Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị New Zealand tăng hợp tác giáo dục, nông nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu

Trong hội kiến với Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở rộng hợp tác giáo dục, nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu và giao lưu nhân dân...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Theo TTXVN, sáng 13/8 (giờ địa phương), sau Lễ đón trọng thể tại Phủ Toàn quyền ở thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro.

Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, Toàn quyền Dame Cindy Kiro nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm khi đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam thăm New Zealand trên cả hai cương vị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển nhanh chóng và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, Toàn quyền New Zealand cho rằng hai nước không chỉ được kết nối bởi Thái Bình Dương mà còn chia sẻ niềm tin về một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, hai nước càng cần tăng cường hợp tác.

Theo Toàn quyền Dame Cindy Kiro, quan hệ song phương phát triển không chỉ dựa trên nền tảng tin cậy chính trị mà còn được củng cố bởi sự gắn kết giữa người dân, các trường đại học, gia đình và cộng đồng hai nước, trong đó cộng đồng khoảng 15.000 người Việt Nam tại New Zealand đóng vai trò cầu nối quan trọng.

Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Toàn quyền Dame Cindy Kiro đối với Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm New Zealand; cảm ơn lãnh đạo và nhân dân New Zealand đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký sổ lưu bút. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của Toàn quyền Dame Cindy Kiro trong thúc đẩy các sáng kiến về phúc lợi xã hội, bảo vệ thiên nhiên, nâng cao sự hiểu biết và gắn kết cộng đồng; đồng thời khẳng định vai trò, uy tín của New Zealand ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ những thành tựu Việt Nam đạt được sau hơn 40 năm Đổi mới và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - New Zealand sau hơn nửa thế kỷ đã được vun đắp bằng tin cậy chính trị, tôn trọng lẫn nhau và tình cảm chân thành giữa nhân dân hai nước.

New Zealand luôn là người bạn, đối tác tin cậy, hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, giáo dục, ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng New Zealand sẽ tiếp tục là đối tác quan trọng đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đề nghị Toàn quyền Dame Cindy Kiro tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác phát triển tại Việt Nam, nhất là trong giáo dục, nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu và bình đẳng giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro trước hội đàm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Khẳng định cộng đồng khoảng 15.000 người Việt Nam tại New Zealand là cầu nối hữu nghị giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn New Zealand tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng ổn định, phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại và quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị New Zealand hỗ trợ Việt Nam trong công tác giảng dạy tiếng Anh, góp phần triển khai kế hoạch đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học tại Việt Nam.

Hoan nghênh các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Toàn quyền Dame Cindy Kiro nhấn mạnh vai trò quan trọng của giáo dục trong nâng cao đời sống nhân dân; khẳng định sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ cho các chương trình hợp tác phát triển giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.

Tại cuộc hội kiến, hai bên nhất trí đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - New Zealand bước sang giai đoạn phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Trên cương vị điều phối quan hệ ASEAN - New Zealand giai đoạn 2024-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ New Zealand - ASEAN, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ song phương.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro thăm Việt Nam. Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro vui vẻ nhận lời và bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam.