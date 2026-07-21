Việt Nam tham gia GREEN EXPO 2027: Khẳng định hình ảnh quốc gia chuyển đổi xanh, bền vững

Việt Nam tham gia Triển lãm Xanh Thế giới 2027 tại Yokohama (Nhật Bản) với nhiều hoạt động không chỉ là xúc tiến thương mại mà còn góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững...

Việt Nam sẽ tham gia Triển lãm Xanh Thế giới 2027 tại Yokohama (Nhật Bản) với nhiều hoạt động quảng bá nông sản chủ lực, làng nghề và các mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn... Ảnh minh họa- Thanh Tùng

Ngày 20/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã họp Ban Tổ chức triển khai Kế hoạch tham gia Triển lãm Xanh Thế giới 2027 (GREEN EXPO 2027) tại Yokohama, Nhật Bản.

Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ tham gia Triển lãm Xanh Thế giới 2027 tại Yokohama (Nhật Bản) với nhiều hoạt động quảng bá nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP, làng nghề và các mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn. Nhà Triển lãm Việt Nam tại thành phố Yokohama sẽ hoạt động từ ngày 19/3/2027 đến ngày 26/9/2027.

Kế hoạch Triển lãm Xanh Thế giới 2027 đang được các bộ, ngành và cơ quan liên quan triển khai theo lộ trình tương đối đồng bộ, bám sát mục tiêu quảng bá hình ảnh quốc gia gắn với phát triển xanh, bền vững và đổi mới sáng tạo.

Về nội dung tham gia triển lãm, các đơn vị đã bước đầu xây dựng định hướng chủ đề, thông điệp và ý tưởng thiết kế khu trưng bày của Việt Nam. Nội dung tập trung làm nổi bật cam kết của Việt Nam trong tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, bảo vệ môi trường, kinh tế tuần hoàn và ứng dụng công nghệ xanh.

Công tác nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và đáp ứng yêu cầu từ Ban Tổ chức phía Nhật Bản đang được triển khai nhằm bảo đảm phù hợp với các tiêu chí chung của triển lãm. Các phương án thiết kế gian hàng, lựa chọn nhà thầu, vật liệu thân thiện với môi trường và các giải pháp công nghệ trưng bày hiện đại đang trong giai đoạn xây dựng và thẩm định.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, việc tham gia Triển lãm Xanh Thế giới 2027 không chỉ dừng ở xúc tiến thương mại mà còn góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Với quy mô nhà triển lãm tiêu chuẩn, Thứ trưởng định hướng phương án tham gia theo hướng tinh gọn, hiện đại, ưu tiên ứng dụng mạnh công nghệ số nhằm tối ưu hiệu quả trưng bày trong không gian hạn chế. Nội dung tập trung giới thiệu những giá trị tiêu biểu của nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững và các sản phẩm OCOP; đồng thời đẩy mạnh sử dụng hình ảnh, phim tư liệu, màn hình tương tác, mã QR và triển lãm số để nâng cao khả năng tiếp cận và trải nghiệm.

Trên nền tảng đó, khu trưng bày phải thể hiện nhất quán thông điệp về quốc gia xanh, nông nghiệp sinh thái và đổi mới sáng tạo; không chỉ dừng ở việc giới thiệu thành tựu mà còn cần khắc họa rõ nét câu chuyện phát triển, phản ánh hành trình chuyển đổi của Việt Nam theo hướng hiện đại và bền vững.

Về tổ chức thực hiện, Thứ trưởng đề nghị cần khẩn trương hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành theo nguyên tắc rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; huy động sự tham gia thực chất của doanh nghiệp, nhất là các đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ xanh.