Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Pháp

Thăm và làm việc tại Đại học Bách khoa Paris, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và làm chủ các công nghệ chiến lược.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam đến thăm và làm việc tại Đại học Bách khoa Paris (IP Paris). Ảnh: Đào Dũng - TTXVN

Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 11/9, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam đến thăm và làm việc tại Đại học Bách khoa Paris (IP Paris), một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Pháp.

Tham gia Đoàn có đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện một số cơ quan, trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam.

Tiếp Đoàn có ông Thierry Coulhon, Chủ tịch IP Paris; ông Jamal Atif, Phó Chủ tịch phụ trách Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo; lãnh đạo các trường thành viên, các chuyên gia, nhà khoa học cùng sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên Việt Nam đang học tập và làm việc tại IP Paris.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo IP Paris giới thiệu mô hình đào tạo tinh hoa, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và một số thành tựu khoa học - công nghệ nổi bật; chia sẻ kinh nghiệm của Pháp trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao phục vụ bộ máy nhà nước, nền công nghiệp và các lĩnh vực khoa học - công nghệ chiến lược.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao những thành tựu, uy tín của IP Paris trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là mô hình tổ chức liên trường, liên ngành, đào tạo sau đại học và sự gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo với yêu cầu phát triển kinh tế, công nghiệp và công nghệ.

Đồng chí khẳng định giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những lĩnh vực hợp tác quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Pháp. Thời gian qua, hai nước đã đạt nhiều kết quả tích cực trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi sinh viên, cấp học bổng, liên kết đào tạo đại học và quảng bá tiếng Pháp, tạo nền tảng để tiếp tục mở rộng hợp tác.

Trao đổi về định hướng phát triển của Việt Nam, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đang thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị quốc gia, phát huy hiệu quả các nguồn lực và tăng khả năng thích ứng, phát triển bền vững.

Trên cơ sở đó, Việt Nam mong muốn cùng Pháp tiếp tục phát huy các nền tảng hợp tác hiện có, hướng tới những chương trình dài hạn, thiết thực, có trọng tâm trong đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực và làm chủ các công nghệ chiến lược.

Đoàn Việt Nam đề nghị hai bên nghiên cứu xây dựng các phòng thí nghiệm chung; mở rộng cơ hội để sinh viên, nghiên cứu sinh và thực tập sinh Việt Nam tham gia các chương trình nghiên cứu, thử nghiệm, đổi mới sáng tạo tại Pháp.

Hai bên cũng được đề nghị tăng cường kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó cụ thể hóa các định hướng hợp tác cấp cao Việt Nam - Pháp bằng những chương trình, dự án cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho rằng mô hình tổ chức liên trường, liên ngành và đào tạo sau đại học của IP Paris là kinh nghiệm có giá trị để các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tham khảo trong quá trình phát triển đại học nghiên cứu và xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

Đồng chí đề nghị IP Paris tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các đối tác Việt Nam, phối hợp nghiên cứu những mô hình hợp tác mới phù hợp với thế mạnh của phía Pháp và nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo hai bên chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa IP Paris và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về đào tạo tiến sĩ; Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Mỏ - Địa chất Việt Nam và Đại học Mỏ Saint-Étienne.

(Nguồn TTXVN)