanh số tăng trưởng đột phá
Tuệ Mỹ
19/06/2026, 07:50
Từ ngày 1/7/2026, quy định về sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét trên ô tô chính thức có hiệu lực, đồng thời trẻ thuộc nhóm này không được ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế…
Từ đầu năm đến nay, thị trường ghế trẻ em bước vào giai
đoạn sôi động chưa từng có. Tại nhiều cửa hàng phụ kiện ô tô, hệ thống bán lẻ đồ
mẹ và bé cũng như các sàn thương mại điện tử, nhu cầu tìm hiểu và mua ghế trẻ
em đã tăng mạnh.
Ngay cả trên các trang mạng xã hội, chỉ cần gõ cụm từ “ghế ô
tô trẻ em”, người dùng có thể nhận được hàng nghìn kết quả khác nhau. Nhiều sản
phẩm được quảng cáo bằng các cụm từ như “chuẩn châu Âu”, “chống
sốc”, “chống rung” hoặc “phù hợp cho ô tô gia đình”.
Ở nhóm giá thấp, nhiều sản phẩm được rao bán với giá khoảng vài trăm nghìn đồng dưới dạng đệm nâng, dây đai hỗ trợ hoặc ghế gấp gọn.
Nhóm phổ thông dao động từ 500.000 đồng đến khoảng 2 triệu đồng, trong khi các
dòng ghế có ISOFIX, xoay 360 độ hoặc hàng nhập khẩu có thể lên tới 5 - 15 triệu
đồng, thậm chí trên 20 triệu đồng.
Sự chuẩn bị của người dân trước thềm quy định mới được thể
hiện qua những con số tăng trưởng rất ấn tượng. Báo cáo từ nền tảng tổng hợp và
khai thác dữ liệu Metric.vn cho biết, trong giai đoạn từ 01/01/2026 đến
31/05/2026, dòng sản phẩm ghế an toàn cho trẻ em trên các nền tảng Shopee,
Lazada, TikTok Shop và Tiki đã đạt mức 78,2 tỷ đồng, đánh dấu mức tăng trưởng đột
phá 116% so với cùng kỳ năm 2025.
Về mặt sản lượng, đã có tới 78.000 sản phẩm được tiêu thụ,
tăng 78%. Sự tham gia của 877 gian hàng trên bốn sàn thương mại điện tử lớn cho
thấy sức hút khổng lồ của ngách thị trường này. Trong đó, Shopee tiếp tục dẫn đầu
với 60,4 tỷ đồng, chiếm 77,2% thị phần. Đáng chú ý nhất là sức bật của TikTok
Shop khi nền tảng này mang về doanh số 17,5 tỷ đồng, tăng trưởng tới 209% so với
cùng kỳ.
Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng thể hiện sự sẵn sàng chi
trả cho chất lượng, khi phân khúc giá từ 2.000.000 đồng đến 3.500.000 đồng trở
thành nhóm bán chạy nhất, đóng góp tới 29,1 tỷ đồng vào tổng doanh thu. Cuộc chiến giành thị phần không chỉ dừng lại ở giá cả mà
còn nằm ở uy tín thương hiệu, khi 47,4% doanh thu đến từ các gian hàng chính
hãng (Mall).
Sự tăng trưởng về mặt doanh số đi kèm với sự thay đổi trong
tiêu chí lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng. Giờ đây, phụ huynh không chỉ
mua sắm theo phong trào mà đặt tính thực dụng và sự bền bỉ lên hàng đầu. Tuy
nhiên, khảo sát trên các nền tảng thương mại điện tử, người dùng dễ dàng bị bủa
vây bởi hàng nghìn kết quả ghế ô tô trẻ em với mức giá phân hóa cực kỳ mạnh.
Theo các chuyên gia an toàn giao thông, yếu tố quan trọng nhất
khi lựa chọn ghế trẻ em không phải là giá bán mà là khả năng bảo vệ trẻ trong
trường hợp xảy ra tai nạn. Một chiếc ghế có mức giá thấp nhưng không đạt tiêu
chuẩn an toàn có thể không phát huy tác dụng khi xảy ra va chạm, thậm chí còn
làm gia tăng nguy cơ chấn thương.
Khi mua sắm, người tiêu dùng nên kiểm tra và ưu tiên các sản
phẩm đạt một trong những tiêu chuẩn khắt khe như: Tiêu chuẩn châu Âu ECE R44/04
(phân loại ghế theo mức cân nặng); ECE R129 hay còn gọi là i-Size (tiêu chuẩn mới
nhất phân loại theo chiều cao, đặc biệt tăng cường khả năng bảo vệ vùng đầu và
cổ); hoặc tiêu chuẩn FMVSS 213 áp dụng cho ghế trẻ em tại thị trường Mỹ.
Ngoài tiêu chuẩn chứng nhận, hệ thống kết nối ISOFIX cũng là
một chi tiết kỹ thuật tạo ra sự khác biệt lớn. Đây là hệ thống các chốt kim loại
được gắn trực tiếp vào khung xe ô tô, giúp chiếc ghế được cố định một cách vững
chãi.
Đối với những chiếc ô tô đời cũ hoặc xe phổ thông không được
trang bị sẵn ngàm kết nối ISOFIX, phụ huynh vẫn có thể tìm mua các loại ghế được
thiết kế chuyên biệt để luồn và cố định bằng chính dây đai an toàn 3 điểm
nguyên bản của xe. Nếu người dùng tuân thủ lắp đặt theo sách
hướng dẫn từ nhà sản xuất, các dòng ghế này vẫn hoàn toàn đáp ứng được những
yêu cầu bảo vệ khắt khe nhất.
Một yếu tố khác cần được quan tâm là sự phù hợp giữa sản phẩm
và độ tuổi của trẻ. Trên thị trường hiện có các dòng ghế dành cho trẻ sơ sinh,
ghế dành cho trẻ từ 1 đến 4 tuổi, ghế dành cho trẻ lớn và các loại đệm nâng chiều
cao. Mỗi loại được thiết kế cho từng nhóm cân nặng và chiều cao khác nhau. Việc
lựa chọn sai nhóm sản phẩm có thể khiến trẻ không được bảo vệ tối ưu.
Thực tế, trong bối cảnh nhu cầu tăng nhanh, một số sản phẩm không rõ nguồn gốc đang xuất hiện trên thị trường. Nhiều sản phẩm trên "chợ mạng" được quảng cáo có chức năng tương đương hàng chính hãng nhưng
không công bố chứng nhận an toàn hoặc kết quả thử nghiệm va chạm.
Các chuyên gia cho rằng người tiêu dùng không nên mua ghế trẻ
em chỉ để đối phó với quy định pháp luật. Mục tiêu lớn nhất của dòng sản phẩm này là
bảo vệ tính mạng và sức khỏe của trẻ em. Do đó, việc lựa chọn sản phẩm có nguồn
gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và được hướng dẫn lắp đặt đúng cách cần được
đặt lên hàng đầu.
Trong bối cảnh đó, nhiều thương hiệu Việt Nam đã nắm bắt cơ
hội tung ra thị trường những sản phẩm giá thành phải chăng và đáp ứng độ an toàn theo tiêu chuẩn thế giới.
Chẳng hạn như, ghế an toàn
trẻ em của Olanino đã đạt được chứng nhận ECE R129 (chứng nhận an toàn khắt khe
nhất hiện nay từ Ủy ban Kinh tế Liên Hợp Quốc về châu Âu). Bên cạnh hệ thống
ISOFIX, dòng sản phẩm cao cấp của hãng còn được trang bị chân trụ thép (Support
Leg) chịu lực, chống lật tối ưu và hạn chế rung lắc.
Hiện nhiều ý kiến cũng đề xuất cơ quan chức năng cần xây dựng
cơ sở dữ liệu công khai về các sản phẩm đã được chứng nhận hợp quy, giúp người
dân dễ dàng tra cứu trước khi quyết định mua hàng. Đây được xem là giải pháp
giúp nâng cao tính minh bạch của thị trường và hạn chế nguy cơ mua phải sản phẩm
kém chất lượng.
Khi nhu cầu tăng cao, việc bảo đảm người dân được tiếp cận sản
phẩm an toàn với mức giá hợp lý không chỉ là yêu cầu về quản lý thị trường mà
còn là yếu tố quan trọng góp phần bảo vệ trẻ em trên mỗi hành trình.
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