Thứ Ba, 30/06/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Thanh Hóa đấu giá 27 dự án đất đai năm 2026, dự kiến thu về hơn 2.521 tỷ đồng

T Thiên Anh

Ngày 29/6/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 (đợt 1), đưa 27 dự án với tổng diện tích 49,22 ha ra đấu giá, dự kiến thu ngân sách khoảng 2.521 tỷ đồng sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tổng giá trị tiền sử dụng đất dự kiến thu được là 2.682,887 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 20 tỷ đồng và chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật khoảng 141,683 tỷ đồng, số tiền thực thu vào ngân sách nhà nước là 2.521,204 tỷ đồng. Trên tổng diện tích đấu giá, diện tích thu tiền sử dụng đất chiếm 39,90 ha, phần còn lại là diện tích đấu thầu hạ tầng kỹ thuật.

Các dự án được phân bổ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh như thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, các huyện Nông Cống, Triệu Sơn và xã Cẩm Tú. Một số dự án có quy mô lớn bao gồm Khu thương mại dịch vụ phục vụ du lịch tại xã Cẩm Tú với diện tích 15,18 ha, dự kiến thu 19,746 tỷ đồng; Khu dân cư, tái định cư Yên Trạch tại phường Sầm Sơn rộng 8,60 ha với diện tích thu tiền sử dụng đất 2,50 ha, dự kiến thu 163,800 tỷ đồng; Khu dân cư đô thị trung tâm hành chính thành phố Sầm Sơn rộng 3,61 ha, dự kiến thu 368,094 tỷ đồng.

Tại thành phố Thanh Hóa, dự án Khu dân cư hỗn hợp tại phường Hạc Thành có diện tích 4,63 ha, dự kiến thu 533,068 tỷ đồng, trong đó, chi phí đầu tư hạ tầng là 43,742 tỷ đồng, thu ngân sách sau chi phí đạt 489,326 tỷ đồng. Dự án Nhà ở chung cư tại phường Hạc Thành có diện tích 2,26 ha, dự kiến thu 599,856 tỷ đồng, chi phí hạ tầng 2,142 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 597,714 tỷ đồng. Ngoài ra còn có dự án Nhà ở chung cư hỗn hợp E-HH cũng tại phường Hạc Thành với diện tích 1,19 ha, dự kiến thu 256,150 tỷ đồng. Khu dân cư thuộc Khu di tích thắng cảnh Mật Sơn tại phường Đông Quang rộng 2,86 ha, dự kiến thu 228,800 tỷ đồng.

Các khu đất thương mại dịch vụ tập trung nhiều tại phường Đông Sơn, phường Quảng Phú, phường Đông Quang, phường Hàm Rồng với giá trị thu ngân sách dao động từ 1,211 tỷ đồng đến 17,000 tỷ đồng tùy theo quy mô. Một số dự án còn có mục đích sử dụng đất công trình hạ tầng bưu chính viễn thông tại phường Sầm Sơn với tổng diện tích 0,12 ha, dự kiến thu 9,636 tỷ đồng.

Kế hoạch được xây dựng căn cứ trên Luật Đất đai 2024, Luật Đấu giá tài sản 2024 và các Nghị định hướng dẫn thi hành. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thẩm định, tham mưu trình phê duyệt phương án đấu giá, giá khởi điểm và các quyết định liên quan. Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định quy hoạch chi tiết các khu đất. Sở Tài chính thẩm định chủ trương đầu tư và hướng dẫn quản lý tiền thu từ đấu giá. Sở Tư pháp và Công an tỉnh được giao giám sát, kiểm tra, phòng ngừa và xử lý các hành vi tiêu cực, gây rối trong quá trình đấu giá.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hóa là đơn vị được giao tổ chức thực hiện đấu giá, có trách nhiệm công bố danh mục dự án trên Cổng Thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và cấp xã, đồng thời, tổ chức giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá.

UBND các xã, phường phối hợp công bố thông tin, lập quy hoạch chi tiết, tổ chức giải phóng mặt bằng và cử đại diện tham gia giám sát cuộc đấu giá. Các đơn vị cũng được yêu cầu tiếp tục rà soát, xác định các khu đất đủ điều kiện để trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch nhằm phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu thu tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

đấu giá quyền sử dụng đất VnEconomy dự án bất động sản VnEconomy Kế hoạch đấu giá 2024 VnEconomy Khu thương mại Cẩm Tú VnEconomy tiền sử dụng đất Thanh Hóa VnEconomy UBND tỉnh Thanh Hóa VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Năm 2050, nhu cầu sử dụng đất trong khu kinh tế Nhơn Hội đạt gần 12.000ha

Năm 2050, nhu cầu sử dụng đất trong khu kinh tế Nhơn Hội đạt gần 12.000ha

Khu kinh tế Nhơn Hội được định hướng phát triển thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, lấy công nghiệp, logistics, cảng biển, đô thị, du lịch, dịch vụ, kinh tế biển, công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) làm động lực tăng trưởng. Dự kiến, diện tích đất xây dựng các khu chức năng đạt 10.980-11.600ha vào năm 2050...

Nghệ An tăng tốc xử lý 87 dự án tồn đọng

Nghệ An tăng tốc xử lý 87 dự án tồn đọng

Nghệ An đang tăng tốc xử lý các dự án tồn đọng kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, sử dụng hiệu quả đất đai và tạo động lực phát triển kinh tế. Tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, không hợp thức hóa sai phạm và xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan...

VnEconomy Xem thêm
Chính sách Thị trường Dự án Cafe BĐS Tư vấn

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

VnEconomy

VnEconomy [Interactive]: 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam và 6 năm chuyển đổi toàn diện

35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

AI Điểm tin

VnE TV
TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

VnEconomy Ông Nguyễn Đức Hiển: Nguồn thông tin có giá trị với công tác hoạch định chính sách

Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

184 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy