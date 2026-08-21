Thích ứng với biến đổi khí hậu: "Bài toán" khó của Trung Quốc
TTrọng Hoàng
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Trung Quốc đã đạt những thành tựu nổi bật trong giảm phát thải khí nhà kính và phát triển năng lượng sạch. Nhưng khi các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, nước này đang đứng trước một bài toán mới: phát triển công nghệ và hạ tầng đủ sức thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu…
Bão Bavi đã trở thành một minh chứng rõ nét cho sức tàn phá và hậu quả của thiên tai. Là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc
trong năm nay, Bavi đã hai lần tấn công vào tỉnh Chiết Giang, quật đổ cây cối tại
Nhạc Thanh, gây ngập các vùng đất nông nghiệp và khiến những tảng đá lớn lăn
xuống các tuyến đường miền núi.
Hàng nghìn người đã phải sơ tán,
trong đó phần lớn ở một trong những tỉnh có nền kinh tế năng động nhất Trung
Quốc. Tại Thượng Hải, giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với một số chuyến
tàu và chuyến bay bị hủy.
Trước tình hình đó, Chính phủ Trung
Quốc nhanh chóng kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp quốc gia, triển khai các
lực lượng đặc nhiệm tới những địa phương bị ảnh hưởng và phân bổ 100 triệu nhân
dân tệ, tương đương khoảng 14,76 triệu USD, từ ngân sách Trung ương để sửa chữa
đường sá, hạ tầng cấp nước, trường học và bệnh viện.
Khả năng xử lý hậu quả thiên tai của
Trung Quốc là đáng kể. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hơn đang được đặt ra: liệu
nước này có thể phát triển những công cụ giúp giảm mức độ nghiêm trọng của các
thảm họa khí hậu ngay từ trước khi chúng xảy ra?
TỪ
GIẢM PHÁT THẢI ĐẾN THÍCH ỨNG VỚI KHÍ HẬU
Trong lĩnh vực giảm phát thải, Trung
Quốc đang có vị thế đặc biệt. Đến cuối năm 2025, tổng công suất năng lượng tái
tạo lắp đặt của nước này đã đạt 2,34 tỷ kW. Riêng công suất điện gió và điện
mặt trời đã vượt 1,2 tỷ kW, giúp Trung Quốc hoàn thành mục tiêu đặt ra cho năm
2030 sớm hơn 6 năm.
Trung Quốc cũng chiếm hơn 80% công
suất sản xuất pin toàn cầu. Hai doanh nghiệp CATL và BYD hiện cùng nhau chiếm
hơn một nửa thị trường pin thế giới.
Quy mô sản xuất của Trung Quốc đã
tác động mạnh tới chi phí năng lượng trên toàn cầu. Giá các mô-đun điện mặt
trời đã giảm xuống mức từng được cho là khó có thể đạt được cách đây một
thập kỷ, phần lớn nhờ năng lực sản xuất quy mô lớn của Trung Quốc.
Nhờ đó, nhiều quốc gia đang phát
triển, từ Bangladesh đến Brazil, có thể triển khai các công nghệ năng lượng
sạch mà trước đây nằm ngoài khả năng tiếp cận.
Tuy nhiên, giảm nhẹ biến đổi khí hậu mới chỉ là một nửa của bài toán. Nửa còn lại là thích ứng với biến đổi khí hậu - tức xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống và công nghệ giúp con người cũng như nền kinh tế chống chịu với những tác động mà tình trạng Trái đất nóng lên đã khiến trở nên khó tránh khỏi.
Đó có thể là các công trình có khả
năng chống chịu với lũ lụt, hệ thống cảnh báo sớm đủ chính xác để bảo vệ tính
mạng người dân, mô hình nông nghiệp thích ứng với khí hậu hay những hệ thống
bảo vệ bờ biển được triển khai trên quy mô lớn. Nhưng đây cũng chính là lĩnh vực mà thế giới đang thiếu hụt năng lực và nguồn lực.
THỊ
TRƯỜNG THÍCH ỨNG VẪN THIẾU VỐN VÀ CÔNG NGHỆ
Theo China Daily, Trung Quốc hiện
chiếm khoảng 37% nguồn tài chính toàn cầu dành cho các hoạt động giảm nhẹ biến
đổi khí hậu, trong khi tài chính cho thích ứng vẫn thiếu hụt đáng kể trên phạm
vi toàn cầu.
Sự khác biệt nằm ở khả năng tạo ra
lợi nhuận. Các công nghệ giảm phát thải thường có thể tạo ra doanh thu trực
tiếp, vì vậy dễ thu hút nguồn vốn tư nhân. Ngược lại, các giải pháp thích ứng
thường tạo ra những lợi ích mang tính công cộng, khó chuyển hóa thành doanh thu
hoặc lợi nhuận trực tiếp. Chính đặc điểm này khiến đầu tư cho thích ứng chưa
tương xứng với nhu cầu thực tế.
Thế giới hiện chưa có một
nhà sản xuất các hệ thống cơ sở hạ tầng chống lũ với quy mô tương đương ngành
sản xuất năng lượng sạch của Trung Quốc. Cũng chưa xuất hiện một doanh nghiệp
có vị thế tương tự CATL trong lĩnh vực công nghệ thích ứng.
Những thiệt hại do thiên tai gây ra
tại Trung Quốc cho thấy khoảng cách này không chỉ là vấn đề của các quốc gia
nghèo hay đang phát triển. Năm 2025, các thảm họa tự nhiên đã gây thiệt hại
kinh tế trực tiếp 241,6 tỷ nhân dân tệ tại Trung Quốc.
Với quy mô của nền kinh tế và mức độ
phơi nhiễm trước các hiện tượng thời tiết cực đoan, việc đầu tư vào các công
nghệ và cơ sở hạ tầng thích ứng rõ ràng mang lại lợi ích kinh tế lớn.
Các công nghệ cảnh báo sớm, vật liệu
xây dựng có khả năng chống chịu với điều kiện khí hậu khắc nghiệt hay hệ thống
chắn lũ hiện vẫn tồn tại dưới dạng những thị trường tương đối phân mảnh.
Chi phí triển khai ở quy mô lớn còn
cao, trong khi những quốc gia cần nhất các giải pháp này lại thường là những
nước đang phát triển, có nguồn lực tài chính hạn chế nhưng chịu mức độ phơi
nhiễm cao trước bão, lũ, nước biển dâng và các hiện tượng thời tiết cực đoan
khác.
TRUNG
QUỐC CÓ THỂ TẠO RA “CATL” CHO THÍCH ỨNG?
Thành công của Trung Quốc trong lĩnh
vực năng lượng sạch có thể cung cấp một mô hình cho phát triển công nghệ thích
ứng.
Trong lĩnh vực điện mặt trời, quy mô
sản xuất lớn đã giúp Trung Quốc giảm mạnh chi phí. Sự tập trung của ngành sản
xuất cũng tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới công nghệ pin. Trong khi đó, các kế
hoạch 5 năm và sự phối hợp chính sách đã giúp nhiều ngành công nghiệp mới phát
triển nhanh hơn so với việc chỉ dựa vào các lực lượng thị trường phân tán.
Cách tiếp cận này có thể được áp
dụng cho thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trung Quốc đã đặt ra các mục tiêu rõ
ràng trong Chiến lược quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm
2035, bao phủ nhiều lĩnh vực như đô thị, nông nghiệp, hệ sinh thái và y tế
công cộng.
Một nền tảng giám sát thiên tai quốc
gia cũng đang được xây dựng, kết hợp các mô hình dự báo, công nghệ viễn thám và
đánh giá tình hình theo thời gian thực bằng thiết bị bay không người lái.
Những công nghệ này có thể trở thành
nền tảng cho một ngành công nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu có quy mô lớn
hơn. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành một ngành công nghiệp thực sự, nguồn
vốn đầu tư cần tương xứng với tham vọng. Trung Quốc cũng cần tận dụng năng lực
sản xuất, công nghệ và kinh nghiệm phát triển các ngành công nghiệp xanh mà
nước này đã tích lũy trong nhiều năm.
Thích ứng không còn chỉ là vấn đề của quản lý thiên tai hay phục hồi sau thảm họa. Đây có thể trở thành một lĩnh vực công nghệ và công nghiệp mới, với nhu cầu ngày càng lớn về vật liệu, thiết bị, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hệ thống dự báo và cơ sở hạ tầng chống chịu.
Bão Bavi chỉ là một trong số những
hiện tượng thời tiết cực đoan mà Trung Quốc có thể phải đối mặt. Các nhà khoa
học cảnh báo rằng điều kiện El Niño trong năm nay có thể khiến mùa bão trở nên
dữ dội hơn, đồng thời làm thay đổi đường đi của bão theo hướng dịch chuyển về
phía Tây, hướng tới vùng ven biển Trung Quốc. Điều này cũng có thể rút ngắn
thời gian chuẩn bị ứng phó của các địa phương.
Trung Quốc đã từng làm thay đổi bài
toán kinh tế của năng lượng sạch bằng cách đưa lĩnh vực này trở thành một ưu
tiên công nghiệp chiến lược. Giá thành điện mặt trời và pin giảm mạnh, năng lực
sản xuất được mở rộng và công nghệ được phổ biến trên phạm vi toàn cầu là những
hệ quả quan trọng của quá trình này.
Lập luận để áp dụng cách tiếp cận
tương tự với thích ứng khí hậu cũng ngày càng rõ ràng. Nếu Trung Quốc có thể
tạo ra quy mô sản xuất và đổi mới công nghệ đủ lớn trong lĩnh vực này, tác động
sẽ không chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia. Các nước đang phát triển, vốn
chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các hiện tượng thời tiết cực đoan nhưng có ít
nguồn lực nhất để đầu tư vào thích ứng, có thể được hưởng lợi từ các công nghệ
có chi phí thấp hơn.
Thế giới đã có thể đẩy nhanh quá
trình chuyển đổi sang năng lượng sạch nhờ những nỗ lực của Trung Quốc. Và nếu
Trung Quốc tiếp tục coi thích ứng với biến đổi khí hậu là một ưu tiên công
nghiệp chiến lược, nước này có thể góp phần giúp thế giới thu hẹp khoảng cách
về năng lực thích ứng với khí hậu nhanh chóng tương tự.
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