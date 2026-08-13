Việt Nam - New Zealand thúc đẩy hợp tác công nghệ, nông nghiệp xanh và kết nối hàng không

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thống nhất mở rộng hợp tác thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, nông nghiệp xanh, đào tạo nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy kết nối hàng không, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ngày càng thực chất, hiệu quả….

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Theo TTXVN, sáng 13/8 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, Thủ tướng Christopher Luxon nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hơn nửa thế kỷ giữa hai nước.

Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định Việt Nam là một đối tác rất quan trọng của New Zealand, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển và tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời gian qua.

THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ NÔNG NGHIỆP XANH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Christopher Luxon; chúc mừng những thành tựu của New Zealand trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2025 đã mở ra không gian hợp tác mới, thực chất và sâu rộng hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự tin cậy chính trị và tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, coi đây là nền tảng để tiếp tục mở rộng hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; đồng thời phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2025 - 2030.

Hai bên thống nhất đưa hợp tác quốc phòng, an ninh đi vào thực chất, nhất là trong các lĩnh vực an ninh biển, giao lưu tàu hải quân, an ninh mạng, quân y; nghiên cứu thiết lập cơ chế liên lạc trực tiếp hoặc đường dây nóng xử lý các vụ việc liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời đẩy nhanh đàm phán các thỏa thuận hợp tác song phương.

Khẳng định nền kinh tế hai nước có tính bổ trợ cao, hai nhà lãnh đạo xác định thương mại - đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng, còn nhiều dư địa phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực nông, thủy, hải sản.

Hai bên nhất trí mở rộng quy mô hợp tác kinh tế, thương mại; tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia như CPTPP, RCEP và AANZFTA; thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, mở cửa thị trường cho các sản phẩm thế mạnh, giảm rào cản kỹ thuật và tăng cường phối hợp về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm dịch, an toàn thực phẩm, chứng nhận điện tử.

Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định New Zealand sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước mở rộng cơ hội hợp tác và đầu tư vào thị trường của nhau.

Đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ New Zealand dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua, đặc biệt trong nông nghiệp và môi trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị New Zealand tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam xây dựng nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy xây dựng các mô hình hợp tác tiêu biểu về nông nghiệp bền vững.

MỞ RỘNG HỢP TÁC AI, GIÁO DỤC VÀ KẾT NỐI HÀNG KHÔNG

Chia sẻ mục tiêu phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng Christopher Luxon đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong xây dựng chính sách, triển khai các giải pháp đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào bảo vệ chủ quyền dữ liệu, chủ quyền số quốc gia.

New Zealand khẳng định sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong xây dựng Chính phủ số, phát triển hệ sinh thái khoa học - công nghệ, các trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Hai bên nhất trí đưa giáo dục, du lịch, kết nối và giao lưu nhân dân trở thành những động lực quan trọng của quan hệ song phương. Theo đó, hai nước sẽ mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn và kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất thúc đẩy các hãng hàng không hai nước sớm mở đường bay thẳng, qua đó thu hẹp khoảng cách địa lý, tăng cường giao lưu nhân dân, du lịch và mở ra các cơ hội hợp tác mới.

Trong trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Thủ tướng Christopher Luxon đánh giá cao vai trò của Việt Nam với tư cách điều phối viên quan hệ ASEAN - New Zealand, góp phần hỗ trợ New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện với ASEAN; đồng thời khẳng định ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam trong Năm APEC 2027.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc; tái khẳng định tầm quan trọng của việc thượng tôn pháp luật quốc tế và giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).