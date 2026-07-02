Thực thi chiến lược: Bài toán mới của Petrovietnam

Chiến lược phát triển đến năm 2050 và Kế hoạch 5 năm 2026–2030 đang đặt Petrovietnam trước yêu cầu chuyển mạnh từ xây dựng chiến lược sang nâng cao năng lực thực thi trong toàn hệ thống.

Trong bối cảnh đó, đổi mới quản trị và nâng cao vai trò đội ngũ Người đại diện phần vốn được xác định là một trong những trụ cột quan trọng để bảo đảm chiến lược đi vào thực tiễn.

KỶ LUẬT THỰC THI TRỞ THÀNH YÊU CẦU TRUNG TÂM

Với một tập đoàn đa ngành, có hệ sinh thái doanh nghiệp quy mô lớn như Petrovietnam, chiến lược chỉ có ý nghĩa khi được tổ chức thực hiện đồng bộ và tạo ra kết quả thực chất.

Vì vậy, cùng với Chiến lược phát triển đến năm 2050 và Kế hoạch 5 năm 2026–2030, Petrovietnam đang chuyển trọng tâm sang nâng cao năng lực thực thi. Đây được xem là điều kiện quyết định để các mục tiêu dài hạn không dừng ở định hướng, mà được chuyển hóa thành kết quả cụ thể tại từng đơn vị.

Mục tiêu gia nhập Fortune Global 500 là định hướng chiến lược xuyên suốt của Tập đoàn. Theo Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn, đây không chỉ là mục tiêu về quy mô mà còn là yêu cầu về năng lực quản trị, hiệu quả vận hành và khả năng tổ chức thực thi.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn kiểm tra công trường Dự án giàn CPP Lô B. Ảnh: Petrovietnam.

Trên cơ sở đó, Petrovietnam quán triệt nguyên tắc điều hành “tập trung trụ cột – ưu tiên danh mục – kỷ luật thực thi”. Cùng với đó là yêu cầu tối ưu tài sản hiện có, nâng cao hiệu suất vận hành và khai thác hiệu quả các chuỗi giá trị đã hình thành.

Ở cấp độ triển khai, Tập đoàn đồng thời thúc đẩy nhiều hướng đi: Mở rộng thăm dò khai thác (E&P) trong và ngoài nước, thúc đẩy M&A nhằm gia tăng trữ lượng dài hạn; phát triển chuỗi giá trị khí LNG; mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế; triển khai các dự án điện theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh; đồng thời phát triển các trung tâm năng lượng – lọc hóa dầu tại Quảng Ngãi, trung tâm dịch vụ năng lượng tại Vũng Tàu và mở rộng kinh doanh dầu thô, sản phẩm dầu.

Các lĩnh vực này ngày càng vận hành theo mô hình chuỗi giá trị liên thông. Điều này kéo theo thay đổi quan trọng trong cách đánh giá hiệu quả: Không chỉ ở từng doanh nghiệp, mà ở mức đóng góp vào hiệu quả chung của toàn hệ thống.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN: TỪ QUẢN LÝ VỐN ĐẾN CẦU NỐI THỰC THI CHIẾN LƯỢC

Trong mô hình quản trị của Petrovietnam, Người đại diện phần vốn là người thay mặt chủ sở hữu tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, vai trò này đang được mở rộng theo hướng gắn trực tiếp với yêu cầu thực thi chiến lược.

Không chỉ dừng ở quản lý, sử dụng và phát triển phần vốn, Người đại diện còn trở thành cầu nối giữa định hướng của Tập đoàn với hoạt động quản trị, điều hành tại doanh nghiệp. Sự thay đổi này phản ánh rõ xu hướng quản trị theo chuỗi giá trị. Khi mức độ liên kết giữa các đơn vị ngày càng chặt chẽ, mỗi quyết định đầu tư, sản xuất hay kinh doanh đều có thể tác động đến hiệu quả chung của toàn hệ thống.

Vì vậy, vai trò của Người đại diện không chỉ giới hạn trong phạm vi doanh nghiệp, mà phải được đặt trong tổng thể chiến lược chung của Petrovietnam. Đây được xem là lực lượng giữ vai trò then chốt trong bảo đảm sự thống nhất giữa chiến lược và thực thi.

QUẢN TRỊ THEO CHUẨN OECD VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Cùng với yêu cầu nâng cao vai trò Người đại diện, Petrovietnam đang đẩy mạnh hoàn thiện mô hình quản trị theo hướng tiệm cận các nguyên tắc của OECD. Theo lãnh đạo Tập đoàn, đây là nền tảng để hiện đại hóa quản trị, nâng cao tính minh bạch, chất lượng điều hành, năng lực giám sát và hỗ trợ ra quyết định.

Petrovietnam định hướng phát triển trung tâm dịch vụ năng lượng tại Vũng Tàu (Ảnh: Toàn cảnh cảng dịch vụ dầu khí Vũng Tàu). Ảnh: Petrovietnam.

Đáng chú ý, trọng tâm quản trị đang chuyển từ tuân thủ sang hiệu quả. Việc triển khai đồng bộ các cấu phần như quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ không chỉ nhằm đáp ứng thông lệ quốc tế mà còn hướng tới nâng cao chất lượng điều hành thực chất, tăng trách nhiệm giải trình và kiểm soát rủi ro trong đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Song song với đó, chuyển đổi số được xác định là công cụ quan trọng để nâng cao năng lực thực thi chiến lược. Thực tiễn tại Petrovietnam cũng như các đơn vị như BSR và PVCFC cho thấy chuyển đổi số đang thay đổi phương thức điều hành, từ kinh nghiệm sang dữ liệu, đồng thời tăng cường kết nối và phối hợp trong toàn hệ thống.

Tập đoàn cũng đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế đối với đội ngũ Người đại diện thông qua xây dựng hệ thống KPI, chuẩn hóa công tác quy hoạch nhân sự kế cận và xử lý các vướng mắc trong phối hợp giữa tổ chức đảng và bộ máy điều hành tại doanh nghiệp sau điều chỉnh mô hình tổ chức. Đây là các yếu tố nền tảng để bảo đảm kỷ luật và tính thống nhất trong thực thi chiến lược.

THỰC THI LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG CHIẾN LƯỢC

Chiến lược phát triển đến năm 2050 và Kế hoạch 5 năm 2026–2030 mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về quy mô, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, thực tiễn điều hành cho thấy: chiến lược chỉ có thể thành công khi được tổ chức thực thi một cách nhất quán trong toàn hệ thống.

Chuyển đổi số được xác định tiếp tục là một trụ cột quan trọng trong nâng cao hiệu quả hoạt động của Petrovietnam (Ảnh: Các đại biểu tham quan Nhà máy thông minh Đạm Cà Mau).

Theo đó, vai trò của Người đại diện được nhìn nhận theo hướng rộng hơn. Không chỉ thực hiện quyền chủ sở hữu tại doanh nghiệp, đội ngũ này còn là cầu nối chiến lược, bảo đảm sự đồng bộ giữa định hướng của Tập đoàn và hoạt động thực tiễn tại các đơn vị thành viên.

Có thể thấy, từ kỷ luật thực thi, hoàn thiện mô hình quản trị theo chuẩn OECD, thúc đẩy chuyển đổi số đến nâng cao chất lượng đội ngũ Người đại diện – tất cả đều hướng tới một mục tiêu xuyên suốt: Nâng cao năng lực thực thi chiến lược của Petrovietnam.

Đây là nền tảng để Tập đoàn phát huy hiệu quả các chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển đến năm 2050, cũng như khát vọng gia nhập nhóm doanh nghiệp năng lượng hàng đầu thế giới.