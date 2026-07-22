Techcom Life thay đổi cơ cấu cổ đông, tăng cường nền tảng công nghệ cho giai đoạn phát triển tiếp theo

Ngày 22/7/2026, Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life) chính thức công bố việc thay đổi cơ cấu cổ đông sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Theo đó, One Mount Group trở thành cổ đông chiến lược mới với tỷ lệ sở hữu 10% vốn điều lệ tại Techcom Life - phần vốn này trước đây do Vingroup nắm giữ, trong khi Techcombank tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu 80%. Sự thay đổi này nằm trong kế hoạch và định hướng chiến lược của các bên; đồng thời, các giao dịch tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Sau khi hoàn tất giao dịch, cơ cấu cổ đông của Techcom Life gồm 80% vốn góp từ Techcombank, 10% từ One Mount Group và 10% từ các cổ đông khác. Công ty khẳng định sự thay đổi cổ đông thiểu số không ảnh hưởng đến chiến lược phát triển, hoạt động kinh doanh cũng như các cam kết đối với khách hàng và đối tác hiện hữu. Đây là một phần trong lộ trình phát triển đã được hoạch định nhằm củng cố những nền tảng cần thiết cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, đưa Techcom Life trở thành một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam.

Sự tham gia của One Mount Group - doanh nghiệp công nghệ vận hành các nền tảng số hàng đầu Việt Nam - được kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực công nghệ, dữ liệu cho Techcom Life. Thông qua việc đồng hành phát triển nền tảng công nghệ cốt lõi, hạ tầng dữ liệu và năng lực phân tích, One Mount Group sẽ hỗ trợ Techcom Life tiếp tục triển khai chiến lược AI-first nhằm đơn giản hóa quy trình bảo hiểm, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu quả vận hành.

Đại diện Techcom Life chia sẻ: "Sự tham gia của One Mount Group tiếp tục củng cố năng lực công nghệ và dữ liệu của chúng tôi, đồng thời hỗ trợ việc triển khai chiến lược AI-first. Cùng với sự đồng hành và cam kết từ Techcombank, đây là nền tảng vững chắc để chúng tôi tăng tốc đổi mới sáng tạo, nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển các giải pháp ngày càng phù hợp với nhu cầu của khách hàng Việt Nam."

Song song với việc kiện toàn cơ cấu cổ đông, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) cũng vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt kế hoạch góp thêm 2.400 tỷ đồng vào Techcom Life. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, vốn điều lệ của Techcom Life dự kiến được nâng lên 4.300 tỷ đồng, tạo nền tảng tài chính vững chắc để Công ty tiếp tục đầu tư cho công nghệ, đổi mới sản phẩm và mở rộng các năng lực phân phối hiện đại.

Techcom Life với chiến dịch "Hành trình sống trọn vẹn mỗi ngày".

Trong vòng chưa đầy một năm thành lập, Techcom Life đã nhanh chóng hoàn thiện hệ thống, phát triển các kênh phân phối và liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, doanh nghiệp liên tục nằm trong top 5 công ty bảo hiểm nhân thọ có doanh thu khai thác mới cao nhất thị trường 5 tháng đầu năm 2026, đồng thời giữ vững vị trí số 1 kênh bancassurance. Bên cạnh đó, Chỉ số hài lòng khách hàng đạt 4,9/5, chỉ số NPS ở mức 89 - thuộc nhóm dẫn đầu ngành.

Ông Mukesh Pilania, Tổng giám đốc Techcom Life, công bố giải pháp Infinite Care của Techcom Life.

Chỉ trong nửa đầu năm 2026, Techcom Life đã hai lần nhận "cú đúp" giải thưởng từ các tổ chức quốc tế uy tín, ghi nhận định hướng phát triển bảo hiểm nhân thọ dựa trên công nghệ, AI và trải nghiệm khách hàng.

Tại The Asian Banker Vietnam Awards, doanh nghiệp được vinh danh ở hai hạng mục "Sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ xuất sắc nhất Việt Nam" cho Universal Life - Techcom Life Max Vững Vàng, và "Công nghệ Bảo hiểm Nhân thọ xuất sắc nhất Việt Nam" cho nền tảng bán hàng iProtek tích hợp AI. Tiếp nối, trong lễ trao giải Insurance Asia Awards 2026 diễn ra mới đây ngày 7/7 tại Singapore, Techcom Life tiếp tục được xướng tên ở hai hạng mục Digital Transformation Initiative of the Year - Vietnam (Sáng kiến Chuyển đổi số tiêu biểu năm 2026 tại Việt Nam) và Domestic Life Insurer of the Year - Vietnam (Doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ tiêu biểu năm 2026 tại Việt Nam).

Ông Mukesh Pilania, Tổng giám đốc Techcom Life, cho biết: "Đây là một dấu mốc quan trọng trong việc củng cố đồng thời nền tảng tài chính và năng lực công nghệ của Techcom Life. Kế hoạch tăng vốn từ Techcombank cùng với sự tham gia của One Mount Group với vai trò cổ đông chiến lược về công nghệ và dữ liệu sẽ giúp chúng tôi đẩy nhanh đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chiến lược AI-first, mang đến trải nghiệm bảo hiểm đơn giản hơn, cá nhân hóa hơn cho nhu cầu của người Việt, và xây dựng một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thế hệ mới tại Việt Nam. Chúng tôi tiếp tục kiên định với mục tiêu: Kiến tạo giá trị dài hạn cho khách hàng, đối tác và cổ đông thông qua tăng trưởng bền vững và đổi mới liên tục."

Với nền tảng cổ đông được kiện toàn, năng lực công nghệ được tăng cường và nền tảng vốn tiếp tục được củng cố, Techcom Life sẽ tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn “Tái kiến thiết ngành bảo hiểm - Trao quyền tự chủ tương lai” góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.