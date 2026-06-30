Thanh Hóa: Lao động xuất ngoại mỗi năm gửi về hơn 9.000 tỷ đồng

Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 45.000 người đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Trong đó, đông nhất là tại Nhật Bản với 17.000 người, Đài Loan 15.000 người, Hàn Quốc 9.000 người...

Tỉnh Thanh Hóa có 400.000 người lao động, thục tập sinh làm việc tại nước ngoài

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, địa phương này đang có hơn 400.000 người làm việc tại các tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Dòng lao động ly hương này đổ dồn về những đô thị lớn và vùng công nghiệp trọng điểm, nhiều nhất là TP. Hồ Chí Minh với khoảng 110.000 người, Hà Nội với 92.000 người. Tiếp theo là Bắc Ninh với 28.000 người và Đồng Nai khoảng 16.000 người.

Đáng chú ý là sau dịch Covid-19, tính từ cuối năm 2022 đến nay, trung bình mỗi năm vẫn có khoảng 25.000 lao động tiếp tục rời tỉnh.

Nhóm này đa số là người trẻ từ 15 đến 35 tuổi (chiếm 65%), có mức thu nhập từ 12 đến 15 triệu đồng/tháng.

Dù lao động nữ chiếm hơn một nửa, nhưng điểm yếu lớn nhất là có tới hơn 60% trong số họ đi làm khi chưa từng qua trường lớp đào tạo nghề nào.

​Ở một hướng đi khác, thị trường xuất khẩu lao động lại mang về những con số ấn tượng về mặt kinh tế.

Toàn tỉnh hiện có gần 45.000 người đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Trong đó, đông nhất là tại Nhật Bản với 17.000 người, Đài Loan 15.000 người và Hàn Quốc 9.000 người.

Kể từ năm 2022 đến nay, mỗi năm Thanh Hóa đưa được hơn 11.000 người xuất ngoại theo hợp đồng. Với mức thu nhập phổ biến từ 25 đến 40 triệu đồng/tháng, lực lượng này đều đặn gửi về quê nhà nguồn kiều hối ước tính khoảng 345 triệu USD/năm (tương đương hơn 9.000 tỷ đồng).

​Ngay tại quê nhà, làn sóng chuyển dịch từ đồng ruộng vào nhà máy cũng diễn ra rất nhanh. Trung bình mỗi năm, có gần 15.000 lao động nông nghiệp nông thôn chuyển sang làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp nội tỉnh.

Thu nhập của nhóm này dao động từ 6 đến 10 triệu đồng/tháng và có trên 80% người lao động được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ.

​Bên cạnh đó, Thanh Hóa cũng là điểm đến của khoảng 20.000 lao động từ các tỉnh lân cận tìm sang lập nghiệp, chủ yếu là từ Nghệ An (3.000 người), Hà Tĩnh (1.000 người) và Ninh Bình (500 người).

Đặc biệt, sức hút từ Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã thu hút 2.692 nhân sự nước ngoài đến làm việc. Đội ngũ này chủ yếu mang quốc tịch Trung Quốc (1.803 người), Đài Loan (269 người), Hàn Quốc (166 người)...

Khác với lao động trong nước, khối ngoại chủ yếu nắm giữ các vị trí đầu não: 74,1% là lao động kỹ thuật cao, 14,3% là chuyên gia, còn lại là các nhà quản lý và giám đốc điều hành.

​Thanh Hóa đang có lợi thế lớn với nguồn nhân lực dồi dào trên 2,2 triệu người trong độ tuổi lao động. Mỗi năm, tỉnh có khoảng 60.000 người có nhu cầu tìm kiếm việc làm mới, từ những người trẻ mới ra trường, bộ đội xuất ngũ cho đến lao động xuất khẩu trở về quê hương.

​Để cân bằng cung - cầu, mạng lưới giáo dục nghề nghiệp với 65 cơ sở trên địa bàn đã đào tạo và truyền nghề cho hơn 504.500 người trong giai đoạn 2020 - 2025.

Tỷ lệ học viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp đạt từ 70% đến 80%, thậm chí nhiều nghề đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%.

​Ở vai trò kết nối, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tư vấn cho hơn 451.000 lượt người và giới thiệu việc làm thành công cho hơn 36.000 lao động từ năm 2020 đến nay.

Nhằm hướng tới một thị trường lao động hiện đại, dễ quản lý và dự báo, tỉnh cũng đã hoàn thiện việc cập nhật thông tin của hơn 1,45 triệu lao động vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.