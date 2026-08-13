ILO: Thanh niên thất nghiệp tăng mạnh tại các nền kinh tế có thu nhập cao

Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên toàn cầu tăng lên 12,4% trong năm 2025, tương đương 67 triệu người từ 15-24 tuổi không có việc làm, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trì trệ và khả năng tạo việc làm suy yếu. Cùng với đó, tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập hoặc đào tạo tăng lên 20%, tương ứng hơn 257 triệu người...

Người lao động đăng ký thông tin tìm kiếm việc làm. Ảnh: Nhật Dương.

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) - cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc về lao động và việc làm vừa công bố báo cáo Xu hướng Việc làm Thanh niên Toàn cầu năm 2026, cho thấy tỷ lệ thất nghiệp thanh niên trên toàn cầu đang gia tăng, với một số mức tăng mạnh nhất được ghi nhận tại các nền kinh tế có thu nhập cao.

67 TRIỆU NGƯỜI TRONG ĐỘ TUỔI 15 -24 KHÔNG CÓ VIỆC LÀM

Báo cáo cho thấy tỷ lệ thất nghiệp thanh niên trên toàn cầu đang gia tăng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trì trệ, và khả năng tạo việc làm suy yếu, khiến thanh niên gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình gia nhập thị trường lao động và đẩy ngày càng nhiều người trẻ vào tình trạng không có việc làm, không tham gia học tập hoặc đào tạo.

Theo báo cáo, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên toàn cầu đã tăng lên 12,4% vào năm 2025, tương đương 67 triệu người trong độ tuổi 15-24 không có việc làm. Đồng thời, tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập hoặc đào tạo tăng nhẹ lên 20%, tương ứng với hơn 257 triệu người.

Đáng chú ý, một số mức gia tăng mạnh nhất về tỷ lệ thất nghiệp thanh niên được ghi nhận tại các nền kinh tế có thu nhập cao, làm giảm triển vọng việc làm của hàng triệu người trẻ khi bước vào thị trường lao động.

Trong giai đoạn 2023-2025, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên tăng tại 8/11 khu vực trên thế giới. Tăng trưởng kinh tế chậm lại, khả năng tạo việc làm suy yếu, căng thẳng địa chính trị gia tăng, và những thay đổi công nghệ diễn ra nhanh chóng, đang đẩy nhiều quốc gia tiến gần tới một cuộc khủng hoảng việc làm mới đối với thanh niên.

"Một thế hệ không thể tìm được việc làm thỏa đáng sẽ không thể tự tin xây dựng tương lai của mình. Khi thanh niên không tiếp cận được với việc làm chất lượng, các quốc gia sẽ không tận dụng được tiềm năng của nguồn nhân lực trẻ. Đồng thời, phải đối mặt với những tổn thất về năng suất và sự gắn kết xã hội”, ông Gilbert F. Houngbo, Tổng Giám đốc ILO, cho biết.

Ông Gilbert F. Houngbo cũng nhấn mạnh rằng, tạo việc làm thỏa đáng cho thanh niên không chỉ là yêu cầu cấp thiết về mặt xã hội, mà còn là một trong những khoản đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất cho sự phát triển của mỗi quốc gia.

ĐẦU TƯ VÀO GIÁO DỤC, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG

Theo ILO, tại các nền kinh tế đang phát triển, thách thức vẫn là tạo đủ việc làm thỏa đáng để đáp ứng lực lượng thanh niên đang gia tăng. Tỷ lệ thất nghiệp thấp không phản ánh đầy đủ những bất ổn trên thị trường lao động, khi nhiều thanh niên không thể kéo dài thời gian tìm việc và buộc phải chấp nhận việc làm phi chính thức hoặc thiếu ổn định.

Gần 9/10 lao động trẻ trong độ tuổi 15 - 29 tại các quốc gia thu nhập thấp và thu nhập trung bình thấp, đang làm việc trong khu vực phi chính thức, hạn chế khả năng tiếp cận thu nhập ổn định, và hệ thống an sinh xã hội.

Báo cáo cũng cho thấy những thay đổi công nghệ, bao gồm sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), đang làm thay đổi cơ hội việc làm của lao động trẻ. Bà Sukti Dasgupta, Giám đốc Ban Việc làm, Kỹ năng và Doanh nghiệp bền vững của ILO, cho biết AI đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn trên toàn cầu.

“Mặc dù tác động trực tiếp của AI đến việc làm vẫn chưa rõ ràng, chúng ta không được chủ quan và đánh giá thấp những rủi ro tiềm ẩn. Cần tăng cường đầu tư vào phát triển kỹ năng, học tập suốt đời và an sinh xã hội để thanh niên có thể thích ứng với sự thay đổi và nắm bắt các cơ hội mới. Tiến bộ công nghệ, trong đó có AI, cần phục vụ cho thanh niên và mở rộng cơ hội cho họ, thay vì khiến họ bị bỏ lại phía sau”, bà Sukti Dasgupta, nhấn mạnh.

Với Việt Nam, bà Sinwon Park, Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam, chia sẻ những phát hiện từ báo cáo toàn cầu của ILO về xu hướng việc làm thanh niên, đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Những thách thức dai dẳng - bao gồm tình trạng thanh niên không có việc làm, không tham gia giáo dục hoặc đào tạo, những khoảng cách trong tiếp cận việc làm thỏa đáng, và những bất lợi mà thanh niên tiếp tục phải đối mặt trên thị trường lao động, cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì đầu tư vào giáo dục có chất lượng, phát triển kỹ năng và tạo cơ hội việc làm thỏa đáng cho thanh niên.

“Khi thanh niên được hỗ trợ để phát huy tiềm năng và tham gia hiệu quả vào thị trường lao động, họ không chỉ xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình, mà còn thúc đẩy tăng năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đồng thời góp phần vào tăng trưởng bao trùm của đất nước”, bà Sinwon Park, nhấn mạnh.