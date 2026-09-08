Thanh khoản lại "tắt", khối ngoại tiếp tục xả hàng

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng 385,6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 401,6 tỷ đồng.

Mức hồi phục một phần của cổ phiếu VIC và nhóm ngân hàng đã giúp thị trường lấy lại vị thế trong phiên giao dịch hôm nay. Buổi sáng, chỉ số vẫn giằng co trong sắc đỏ, nhưng càng về cuối phiên, điểm số càng được kéo lên, để rồi đóng cửa tăng 8,80 điểm, tiến về vùng giá 1.830,44 điểm.

Độ rộng thị trường khá cân bằng với 152 mã tăng và 158 mã giảm. Cổ phiếu VIC sau phiên giảm mạnh hôm qua đã trở lại, tăng 1,88%, lấy lại hơn 7 điểm cho thị trường chung. Ngoài ra, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số còn có những cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí, năng lượng như GAS, BSR, HPG, VPL, VCK và BID.

Nhóm dầu khí, năng lượng bật tăng mạnh nhờ triển vọng giá dầu thế giới tăng cao trong thời gian gần đây, riêng PVT tăng kịch trần. Nhóm ngân hàng có sự phân hóa, các cổ phiếu vốn hóa lớn đang nỗ lực phục hồi như VCB, BID, TCB và VPB, trong khi một số mã còn lại tiếp tục điều chỉnh như MBB, LPB, STB và SHB.

Nhóm chứng khoán có diễn biến tương tự nhưng độ rộng tích cực hơn, với nhiều cổ phiếu tăng giá như VND, SSI, HCM, VPX, TCX và đặc biệt là VCK. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn chìm trong sắc đỏ như VHM, VRE, NVL, PDR, KDH, VPI...

Nhóm tiêu dùng và bán lẻ hôm nay thể hiện khá tốt ở MWG, FRT và VPL. Ngược lại, nhóm công nghiệp như ACV, THD, GMD và GEE chưa thể thu hút dòng tiền.

Thanh khoản trên ba sàn giảm xuống mức rất thấp, với giá trị giao dịch khớp lệnh đạt hơn 15.000 tỷ đồng. Đây là mức thấp nhất trong vòng vài tháng trở lại đây.

Tổng giá trị giao dịch trên ba sàn đạt 15.482,1 tỷ đồng, giảm 16,8% so với phiên liền trước. Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 11.583,7 tỷ đồng, giảm 21,0% so với phiên liền trước, giảm 24,1% so với trung bình 5 phiên và giảm 22,9% so với trung bình 20 phiên.

Xét theo ngành, đa số các nhóm ngành tăng giá nhưng thanh khoản suy giảm. Ngoại trừ phân bón và vận tải thủy cùng cải thiện cả về giá và thanh khoản, trong khi công nghệ thông tin, viễn thông, thiết bị điện và bảo hiểm cùng giảm ở cả hai chỉ tiêu.

Trong đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 400 tỷ đồng, tập trung bán nhiều tại VCB, VPB, DXG, PVD và VRE, trong khi mua vào nhiều tại hai mã FPT và VIB.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 385,6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 401,6 tỷ đồng.

Nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất thông qua giao dịch khớp lệnh là công nghệ thông tin và tài nguyên cơ bản. Các mã được mua ròng nhiều gồm FPT, VIB, MSR, HCM và HPG.

Ở chiều ngược lại, bất động sản và ngân hàng là hai nhóm bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất thông qua giao dịch khớp lệnh. Các mã bị bán ròng nhiều gồm VCB, VPB, DXG, PVD và VRE.

Khối tự doanh bán ròng 144,8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh bán ròng 136,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng tại 8/19 ngành. Nhóm được mua ròng mạnh nhất là ngân hàng. Các mã được khối tự doanh mua ròng nhiều trong phiên hôm nay gồm E1VFVN30, TCB, FUEVFVND, VCB và HPG.

Ở chiều ngược lại, dịch vụ tài chính là nhóm bị bán ròng mạnh nhất. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều gồm VIX, MCH, NAF, ACB và MBB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.898,4 tỷ đồng, giảm 1,1%, chiếm 25,2% tổng giá trị giao dịch.

Phiên hôm nay ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại DMX với 282,8 tỷ đồng được trao tay giữa các nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, các giao dịch thỏa thuận tại SBT và nhóm cổ phiếu ngân hàng gồm VAB, SSB, STB, VCB, LPB và VPB được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm bất động sản, dầu khí, hóa chất, vận tải thủy, tiện ích, ô tô và phụ tùng, dược phẩm; trong khi giảm ở ngân hàng, chứng khoán, thực phẩm và đồ uống, thép, công nghệ thông tin, bán lẻ, thiết bị điện, xây dựng và vật liệu, viễn thông.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMid và nhóm vốn hóa nhỏ VNSmall, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.