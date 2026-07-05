Thanh Hóa nâng cao hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp vì an sinh người lao động

Không chỉ là khoản hỗ trợ tài chính khi người lao động mất việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Thanh Hóa đang ngày càng phát huy ý nghĩa nhân văn khi trở thành "điểm tựa" giúp nhiều người vượt qua giai đoạn khó khăn, được tư vấn nghề nghiệp, học nghề và kết nối việc làm để sớm ổn định cuộc sống...

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Những câu chuyện từ thực tế cho thấy bảo hiểm thất nghiệp không chỉ bảo đảm an sinh mà còn mở ra cơ hội để người lao động tự tin bước tiếp trên hành trình lập nghiệp.

Sau 15 năm làm việc tại Bình Dương (cũ), anh Trương Văn Định (sinh năm 1991) quê xã Quảng Xương quyết định trở về quê hương để ổn định cuộc sống, lập gia đình và tìm kiếm một công việc phù hợp hơn. Khép lại chặng đường dài mưu sinh nơi đất khách cũng là lúc anh bước vào khoảng thời gian chưa có việc làm, cần một nguồn hỗ trợ để yên tâm tìm hướng đi mới.

KHI CHÍNH SÁCH AN SINH ĐẾN ĐÚNG LÚC NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN

Ngay sau khi nghỉ việc, anh Định đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo quyết định của Sở Nội vụ, anh được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 12 tháng với mức hơn 4,5 triệu đồng mỗi tháng.

Đối với anh, khoản trợ cấp này không phải là nguồn thu nhập lâu dài, nhưng đủ để trang trải những chi phí thiết yếu trong thời gian chuyển tiếp.

"Số tiền này tạm đủ để tôi trang trải cuộc sống tối thiểu ở quê, nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm kiếm công việc mới và đi làm sớm nhất có thể được", anh Định chia sẻ.

Điều khiến anh hài lòng không chỉ là việc hồ sơ được giải quyết nhanh chóng mà còn bởi sự tận tình của cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm trong quá trình hướng dẫn thủ tục. Cùng với việc tiếp nhận hồ sơ, cán bộ trung tâm còn tư vấn, giới thiệu những vị trí tuyển dụng phù hợp với kinh nghiệm làm việc của anh để sớm quay trở lại thị trường lao động.

Không riêng anh Định, chị Nguyễn Thị Mai, từng làm việc tại một doanh nghiệp chế biến thủy sản ở phường Nghi Sơn, cũng là minh chứng cho giá trị thiết thực của chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Tháng 6/2025, do đơn hàng giảm mạnh, doanh nghiệp nơi chị làm việc buộc phải cắt giảm lao động. Ở tuổi ngoài 40, việc tìm kiếm công việc mới trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Những ngày đầu nghỉ việc, chị Mai không tránh khỏi cảm giác lo lắng khi nguồn thu nhập chính của gia đình bị gián đoạn.

Nhờ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ trong thời gian làm việc, hồ sơ của chị nhanh chóng được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. Quan trọng hơn, chị còn được cán bộ trung tâm tư vấn chuyển đổi nghề nghiệp và giới thiệu khóa đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế.

Sau khi được tư vấn, chị quyết định đăng ký học nghề chế biến món ăn tại một cơ sở đào tạo nghề do trung tâm giới thiệu và được hỗ trợ học nghề theo quy định. Hoàn thành khóa học, chị mạnh dạn mở quầy bán đồ ăn sáng tại nhà. Công việc mới tuy còn nhiều vất vả nhưng đã giúp chị có nguồn thu nhập ổn định để chăm lo cho gia đình.

"Nếu không có chính sách bảo hiểm thất nghiệp và sự tư vấn tận tình, có lẽ tôi vẫn còn loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu", chị Mai xúc động nói.

Những câu chuyện của anh Định và chị Mai cho thấy bảo hiểm thất nghiệp không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính trong thời gian mất việc mà còn trở thành chiếc cầu nối giúp người lao động chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng và có thêm động lực để bắt đầu một hành trình mới.

ĐỒNG HÀNH HỌC NGHỀ, KẾT NỐI VIỆC LÀM ĐỂ SỚM ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG

Ông Lê Ngọc Hảo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa cho biết, công tác thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại đơn vị hiện được triển khai đồng bộ, đúng quy định và tạo thuận lợi tối đa cho người lao động.

Không chỉ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp, trung tâm còn đẩy mạnh hoạt động tư vấn việc làm, định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ học nghề. Mỗi lao động khi đến làm thủ tục đều được cán bộ chuyên môn trao đổi cụ thể về nhu cầu việc làm, xu hướng tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn cũng như những ngành nghề đang có nhu cầu nhân lực cao.

Theo ông Hảo, gần đây trung tâm ghi nhận nhiều lao động quan tâm hơn đến việc học nghề để nâng cao kỹ năng trước khi quay trở lại thị trường lao động. Mặc dù hiện mới có 4 lao động đăng ký hỗ trợ học nghề, song đây là tín hiệu tích cực.

"Đây mới là chính sách nhân văn nhất của bảo hiểm thất nghiệp", ông Hảo nhấn mạnh. Theo ông, mục tiêu cuối cùng của chính sách không phải là người lao động nhận trợ cấp trong thời gian dài mà là có thêm kỹ năng, sớm tìm được công việc ổn định và nâng cao thu nhập.

Để bảo đảm hiệu quả đào tạo, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình giảng dạy tại các cơ sở đào tạo nghề, theo dõi việc học tập của học viên và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Người lao động được hỗ trợ lựa chọn công việc phù hợp với trình độ, kinh nghiệm và nhu cầu.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa, trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 8.134 lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó 7.502 người đã có quyết định hưởng trợ cấp.

Song song với việc chi trả trợ cấp đúng quy định, trung tâm đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 15.669 lượt người lao động. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin việc làm cho gần 10.000 lượt lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

Theo ông Hảo, việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm vẫn còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, kinh phí hạn chế và người lao động chưa thực sự quan tâm tham gia. Trong quý I/2026, trung tâm tổ chức được hai phiên giao dịch việc làm, gồm một phiên tại trung tâm và một phiên tại Bá Thước, qua đó tư vấn, cung cấp thông tin việc làm cho hơn 1.300 lao động.

Từ thực tế hoạt động, trung tâm cũng ghi nhận nhiều lao động sau khi nghỉ việc đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, đồng thời làm các công việc tự do để có thêm thu nhập trước khi quay trở lại làm việc tại doanh nghiệp.

Dù vậy, hiệu quả của hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm đang ngày càng rõ nét. Hiện có khoảng 30-40% người lao động sau thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp đã được tư vấn, giới thiệu việc làm thành công và quay trở lại thị trường lao động với mức thu nhập bằng hoặc cao hơn công việc trước đây.

Ông Hảo cho biết thêm, việc triển khai Luật Việc làm năm 2025 cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp tại Thanh Hóa diễn ra ổn định, thông suốt. Người lao động đến trung tâm đều được tiếp nhận, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, giải quyết chế độ, đồng thời được tư vấn việc làm và học nghề ngay trong quá trình thực hiện thủ tục.

Trong thời gian tới, ngoài việc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định của Luật Việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục cập nhật thường xuyên nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, nhu cầu tìm việc của người lao động để đăng tải trên Sàn giao dịch việc làm Quốc gia, góp phần kết nối cung - cầu lao động hiệu quả hơn.