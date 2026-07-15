Thực hư thông tin Samsung cân nhắc niêm yết tại Mỹ

“Samsung Electronics hiện không xem xét khả năng phát hành chứng chỉ lưu ký tại Mỹ”, người phát ngôn của công ty khẳng định trong một tuyên bố ngày thứ Ba (14/7),
Phản hồi trên được đưa ra sau khi hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết công ty Hàn Quốc đã tổ chức một số cuộc trao đổi sơ bộ với các ngân hàng về khả năng niêm yết chứng khoán tại Mỹ thông qua ADR sau thương vụ niêm yết tại Mỹ thành công của đối thủ SK Hynix.
Theo các nguồn tin này, Samsung chưa quyết định có tiếp tục theo đuổi kế hoạch hay không. Các cuộc trao đổi mới ở giai đoạn rất sớm, chủ yếu nhằm đánh giá khả năng thực hiện, thay vì xây dựng một kế hoạch cụ thể hoặc chính thức lựa chọn ngân hàng phụ trách thương vụ.
ADR là chứng chỉ do một ngân hàng tại Mỹ phát hành, đại diện cho cổ phiếu của một doanh nghiệp nước ngoài. Công cụ này cho phép nhà đầu tư mua bán cổ phiếu của doanh nghiệp nước ngoài bằng USD trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Theo nguồn tin của Bloomberg, Samsung từng nghiên cứu khả năng phát hành ADR nhưng cuối cùng quyết định không triển khai. Thương vụ niêm yết thành công của SK Hynix gần đây có thể khiến công ty xem xét lại phương án này.
Tuần trước, SK Hynix chào bán 177,9 triệu ADR với giá 149 USD mỗi chứng chỉ, qua đó huy động khoảng 26,5 tỷ USD. Đây là đợt chào bán cổ phiếu lần đầu tại Mỹ lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp nước ngoài.
Thành công của thương vụ cho thấy nhu cầu lớn của nhà đầu tư đối với những doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), bất chấp lo ngại rằng định giá của nhiều cổ phiếu trong chuỗi cung ứng AI đã lên quá cao.
Samsung và SK Hynix đều là những nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới. Hai doanh nghiệp ngày càng được nhà đầu tư chú ý khi nhu cầu chip nhớ dành cho trung tâm dữ liệu và hệ thống AI tăng mạnh.
Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu Samsung Electronics giao dịch tại Hàn Quốc đã tăng khoảng 120% từ đầu năm, đưa vốn hóa của công ty vượt 1 nghìn tỷ USD. Trong khi đó, cổ phiếu SK Hynix tăng khoảng 194%, nâng giá trị vốn hóa của doanh nghiệp lên khoảng 900 tỷ USD. Trước đợt giảm gần đây, vốn hóa của SK Hynix từng vượt 1 nghìn tỷ USD và có thời điểm đạt khoảng 1,35 nghìn tỷ USD.
Đà tăng của hai cổ phiếu này trở thành động lực lớn đối với thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc thị trường phụ thuộc nhiều vào Samsung Electronics và SK Hynix, trong khi giá cổ phiếu biến động mạnh, cũng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ hình thành bong bóng.
Theo các nhà phân tích, giá cổ phiếu Samsung Electronics hiện phản ánh kỳ vọng rất cao của nhà đầu tư đối với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận. Tuần trước, dù kết quả kinh doanh sơ bộ của công ty vượt dự báo, giá cổ phiếu vẫn giảm mạnh. Diễn biến này cho thấy những thông tin tích cực cũng chưa đủ để đáp ứng kỳ vọng ngày càng lớn của thị trường.
Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu chip nhớ cũng chịu sức ép từ nguy cơ nguồn cung tăng mạnh. Khi nhiều nhà máy mới đi vào hoạt động, tình trạng khan hiếm chip nhớ có thể giảm bớt, qua đó gây áp lực lên giá bán và biên lợi nhuận của các nhà sản xuất.
Vào tháng trước, Samsung Group và SK Group cho biết mỗi tập đoàn có kế hoạch xây dựng thêm 2 nhà máy chip, với tổng vốn đầu tư khoảng 800 nghìn tỷ won, tương đương 536 tỷ USD. Kế hoạch này nhằm nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.
Hàn Quốc cũng công bố kế hoạch đầu tư khoảng 550 nghìn tỷ won của các doanh nghiệp, trong đó có tập đoàn internet Naver, để xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu AI có tổng công suất 8,4 gigawatt vào năm 2029.
Nếu phát hành ADR, Samsung Electronics có thể tăng khả năng tiếp cận nhà đầu tư quốc tế, đồng thời tận dụng sự quan tâm lớn của thị trường Mỹ đối với các doanh nghiệp hưởng lợi từ làn sóng AI. Tuy nhiên, theo Bloomberg, danh mục kinh doanh trải rộng và các tranh chấp lao động kéo dài có thể khiến việc thiết kế cấu trúc của một thương vụ phát hành như vậy trở nên phức tạp hơn.
Ở thời điểm hiện tại, các cuộc trao đổi được cho là mới ở giai đoạn rất sơ bộ, trong khi Samsung Electronics đã chính thức phủ nhận đang xem xét phát hành ADR. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để khẳng định công ty này sẽ tiến hành niêm yết tại Mỹ.
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