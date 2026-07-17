Trung Quốc: "Vạn lý Trường thành Xanh" và cuộc chiến chống sa mạc hóa vẫn còn dài
TTrọng Hoàng
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Sau gần nửa thế kỷ triển khai Chương trình Rừng phòng hộ Tam Bắc, Trung Quốc đã từng bước đẩy lùi tình trạng sa mạc hóa trên diện rộng, đưa màu xanh trở lại nhiều vùng đất khô cằn. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, những thành quả này vẫn rất mong manh nếu thiếu sự đầu tư, quản lý và cam kết lâu dài trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp...
Giữa sa mạc Kubuqi ở miền Bắc Trung
Quốc, hàng triệu lao động trong nhiều thập kỷ qua đã miệt mài thực hiện một
công việc tưởng chừng đơn giản nhưng mang ý nghĩa quyết định đối với cuộc chiến chống sa mạc hóa. Họ cắm những đoạn cành cây hoặc bó rơm dài bằng cẳng
tay xuống nền cát theo hai hướng vuông góc để tạo thành những ô vuông đều đặn.
Sau đó, cây non được trồng vào chính giữa từng ô.
Phương pháp này được gọi là "ô
cờ rơm" (straw checkerboards) - một kỹ thuật giúp cố định cồn cát
trước tác động của gió, giữ độ ẩm cho đất và tạo điều kiện để cây bén rễ nhờ hệ
thống tưới tiêu nhân tạo.
Theo thời gian, những ô vuông phủ
kín bề mặt sa mạc đã trở thành biểu tượng cho Chương trình Rừng phòng hộ Tam
Bắc (Three-North Protective Forest Program), còn được biết đến với tên gọi "Vạn lý Trường thành Xanh" (Green Great Wall) - dự án phục hồi sinh thái
quy mô lớn được Trung Quốc triển khai từ năm 1978 nhằm ngăn chặn sự mở rộng của
các vùng đất bị sa mạc hóa.
Sau gần 50 năm, chương trình đã tạo
ra những kết quả rõ rệt. Tuy nhiên, giới khoa học cho rằng đây mới chỉ là bước
khởi đầu của một cuộc chiến dài hạn, bởi việc duy trì những thành quả này còn
khó khăn không kém quá trình gây dựng chúng.
TỪ
"SA MẠC TIẾN, CON NGƯỜI LÙI" ĐẾN "MÀU XANH TIẾN, SA MẠC LÙI"
Trong nhiều thập kỷ, hạn hán kéo
dài, chăn thả gia súc quá mức cùng hoạt động khai hoang và canh tác đã làm mất
lớp thực vật tự nhiên, khiến đất bị thoái hóa nghiêm trọng và ngày càng dễ bị
gió cuốn thành những trận bão cát. Đây là quá trình được gọi là sa mạc hóa -
một trong những thách thức môi trường lớn nhất đối với khu vực phía Bắc Trung
Quốc.
Theo số liệu do truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố, diện tích đất bị sa mạc hóa đạt đỉnh vào năm 2000. Kể từ đó, diện tích này đã giảm trung bình hơn 1.000 km2 mỗi năm.
Chính phủ Trung Quốc cho biết Chương trình Tam Bắc đã góp phần thay đổi căn bản diện mạo của khu vực rộng lớn chiếm gần một nửa lãnh thổ quốc gia, đưa nhiều vùng từ tình trạng "sa mạc tiến, con người lùi" sang "màu xanh tiến, sa mạc lùi". Đến nay, tổng diện tích rừng được trồng thông qua chương trình đã đạt khoảng 500.000 km2, tương đương diện tích của một quốc gia cỡ Tây Ban Nha.
Ông Barron Joseph Orr, nhà khoa
học trưởng của Công ước Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD), nhấn mạnh giá trị của
chương trình không chỉ nằm ở quy mô phục hồi hệ sinh thái mà còn ở cam kết
chính trị được duy trì trong nhiều thập kỷ. Ông cho rằng việc đảo ngược quá
trình sa mạc hóa là hoàn toàn khả thi nếu được tích hợp vào chiến lược phát
triển dài hạn của mỗi quốc gia, thay vì chỉ triển khai như những dự án ngắn
hạn.
Mô hình của Trung Quốc cũng phản ánh
xu hướng đang được nhiều khu vực trên thế giới theo đuổi. Tại châu Phi, dự án Great
Green Wall được khởi động từ năm 2007 nhằm trồng cây xuyên qua nhiều quốc gia để
làm chậm sự mở rộng của sa mạc Sahara.
Theo ông Chu Jiaojun, nhà khoa học
thuộc Viện Sinh thái ứng dụng của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, kết quả
hiện nay là sự kết hợp giữa ba yếu tố: nỗ lực của lực lượng trực tiếp chống
cát, quy hoạch dài hạn của Chính phủ và nguồn đầu tư công quy mô lớn. Bên cạnh
đó, lượng mưa gia tăng tại một số khu vực trong những năm gần đây cũng góp phần
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc phục hồi thảm thực vật.
Thành công trong cuộc chiến
chống sa mạc hóa là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ của con người cùng với một
phần may mắn đến từ điều kiện khí hậu.
Ông Chu JiaojunNhà khoa học thuộc Viện Sinh thái ứng dụng của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc
Dữ liệu theo dõi dài hạn của
nhóm nghiên cứu do ông Chu phụ trách cho thấy, tổng diện tích đất sa mạc hóa của Trung
Quốc đã giảm khoảng 10% kể từ năm 2000, trong khi diện tích đất bị sa mạc hóa
nghiêm trọng hoặc cực kỳ nghiêm trọng giảm hơn 40%. Độ che phủ rừng tại khu vực
triển khai Chương trình Tam Bắc cũng tăng từ khoảng 5% năm 1978 lên 14% vào năm
2022, cho thấy quá trình phục hồi sinh thái đã mang lại kết quả đáng kể.
HÀNG
TRĂM TRIỆU LAO ĐỘNG GÓP SỨC GIEO MÀU XANH TRÊN SA MẠC
Trong chuyến khảo sát do Chính phủ
Trung Quốc tổ chức dành cho báo chí tại sa mạc Kubuqi, cách Bắc Kinh khoảng 800
km về phía tây, bà Yin Yuzhen, 60 tuổi, nhớ lại những ngày đầu tham gia chống
sa mạc hóa là quãng thời gian vô cùng cô độc. Làm việc cùng chồng tại khu vực
gần sa mạc Mu Us, bà cho biết khi ấy hiếm đến mức chỉ cần nhìn thấy một con
chim bay ngang bầu trời cũng đủ mang lại cảm giác vui mừng.
Bốn mươi năm trước, cát thường bay
dày đặc khiến tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn. "Nhưng bây giờ chúng tôi đã
có thể nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy màu xanh ở phía xa và nhìn thấy cả con
đường", bà Yin Yuzhen nói.
Hiện nay, hai vợ chồng bà vẫn làm việc từ sáng sớm đến
giữa trưa mỗi ngày để chăm sóc cây xanh, sửa chữa và thay thế những ô cờ rơm đã
xuống cấp. Các con của họ cùng nhiều tình nguyện viên địa phương cũng tham gia
công việc này.
Theo ông Chu, ước tính hơn 300 triệu
lao động nông thôn đã tham gia Chương trình Tam Bắc trong gần nửa thế kỷ qua,
chủ yếu theo hình thức bán thời gian và được trả công. Sự tham gia của cộng
đồng được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp chương trình có thể duy
trì trên quy mô lớn trong thời gian dài.
THÁCH THỨC LỚN NHẤT LÀ DUY TRÌ THÀNH
QUẢ TRONG DÀI HẠN
Mặc dù kết quả đạt được rất đáng
khích lệ, các chuyên gia cho rằng cuộc chiến chống sa mạc hóa vẫn chưa thể kết
thúc.
Ông Barron Joseph Orr cho biết các hệ
sinh thái tại vùng đất khô hạn sau khi được phục hồi có thể dần trở nên tự duy
trì theo thời gian. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra nếu chúng tiếp tục được quản
lý cẩn trọng và giám sát lâu dài. Hiệu quả của quá trình phục hồi phụ thuộc vào
nhiều yếu tố như nguồn nước, chất lượng đất và khả năng thích ứng trước biến
đổi khí hậu.
Tại tỉnh Cam Túc, tổ chức môi trường
Green Camel Bell đang phối hợp với nông dân và người chăn nuôi để nâng cao nhận
thức về nguy cơ sa mạc hóa, đồng thời hỗ trợ trồng cây và duy trì thảm thực vật
tại các vùng đất khô hạn.
Theo ông Zhao Zhong, người sáng lập
tổ chức, các chương trình phục hồi sinh thái cần gắn chặt với sinh kế của người
dân địa phương. Nếu bảo vệ môi trường không tạo ra lợi ích kinh tế, rất khó duy
trì sự tham gia lâu dài của cộng đồng.
Cùng quan điểm, ông Orr cũng nhấn mạnh rằng các dự án phục
hồi sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn nếu người dân được hưởng lợi trực tiếp từ
các hoạt động này.
Trong khi đó, ông Chu đặt ra câu hỏi
lớn về tương lai của Chương trình Tam Bắc: liệu các thành quả hiện nay có
thể được duy trì nếu quy mô đầu tư của Nhà nước và mức độ can thiệp trực tiếp
của con người giảm xuống? "Đó là điều chúng tôi đặc biệt quan tâm và cũng
là thách thức lớn nhất hiện nay", ông nói.
Với bà Yin Yuzhen, điều quan trọng
nhất là truyền lại tinh thần ấy cho thế hệ trẻ. "Chúng ta cần dạy người
trẻ biết yêu Trái đất này. Nếu chúng ta yêu thiên nhiên bằng cả trái tim, thiên
nhiên cũng sẽ đáp lại chúng ta bằng tình yêu của nó", bà chia sẻ.
Sau gần nửa thế kỷ, "Vạn lý
Trường thành Xanh" đã chứng minh rằng con người có thể đảo ngược quá trình
sa mạc hóa nếu có quyết tâm chính trị, nguồn lực và sự kiên trì. Tuy nhiên,
trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, các nhà khoa học cho rằng
bảo vệ những thành quả đã đạt được sẽ là thách thức không kém so với việc tạo
dựng chúng từ đầu.
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