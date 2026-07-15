Thu phí cao tốc Bắc Nam đoạn Bãi Vọt đến Cam Lộ từ 15/7

Việc thu phí này không chỉ nhằm hoàn trả ngân sách đầu tư mà còn hướng tới việc nâng cao chất lượng dịch vụ và an toàn giao thông.
Việc thu phí được thực hiện trên 5 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, bao gồm các đoạn từ Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, và Vạn Ninh - Cam Lộ. Đây là những đoạn đường quan trọng, kết nối các tỉnh miền Trung, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực. Đồng thời, cũng là một phần trong kế hoạch lớn nhằm cải thiện hạ tầng giao thông và tối ưu hóa việc sử dụng đường bộ tại Việt Nam.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 10/7, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có văn bản chỉ đạo về các mốc tiến độ tổ chức thu phí tại các dự án thành phần đầu tư công thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 như sau:
Đối với 5 dự án thành phần từ Bãi Vọt đến Cam Lộ phải hoàn thành công trình để tổ chức thu phí từ ngày 15/7/2026;
Đối với 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Nha Trang phải hoàn thành công trình để tổ chức thu phí từ ngày 15/8/2026;
Đối với 2 dự án thành phần từ Cần Thơ đến Cà Mau phải hoàn thành công trình để tổ chức thu phí từ ngày 15/9/2026.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc thu phí sẽ được thực hiện hoàn toàn tự động thông qua hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC). Điều này không chỉ giúp giảm thiểu ùn tắc tại các trạm thu phí mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông. Các chủ phương tiện được khuyến khích dán thẻ đầu cuối và duy trì đủ số dư trong tài khoản để việc lưu thông diễn ra suôn sẻ.
Ngoài ra, việc triển khai thu phí không chỉ giúp hoàn trả ngân sách đầu tư mà còn tạo nguồn lực để duy trì và nâng cấp hệ thống giao thông. Đồng thời, nó cũng là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa hạ tầng giao thông, hướng tới một hệ thống giao thông thông minh và bền vững.
Tuy nhiên, để việc thu phí diễn ra hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và người dân. Việc tuân thủ các quy định về tải trọng, tốc độ và an toàn giao thông là điều kiện tiên quyết để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong vận hành hệ thống.
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc thu phí đường bộ trên các đoạn cao tốc Bắc - Nam không chỉ là một biện pháp tài chính mà còn là một bước tiến quan trọng trong quản lý và phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam. Đây là cơ hội để cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.
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