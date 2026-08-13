Việt Nam - New Zealand đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao cho kinh tế số, kinh tế xanh và AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và New Zealand đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao cho kinh tế số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo và các ngành nghề mới; đồng thời chuyển các thỏa thuận hợp tác giáo dục thành những kết quả cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - New Zealand 2026. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Theo TTXVN, chiều 13/8 (giờ địa phương), tại Trường Đại học Công nghệ Auckland, thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Diễn đàn giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp Việt Nam – New Zealand năm 2026, với chủ đề “Kiến tạo tương lai chung: Nhân tài, đổi mới sáng tạo và kỹ năng cho tương lai”.

Phát biểu tại Diễn đàn, bà Penny Simmonds, Bộ trưởng phụ trách Giáo dục Cao đẳng, Đại học, Khoa học, Đổi mới, Công nghệ New Zealand, đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó giáo dục là một nền tảng quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Diễn đàn Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - New Zealand 2026, tại Trường Đại học Công nghệ Auckland. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Bà Penny Simmonds cho biết hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác về giáo dục, thống nhất thúc đẩy các chương trình thiết thực hơn, hướng tới phát triển nền giáo dục bền vững, bao trùm; tăng cường chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. New Zealand mong muốn tiếp tục hỗ trợ các khóa đào tạo tiếng Anh cho cán bộ Việt Nam, tăng cường trao đổi sinh viên, học giả và hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai nước.

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – New Zealand bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu rộng và thực chất hơn, tạo thêm nền tảng và động lực để hai nước mở rộng hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Diễn đàn Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - New Zealand 2026, tại Trường Đại học Công nghệ Auckland. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam xác định phát triển con người là trọng tâm, mục tiêu và động lực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng tăng trưởng.

New Zealand có thế mạnh về giáo dục chất lượng cao, linh hoạt, gắn với kỹ năng thực hành, nghiên cứu và nhu cầu của nền kinh tế; đồng thời có kinh nghiệm trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thực phẩm, kinh tế xanh, chuyển đổi số và quản trị công hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Diễn đàn Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - New Zealand 2026, tại Trường Đại học Công nghệ Auckland. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Để hợp tác giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp phát triển thực chất hơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế tri thức; ưu tiên các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ số, an ninh mạng, công nghệ sinh học, nông nghiệp thông minh, công nghệ thực phẩm, năng lượng tái tạo, công nghệ môi trường, quản trị công và các ngành nghề mới.

Hai bên cần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức; phát huy vai trò của các trường đại học, viện nghiên cứu như những trung tâm sáng tạo tri thức, kết nối doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hình thành thêm các nhóm nghiên cứu chung, chương trình đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, dự án đổi mới sáng tạo và cơ chế đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Trong giáo dục nghề nghiệp, hai nước cần phát triển các chương trình đào tạo linh hoạt, công nhận tín chỉ và năng lực, đẩy mạnh đào tạo tại nơi làm việc và đào tạo lại lực lượng lao động.

Trao các thoả thuận hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong muốn tiếp tục mở rộng giao lưu sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia. Mỗi giảng viên, nhà khoa học, học sinh, sinh viên là một sứ giả của tri thức và hữu nghị, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, bền chặt hơn.

Nhấn mạnh yêu cầu chuyển các cam kết thành kết quả cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các thỏa thuận hợp tác sớm được cụ thể hóa bằng chương trình hành động với mục tiêu, đầu mối, nguồn lực, sản phẩm và cơ chế đánh giá rõ ràng.

Hiệu quả hợp tác giáo dục cần được đo bằng kết quả thực chất: người học có kỹ năng tốt hơn, nhà trường đổi mới mạnh hơn, doanh nghiệp có nguồn nhân lực phù hợp hơn và xã hội được hưởng lợi nhiều hơn từ tri thức, đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan quản lý, trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước lựa chọn lĩnh vực ưu tiên, hình thành dự án chung có khả năng tạo tác động và duy trì các kênh đối thoại thường xuyên để các cam kết sớm trở thành kết quả thiết thực.

Tại Diễn đàn, một số trường đại học của Việt Nam và New Zealand đã trao đổi các văn kiện hợp tác về giáo dục.