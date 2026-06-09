Tổng giám đốc VCBF: 67% cổ phiếu trên HoSE có định giá rẻ hơn năm 2025

Nhìn tổng thể thị trường có đến gần 67% số cổ phiếu trên sàn HOSE có thị giá hiện tại thấp hơn thị giá thời điểm 31/12/2025.

Trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% giai đoạn 2026 - 2030, ngành Chứng khoán đang hướng tới mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán ổn định, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của các chủ thể tham gia thị trường với những nhiệm vụ rất cụ thể, qua đó đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, thị trường đang gặp áp lực do nhiều thách thức đến từ bên ngoài. VN-Index đã mất mốc 1.800 điểm sau khi vượt đỉnh 1.900 trong thời gian gần đây.

Trao đổi triển vọng thị trường chứng khoán trong Talk show Phố Tài chính mới đây, bà Nguyễn Thị Hằng Nga, CFA, Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) cho rằng, về vĩ mô, cả nền kinh tế Việt Nam và thế giới đều đang đứng trước thử thách lớn khi eo biển Hormuz, nơi được coi là yết hầu năng lượng của thế giới.

Việc gián đoạn nguồn cung, giá năng lượng, phân bón, hoá chất… neo cao trong ba tháng gần đây, đã gây áp lực lớn lên lạm phát và sức mua người tiêu dùng, thu hẹp biên lợi nhuận doanh nghiệp sản xuất và kéo theo sự suy giảm của thương mại toàn cầu. Bên cạnh đó, diễn biến lạm phát sẽ có thể đảo ngược tiến trình giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ (Fed).

Tuy vậy, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang cho thấy khả năng chống chịu khá tốt. Chỉ số PMI tiếp tục duy trì trên ngưỡng 50 điểm cho thấy nền kinh tế vẫn đang trong trạng thái mở rộng, xuất khẩu vẫn duy trì tăng trưởng tích cực trên 20% trong hai tháng 3 và tháng 4, hoạt động FDI đăng ký tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Ngành dịch vụ vẫn tăng trưởng khả quan, được hỗ trợ bởi du lịch với khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng gần 17% so với cùng kỳ trong quý I/2026.

Tính đến ngày 25/5/2026, chỉ số VN-Index tăng 5,7% từ đầu năm. Nếu so với ngày 23/03/2026, thời điểm VN-Index tạo đáy sau khi sụt giảm mạnh do xung đột Trung Đông bùng phát, chỉ số đã tăng tới 18,5%.

Tuy vậy, chúng ta thấy sự tăng trưởng không đồng đều, VN-Index trong thời gian qua được dẫn dắt chủ yếu bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhìn tổng thể thị trường có đến gần 67% số cổ phiếu trên sàn HOSE có thị giá hiện tại thấp hơn thị giá thời điểm 31/12/2025.

Và đặc biệt là chỉ số của thị trường tăng nhưng thanh khoản sụt giảm. Tuy nhiên, dù thanh khoản thị trường có dấu hiệu suy yếu, thì giá trị giao dịch bình quân ngày vẫn duy trì ở mức trên dưới 20 nghìn tỷ đồng. Kết quả này là khá tích cực khi đặt trong bối cảnh vĩ mô có nhiều thách thức như hiện nay.

Cũng theo bà Hằng Nga, diễn biến giá cổ phiếu đang trái ngược với bức tranh lợi nhuận của các doanh nghiệp trong quý 1/2026 vừa qua.

Về định giá, P/E hiện tại của VN-Index dao động quanh mức 15 lần. Tuy nhiên, nếu loại trừ cổ phiếu VIC, thì P/E của thị trường chỉ khoảng hơn 12 lần. Đáng chú ý, nhiều ngành có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực như bán lẻ, thực phẩm & đồ uống, hay ngân hàng lại đang giao dịch dưới mức định giá bình quân 10 năm. Điều này cho thấy cơ hội đầu tư trên thị trường vẫn rất hấp dẫn, đặc biệt đối với những nhà đầu tư kiên nhẫn và có tầm nhìn dài hạn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh vĩ mô còn nhiều biến số, thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục phân hóa mạnh. Điều đó đồng nghĩa với việc hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm thực tế và thời gian theo dõi sát sao từng doanh nghiệp. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều nhà đầu tư cá nhân lựa chọn ủy thác qua quỹ mở thay vì tự mình đầu tư, nhằm tối ưu hiệu quả và đạt được mục tiêu tài chính trong dài hạn.

Đầu tiên, về vấn đề xung đột ở Trung Đông, các tiền lệ lịch sử cho thấy những cú sốc giá năng lượng do yếu tố địa chính trị thường có xu hướng mang tính tạm thời; giá cả sẽ bình ổn trở lại khi căng thẳng dịu xuống và các chuỗi cung ứng điều chỉnh xong. Do đó, dù biến động ngắn hạn đối với lạm phát và kinh tế trong nước là điều khó tránh khỏi, VCBF không tin rằng giai đoạn này sẽ làm thay đổi đáng kể đến triển vọng kinh tế việt nam trong trung và dài hạn.

Trong một bối cảnh toàn cầu ngày càng bất định, Việt Nam vẫn nổi bật như một điểm đến ổn định và hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư.

Đối với thị trường, ngoài bị ảnh hưởng bởi tâm lý lo ngại khi triển vọng đàm phán Mỹ - Iran và mở cửa eo biển Hormuz chưa rõ ràng, mặt bằng lãi suất cao là một trở ngại lớn, trong bối cảnh nước ngoài liên tiếp bán ròng. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng lãi suất cũng sẽ sớm đạt được vùng cân bằng trong khi định giá các doanh nghiệp trên thị trường sẽ ngày càng rẻ do vẫn đảm bảo tăng trưởng.

Từ kế hoạch kinh doanh năm 2026 của các doanh nghiệp niêm yết chủ chốt trên sàn trong các ngành như ngân hàng, bán lẻ, công nghệ, xây dựng và vật liệu xây dựng, công nghệ, chứng khoán đều cho thấy sự lạc quan bất chấp những bất ổn gần đây. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy nhiều doanh nghiệp đặt kế hoạch tăng trưởng trên 15% cho năm nay và kết quả kinh doanh của quý I/2026 cũng rất tích cực.

Với đánh giá như vậy, VCBF tiếp tục duy trì phương pháp tiếp cận kỷ luật, tập trung vào các doanh nghiệp sở hữu bảng cân đối kế toán mạnh, lợi thế cạnh tranh bền vững và năng lực thực thi vượt trội của ban điều hành, tiếp tục ưu tiên những doanh nghiệp có vị thế tốt để hưởng lợi từ các động lực tăng trưởng cấu trúc của Việt Nam.

"Về dài hạn, giá cổ phiếu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thực chất của doanh nghiệp có mối tương quan gần như tuyệt đối", Tổng giám đốc VCBF nhấn mạnh.