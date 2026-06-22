Thụy Sĩ quay lại với điện hạt nhân: Bước ngoặt trong cuộc tìm kiếm an ninh năng lượng

Sau nhiều năm theo đuổi lộ trình loại bỏ điện hạt nhân, Thụy Sĩ đang đứng trước khả năng đảo ngược chính sách khi Quốc hội nước này thông qua kế hoạch cho phép xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới. Quyết định gây tranh cãi này phản ánh một thực tế mới của thế giới: trong kỷ nguyên chuyển dịch năng lượng, an ninh nguồn cung đang trở thành ưu tiên song hành với mục tiêu giảm phát thải…

Thụy Sĩ mở đường xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới sau khi đảo ngược lệnh cấm năm 2018. Ảnh: JoachimKohler-HB

Quốc hội Thụy Sĩ vừa thông qua đề xuất của Chính phủ nhằm dỡ bỏ lệnh cấm xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới được áp dụng từ năm 2018. Động thái này mở đường cho khả năng phát triển các dự án điện hạt nhân thế hệ mới và đưa quốc gia Trung Âu tiến gần tới một cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của năng lượng hạt nhân.

Theo kế hoạch, quyết định cuối cùng có thể sẽ được đưa ra bởi người dân Thụy Sĩ - quốc gia nổi tiếng với mô hình dân chủ trực tiếp, nơi các vấn đề chính sách quan trọng thường xuyên được đưa ra bỏ phiếu toàn dân.

TỪ “CHIA TAY” ĐIỆN HẠT NHÂN ĐẾN NHU CẦU MỞ LẠI CÁNH CỬA

Cuộc tranh luận về điện hạt nhân tại Thụy Sĩ không phải là câu chuyện mới. Năm 2017, người dân nước này đã bỏ phiếu thông qua chiến lược năng lượng mới, trong đó bao gồm việc từng bước loại bỏ điện hạt nhân và cấm xây dựng thêm các nhà máy điện hạt nhân mới.

Quyết định này được thúc đẩy mạnh mẽ sau sự cố hạt nhân Fukushima tại Nhật Bản năm 2011 - một thảm họa xảy ra sau trận động đất và sóng thần lớn, làm dấy lên lo ngại toàn cầu về mức độ an toàn của công nghệ hạt nhân.

Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ, bối cảnh năng lượng toàn cầu đã thay đổi đáng kể. Cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu sau xung đột Nga - Ukraine, biến động địa chính trị trên thế giới, cùng áp lực phải giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đã khiến nhiều quốc gia đánh giá lại vai trò của điện hạt nhân.

Đối với Thụy Sĩ, vấn đề không chỉ nằm ở mục tiêu khí hậu mà còn là bài toán bảo đảm nguồn điện ổn định trong dài hạn.

Trong bối cảnh nhu cầu điện ngày càng tăng do quá trình điện khí hóa nền kinh tế, việc đóng hoàn toàn cánh cửa với điện hạt nhân có thể khiến quốc gia này đối mặt với rủi ro thiếu hụt nguồn cung trong tương lai.

Bộ trưởng Năng lượng Thụy Sĩ Albert Rosti cho rằng việc duy trì lựa chọn điện hạt nhân là cần thiết để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

ĐIỆN HẠT NHÂN NHƯ MỘT “CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM”

Trong đề xuất mới, Chính phủ Thụy Sĩ lập luận rằng việc cho phép xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới sẽ đóng vai trò như một “chính sách bảo hiểm” cho hệ thống điện quốc gia.

Khái niệm này phản ánh một cách tiếp cận mới trong chính sách năng lượng: điện hạt nhân không nhất thiết thay thế năng lượng tái tạo, mà có thể đóng vai trò bổ trợ trong giai đoạn chuyển đổi.

Thụy Sĩ đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Để đạt mục tiêu này, quốc gia này đang đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là thủy điện, điện mặt trời và các giải pháp lưu trữ năng lượng. Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng năng lượng tái tạo có những giới hạn nhất định, đặc biệt khi sản lượng phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

Vào mùa đông, khi nhu cầu sưởi ấm tăng cao nhưng sản lượng thủy điện và điện mặt trời có thể giảm, Thụy Sĩ phải nhập khẩu điện từ các nước láng giềng. Sự phụ thuộc này trở thành mối quan tâm lớn trong bối cảnh thị trường năng lượng châu Âu ngày càng biến động.

Chính phủ Thụy Sĩ cảnh báo rằng nếu không duy trì thêm các nguồn điện nền ổn định, hệ thống năng lượng quốc gia có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

CUỘC TRANH LUẬN GIỮA KHÍ HẬU VÀ AN NINH NĂNG LƯỢNG

Tuy nhiên, quyết định mở lại cánh cửa cho điện hạt nhân đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức môi trường và các đảng chính trị theo đường lối xanh.

Đảng Xanh Thụy Sĩ cho rằng việc Quốc hội đảo ngược chính sách năm 2017 là bước đi sai lầm, có nguy cơ làm chậm quá trình phát triển năng lượng tái tạo. Chủ tịch Đảng Xanh Lisa Mazzone nhận định quyết định này “phá hoại sự phát triển nhanh chóng của năng lượng tái tạo, bảo vệ khí hậu và chủ quyền năng lượng của Thụy Sĩ”.

Các nhóm phản đối dự kiến sẽ tiến hành chiến dịch thu thập chữ ký để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Theo luật Thụy Sĩ, chỉ cần thu thập đủ 50.000 chữ ký hợp lệ trong vòng 100 ngày kể từ khi luật mới được công bố, một cuộc bỏ phiếu toàn dân có thể được tổ chức.

Với sự ủng hộ mạnh mẽ từ các lực lượng phản đối điện hạt nhân, giới quan sát cho rằng cuộc trưng cầu dân ý nhiều khả năng sẽ diễn ra.

Trường hợp của Thụy Sĩ phản ánh một xu hướng rộng hơn tại châu Âu. Sau nhiều năm tranh luận về việc loại bỏ điện hạt nhân, một số quốc gia đang quay lại xem xét vai trò của nguồn năng lượng này trong chiến lược giảm phát thải.

Lý do là điện hạt nhân có khả năng cung cấp nguồn điện ổn định với lượng phát thải carbon thấp, phù hợp với mục tiêu chuyển đổi xanh. Trong khi đó, các nguồn năng lượng tái tạo như gió và mặt trời dù phát triển nhanh vẫn cần giải quyết bài toán lưu trữ và cân bằng hệ thống.

Thụy Sĩ hiện vẫn vận hành bốn lò phản ứng hạt nhân được xây dựng từ thế kỷ XX. Trong số đó, Beznau 1 - đưa vào vận hành từ năm 1969 - là lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động lâu đời nhất châu Âu. Nhà máy này dự kiến đóng cửa vào năm 2033. Beznau 2, bắt đầu vận hành từ năm 1971, dự kiến dừng hoạt động vào năm 2032.

Hai nhà máy còn lại gồm Gösgen và Leibstadt lần lượt đi vào hoạt động năm 1979 và 1984.

Nếu chính sách mới được thông qua, Thụy Sĩ sẽ phải đối mặt với một thách thức lớn: xây dựng thế hệ nhà máy điện hạt nhân mới trong bối cảnh tiêu chuẩn an toàn ngày càng cao, chi phí đầu tư lớn và thời gian triển khai kéo dài.

Cuộc tranh luận tại Thụy Sĩ cho thấy bài toán năng lượng hiện nay không còn đơn giản là lựa chọn giữa “hạt nhân” hay “tái tạo”. Các quốc gia đang phải cân bằng giữa ba mục tiêu: giảm phát thải, bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì chi phí hợp lý cho nền kinh tế.

Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, những câu hỏi về vai trò của điện hạt nhân sẽ tiếp tục được đặt ra ở nhiều quốc gia.

Với Thụy Sĩ, quyết định sắp tới không chỉ là câu chuyện về một nguồn điện, mà còn là lựa chọn chiến lược về cách quốc gia này bảo đảm năng lượng trong một thế giới ngày càng nhiều biến động.