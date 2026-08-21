Thái Nguyên xác định các ưu tiên triển khai cách tiếp cận "Một Sức khỏe"

Các nhà quản lý và chuyên gia thống nhất thúc đẩy cách tiếp cận "Một Sức khỏe" theo hướng bền vững. Trọng tâm là tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển hóa khoa học thành giải pháp thực tiễn cho an toàn thực phẩm, dịch bệnh và bảo vệ môi trường...

Quang cảnh cuộc họp tham vấn. Ảnh: Ban tổ chức.

Ngày 20/8/2026, tại Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên), khoảng 40 đại biểu là lãnh đạo, đại diện UBND tỉnh, các sở, ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, y tế, khoa học và công nghệ, Hội Nông dân, các trường đại học, viện nghiên cứu cùng các tổ chức trong nước và quốc tế đã tham dự cuộc họp tham vấn liên ngành về "Một Sức khỏe". Các bên đã thảo luận và xác định các ưu tiên nhằm thúc đẩy triển khai cách tiếp cận này một cách bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tại cuộc họp, các bên thống nhất một số ưu tiên trọng tâm, gồm: tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu, nâng cao năng lực giám sát và cảnh báo sớm, đồng thời gắn kết chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học với quá trình xây dựng chính sách của địa phương.

Các đại biểu cũng tập trung trao đổi về việc chuyển đổi từ những hoạt động "Một Sức khỏe" được triển khai thông qua các dự án riêng lẻ sang cơ chế phối hợp thường xuyên, đồng bộ và lâu dài, dựa trên năng lực và nguồn lực sẵn có của tỉnh.

Trong khuôn khổ sự kiện, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (TUAF) và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI) cam kết tiếp tục hỗ trợ tỉnh về khoa học và kỹ thuật, kế thừa gần một thập kỷ hợp tác trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, bệnh truyền lây giữa động vật và người, kháng kháng sinh và nâng cao năng lực về "Một Sức khỏe".

Theo các đại biểu, TUAF có lợi thế trong việc kết nối nghiên cứu, đào tạo và thực tiễn nhờ thế mạnh về sức khỏe động vật, an toàn thực phẩm, môi trường và nông nghiệp. Nhà trường được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò đầu mối cung cấp bằng chứng khoa học, hỗ trợ nghiên cứu liên ngành, đào tạo nguồn nhân lực tuyến cơ sở và chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành các giải pháp thực tiễn phục vụ phát triển địa phương.

PGS.TS Nguyễn Hưng Quang, Hiệu trưởng TUAF, cho biết mục tiêu của nhà trường là bảo đảm năng lực nghiên cứu và đào tạo đáp ứng trực tiếp nhu cầu thực tiễn của tỉnh, qua đó chuyển các bằng chứng khoa học thành giải pháp thiết thực cho sức khỏe con người, động vật và môi trường.

Ký kết giữa TUAF và ILRI. Ảnh: Ban tổ chức.

Từ năm 2016 đến nay, TUAF, ILRI và các đối tác đã triển khai nhiều hoạt động "Một Sức khỏe" tại Thái Nguyên, tập trung vào an toàn thực phẩm, bệnh truyền lây giữa động vật và người, kháng kháng sinh, đào tạo sinh viên, xây dựng mô hình thực địa và truyền thông cộng đồng. Một số dự án tiêu biểu gồm SafePORK giai đoạn 2018-2022 và Sáng kiến "Một Sức khỏe" của CGIAR giai đoạn 2022-2024.

Những kết quả này tạo nền tảng cho Chương trình Thực phẩm Bền vững từ Chăn nuôi và Thủy sản (SAAF) của CGIAR triển khai tại Thái Nguyên giai đoạn 2025-2030. Chương trình tập trung nghiên cứu về an toàn thực phẩm, bệnh truyền lây giữa động vật và người, kháng kháng sinh, xây dựng các mô hình thực hành Một Sức khỏe tại cộng đồng và cung cấp bằng chứng phục vụ hoạch định chính sách.

Bên cạnh đó, chương trình đã triển khai một số hoạt động như điều tra các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã, nâng cao năng lực quản lý nguy cơ bệnh truyền lây từ động vật sang người và đẩy mạnh truyền thông cộng đồng về an toàn thực phẩm, kháng kháng sinh.

Nhân dịp này, TUAF và ILRI đã ký kết Biên bản hợp tác và chính thức khai trương Văn phòng Đối tác TUAF–ILRI. Đây sẽ là đầu mối thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời tăng cường kết nối giữa các cơ quan của tỉnh với các tổ chức nghiên cứu, đối tác phát triển và mạng lưới nghiên cứu quốc tế, góp phần triển khai hiệu quả các hoạt động Một Sức khỏe và Chương trình SAAF tại Thái Nguyên.