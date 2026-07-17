TP.Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc lâm sản theo chuỗi cung ứng
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TP.Hồ Chí Minh sẽ xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc lâm sản theo chuỗi cung ứng, số hóa toàn diện công tác quản lý và kiểm soát chặt chẽ hoạt động liên quan đến động vật hoang dã trong giai đoạn 2026 - 2030...
Các dữ liệu về vùng nguyên liệu, doanh nghiệp chế
biến, cơ sở kinh doanh lâm sản và hoạt động gây nuôi động vật hoang dã sẽ từng
bước được quản lý đồng bộ trên nền tảng công nghệ số.
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
LÂM SẢN ĐẾN TỪNG VÙNG NGUYÊN LIỆU
UBND TP.Hồ Chí Minh vừa có Quyết định số 4356/QĐ-UBND ngày
15/7/226 phê duyệt Chương trình quản lý lâm sản trên địa bàn Thành phố giai đoạn
2026 - 2030. Quyết định nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực
lâm sản, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, bảo vệ tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy
phát triển kinh tế xã hội bền vững của Thành phố.
Mục tiêu trọng tâm của chương trình là xây dựng hệ thống
truy xuất nguồn gốc lâm sản theo chuỗi cung ứng. Theo đó, công tác quản lý sẽ
được triển khai từ khâu vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến, lưu thông cho đến
tiêu thụ sản phẩm lâm sản.
Thành phố sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về khu vực rừng, đất lâm nghiệp, vùng sản xuất các sản phẩm hàng hóa có liên quan đến ngành hàng lâm sản, đặc biệt là các sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định của Liên minh Châu Âu về sản phẩm không gây mất rừng và suy thoái rừng (EUDR).
Việc truy xuất nguồn gốc được thực hiện theo chuỗi cung ứng
gắn với định vị từng vùng sản xuất, từng khu vực trồng và nguồn nguyên liệu đầu
vào. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm tính
minh bạch của sản phẩm lâm sản, đáp ứng các yêu cầu về nguồn gốc hợp pháp khi
tham gia các thị trường xuất khẩu.
Song song đó, Thành phố sẽ tiếp tục số hóa dữ liệu về rừng
và đất lâm nghiệp, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý
chuyên ngành. Các thông tin liên quan đến nguồn nguyên liệu, hoạt động khai
thác, chế biến và lưu thông lâm sản sẽ được cập nhật, quản lý đồng bộ trên nền
tảng công nghệ thông tin.
Chương trình cũng đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi
cung ứng lâm sản thông qua việc ứng dụng các công nghệ phục vụ truy xuất nguồn
gốc và giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh lâm sản trên địa bàn Thành phố.
SỐ HÓA 100% CÔNG TÁC
QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ CHẾ BIẾN LÂM SẢN
Trong giai đoạn 2026 - 2030 của Chương trình, TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu số hóa
toàn diện công tác quản lý đối với doanh nghiệp, tổ chức và cơ sở chế biến,
kinh doanh lâm sản.
Theo đó, 100% doanh nghiệp, tổ chức và cơ sở chế biến, kinh
doanh lâm sản trên toàn địa bàn sẽ được quản lý, hỗ trợ pháp lý trên cơ sở ứng
dụng công nghệ thông tin. Các dữ liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh
doanh và nguồn gốc nguyên liệu sẽ được cập nhật và quản lý tập trung.
Công tác quản lý sẽ được thực hiện theo hướng đồng bộ, bảo đảm
khả năng kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp nhằm
phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ thực hiện các quy định của pháp
luật về lâm nghiệp.
Bên cạnh việc quản lý dữ liệu, Thành phố sẽ triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu của thị trường xuất khẩu đối với sản phẩm gỗ và lâm sản. Các quy định mới liên quan đến truy xuất nguồn gốc, nguồn gốc hợp pháp của nguyên liệu và phát triển sản xuất bền vững sẽ được phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp.
Các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh lâm sản được khuyến
khích áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, nâng cao năng lực quản
trị doanh nghiệp và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sản phẩm lâm
sản trong nước và quốc tế.
Thành phố hỗ trợ xây dựng thương hiệu gỗ của các doanh
nghiệp chế biến, tạo cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ giai đoạn
2021 - 2030 và nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định được giá trị, uy tín sản
phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.
Cụ thể,
nhà nước khuyến khích doanh nghiệp chế biến gỗ xây dựng thương hiệu
theo các Chương trình xây dựng thương hiệu quốc gia, thương hiệu sản phẩm.
Thương hiệu của từng doanh nghiệp sẽ là điểm sáng hình thành thương hiệu cho
ngành chế biến gỗ Việt Nam.
Thành phố đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ
công tác quản lý ngành lâm sản, hướng tới xây dựng hệ thống quản lý số thống nhất,
góp phần nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của
các doanh nghiệp trên địa bàn.
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, BẢO
VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ BẰNG DỮ LIỆU SỐ
Một nội dung quan trọng khác của Chương trình quản lý lâm sản
giai đoạn 2026 - 2030 đó là tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã
và kiểm soát chặt chẽ các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.
TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu quản lý toàn diện hoạt động gây
nuôi động vật hoang dã tại các cơ sở trên địa bàn, bảo đảm việc theo dõi, cập
nhật và quản lý dữ liệu được thực hiện đầy đủ, đồng bộ. Công tác kiểm tra, giám
sát sẽ được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm
quy định của pháp luật.
Chương trình yêu cầu kiểm soát chặt hoạt động mua bán, vận
chuyển, kinh doanh trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật
hoang dã; tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm
nghiệp.
Các địa phương được giao nhiệm vụ rà soát, quản lý các cơ sở
gây nuôi, kinh doanh động vật hoang dã; phối hợp triển khai các giải pháp tuyên
truyền, phổ biến quy định của pháp luật đến tổ chức, doanh nghiệp và người dân
có liên quan.
Thành phố sẽ tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong
công tác quản lý lâm sản và bảo vệ động vật hoang dã; đầu tư, nâng cấp trang
thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên
ngành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
Trong giai đoạn 2026 - 2030, việc quản lý lâm sản, truy xuất
nguồn gốc sản phẩm và kiểm soát hoạt động liên quan đến động vật hoang dã trên
địa bàn TP.Hồ Chí Minh sẽ được triển khai theo hướng số hóa, đồng bộ dữ liệu và
quản lý xuyên suốt toàn bộ chuỗi cung ứng lâm sản theo các mục tiêu cụ thể đã
được Thành phố đề ra.
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