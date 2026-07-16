Hơn 75.000 tỷ đồng tu bổ đê, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ

HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội với tổng mức đầu tư hơn 11.196 tỷ đồng và Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ vổng mức đầu tư 75.115 tỷ đồng...

Sông Nhuệ đã bị ô nhiễm từ nhiều năm nay. Ảnh: Văn Ngân

Chiều ngày 15/7, tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVII, các đại biểu HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lýô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng- chuyển giao (BT).

Mục tiêu đầu tư nhằm góp phần giải quyết các điểm nghẽn được xác định trong Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 25/1/2025 của Thành ủy Hà Nội là ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, vi phạm trật tự xây dựng, đất đai.

Đồng thời, bảo đảm chủ động tiêu nước, chống ngập úng khu vực nội đô thành phố Hà Nội thuộc hệ thống sông Nhuệ, từng bước hoàn thiện quy hoạch xây dựng chung và quy hoạch tiêu thoát nước hệ thống sông Nhuệ đã được phê duyệt; giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ do nước thải sinh hoạt xả thẳng vào sông Nhuệ.

Kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII. (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Dự án cũng nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung theo Quy hoạch tiêu thoát nước thành phố Hà Nội đã được phê duyệt; bảo đảm an toàn và thuận lợi trong công tác quản lý, vận hành, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống dân sinh kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Địa điểm: Dự án nằm trên khu vực dọc sông Nhuệ từ cống Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội, thuộc địa giới hành chính của 19 xã, phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa. Thời gian thực hiện dự án từ 2026- 2029. Sơ bộ, dự án có tổng mức đầu tư 75.115 tỷ đồng.

Cũng tại kỳ họp, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội với tổng mức đầu tư hơn 11.196 tỷ đồng, tương đương 59.783 triệu Yên Nhật; trong đó vốn đối ứng từ ngân sách Thành phố là trên 6.080 tỷ đồng.

Về cơ chế tài chính, phần vốn đã ký tại Hiệp định vay số VN12-P6 ngày 22/3/2013 (28.417 triệu Yên Nhật tương đương khoảng 5.116.303 triệu đồng) do Ngân sách nhà nước cấp phát toàn bộ (theo Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

Các nội dung khác không điều chỉnh, giữ nguyên theo chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội được HĐND Thành phố phê duyệt tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 25/2/2025.

Mới đây, báo cáo về các giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí và cải thiện chất lượng môi trường nước các dòng sông trên địa bàn, UBND thành phố Hà Nội cho biết đối với môi trường nước, nhiều dòng sông nội đô và ven đô trong thời gian qua tiếp nhận nước thải sinh hoạt, sản xuất, làng nghề và dòng chảy ô nhiễm liên vùng.

Một trong những vấn đề cốt lõi được thành phố chỉ ra là do hệ thống thu gom, xử lý nước thải chưa đồng bộ; quản lý theo địa giới chưa theo kịp yêu cầu quản lý theo lưu vực; không gian hai bên sông chưa được tái thiết tương xứng.

Vì vậy, việc cải thiện chất lượng nước các dòng sông phải gắn với phục hồi hệ sinh thái đô thị, tái thiết không gian phát triển và nâng cao năng lực chống chịu của Thủ đô. Mục tiêu của Thành phố không chỉ làm sạch nước trong một thời điểm, mà là làm sống lại các dòng sông; bảo đảm dòng chảy, hệ sinh thái, không gian công cộng, cảnh quan, khả năng tiêu thoát nước, giá trị văn hóa và vai trò trong cấu trúc phát triển đô thị.

Để cải thiện chất lượng môi trường nước, phục hồi các dòng sông, Thành phố đưa ra nhiều giải pháp trong đó có tập trung thu gom và xử lý nước thải đồng bộ; đẩy nhanh các nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch; bảo đảm dòng chảy, bổ cập nước và cải tạo lòng dẫn; nghiên cứu đồng bộ nguồn bổ cập, nạo vét, xử lý bùn, kè bờ, kết nối hồ điều hòa, năng lực tiêu thoát nước và phòng chống ngập úng. Cùng với đó kiểm soát nước thải công nghiệp, làng nghề và nguồn thải rủi ro cao bằng quan trắc tự động, thanh tra và trách nhiệm pháp lý rõ ràng...