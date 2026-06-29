Thanh Hóa đấu giá 27 dự án đất đai năm 2026, dự kiến thu về hơn 2.521 tỷ đồng

Ngày 29/6/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 (đợt 1), đưa 27 dự án với tổng diện tích 49,22 ha ra đấu giá, dự kiến thu ngân sách khoảng 2.521 tỷ đồng sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng...

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Tổng giá trị tiền sử dụng đất dự kiến thu được là 2.682,887 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 20 tỷ đồng và chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật khoảng 141,683 tỷ đồng, số tiền thực thu vào ngân sách nhà nước là 2.521,204 tỷ đồng. Trên tổng diện tích đấu giá, diện tích thu tiền sử dụng đất chiếm 39,90 ha, phần còn lại là diện tích đấu thầu hạ tầng kỹ thuật.

Các dự án được phân bổ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh như thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, các huyện Nông Cống, Triệu Sơn và xã Cẩm Tú. Một số dự án có quy mô lớn bao gồm Khu thương mại dịch vụ phục vụ du lịch tại xã Cẩm Tú với diện tích 15,18 ha, dự kiến thu 19,746 tỷ đồng; Khu dân cư, tái định cư Yên Trạch tại phường Sầm Sơn rộng 8,60 ha với diện tích thu tiền sử dụng đất 2,50 ha, dự kiến thu 163,800 tỷ đồng; Khu dân cư đô thị trung tâm hành chính thành phố Sầm Sơn rộng 3,61 ha, dự kiến thu 368,094 tỷ đồng.

Tại thành phố Thanh Hóa, dự án Khu dân cư hỗn hợp tại phường Hạc Thành có diện tích 4,63 ha, dự kiến thu 533,068 tỷ đồng, trong đó, chi phí đầu tư hạ tầng là 43,742 tỷ đồng, thu ngân sách sau chi phí đạt 489,326 tỷ đồng. Dự án Nhà ở chung cư tại phường Hạc Thành có diện tích 2,26 ha, dự kiến thu 599,856 tỷ đồng, chi phí hạ tầng 2,142 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 597,714 tỷ đồng. Ngoài ra còn có dự án Nhà ở chung cư hỗn hợp E-HH cũng tại phường Hạc Thành với diện tích 1,19 ha, dự kiến thu 256,150 tỷ đồng. Khu dân cư thuộc Khu di tích thắng cảnh Mật Sơn tại phường Đông Quang rộng 2,86 ha, dự kiến thu 228,800 tỷ đồng.

Các khu đất thương mại dịch vụ tập trung nhiều tại phường Đông Sơn, phường Quảng Phú, phường Đông Quang, phường Hàm Rồng với giá trị thu ngân sách dao động từ 1,211 tỷ đồng đến 17,000 tỷ đồng tùy theo quy mô. Một số dự án còn có mục đích sử dụng đất công trình hạ tầng bưu chính viễn thông tại phường Sầm Sơn với tổng diện tích 0,12 ha, dự kiến thu 9,636 tỷ đồng.

Kế hoạch được xây dựng căn cứ trên Luật Đất đai 2024, Luật Đấu giá tài sản 2024 và các Nghị định hướng dẫn thi hành. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thẩm định, tham mưu trình phê duyệt phương án đấu giá, giá khởi điểm và các quyết định liên quan. Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định quy hoạch chi tiết các khu đất. Sở Tài chính thẩm định chủ trương đầu tư và hướng dẫn quản lý tiền thu từ đấu giá. Sở Tư pháp và Công an tỉnh được giao giám sát, kiểm tra, phòng ngừa và xử lý các hành vi tiêu cực, gây rối trong quá trình đấu giá.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hóa là đơn vị được giao tổ chức thực hiện đấu giá, có trách nhiệm công bố danh mục dự án trên Cổng Thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và cấp xã, đồng thời, tổ chức giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá.

UBND các xã, phường phối hợp công bố thông tin, lập quy hoạch chi tiết, tổ chức giải phóng mặt bằng và cử đại diện tham gia giám sát cuộc đấu giá. Các đơn vị cũng được yêu cầu tiếp tục rà soát, xác định các khu đất đủ điều kiện để trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch nhằm phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu thu tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất.