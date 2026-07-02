Tổng thống Trump có thu nhập hơn 1 tỷ USD trong năm 2025

Tổng thống Donald Trump có thu nhập hơn 1,16 tỷ USD từ các hoạt động liên quan đến tiền điện tử và bản quyền memecoin trong năm 2025, khi ông trở lại vị trí lãnh đạo nước Mỹ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Bloomberg.

Thông tin này được tiết lộ trong một báo cáo tài chính công khai vào hôm 30/6.

Theo báo cáo trên, ông chủ Nhà Trắng đã thu về 526,8 triệu USD từ việc bán các token từ công ty tiền điện tử của gia đình ông là World Liberty Financial. Ngoài ra, ông còn công bố thu nhập 635 triệu USD từ tiền bản quyền thông qua một thỏa thuận cấp phép với “Celebration Coins”. Mặc dù giá trị của các token World Liberty Financial đã giảm mạnh trong năm qua, ông Trump vẫn nắm giữ 15,75 tỷ token với trị giá ước tính khoảng 900 triệu USD.

Báo cáo cũng cho thấy ông Trump tiếp tục sở hữu một lượng lớn các loại tiền điện tử khác. Cụ thể, ông đã thu về hơn 33 triệu USD từ việc bán token World Liberty Financial bằng bitcoin và hơn 150 triệu USD thông qua blockchain ethereum.

Báo cáo tài chính hàng năm của tổng thống Mỹ được thực hiện theo quy định của luật pháp Mỹ và được công bố bởi Văn phòng Đạo đức Chính phủ (OGE). Ngoài tiền ảo, báo cáo năm 2025 của ông Trump còn cho thấy các giao dịch lớn liên quan đến cổ phiếu Mỹ.

Phản ứng với những lo ngại về vấn đề xung đột lợi ích, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định: “Tổng thống và gia đình ông chưa bao giờ tham gia, và sẽ không bao giờ tham gia, vào các xung đột lợi ích”.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump đã cam kết biến nước Mỹ thành “siêu cường bitcoin của thế giới” và các con trai của ông là các ông Eric Trump và Donald Trump Jr, đã đồng sáng lập World Liberty Financial cùng với các con trai của đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff.

Sau khi đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông Trump đã thay Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) Gary Gensler bằng ông Paul Atkins, một người ủng hộ tiền điện tử. Kể từ đó, SEC đã hủy bỏ hoặc dàn xếp các vụ kiện với các công ty tiền điện tử như Coinbase.

Báo cáo tài chính 2025 của ông Trump còn tiết lộ thu nhập từ hoạt động cấp phép bản quyền của Tổng thống, bao gồm 4,7 triệu USD từ tiền bản quyền cho đồng hồ Trump; 1,9 triệu USD cho cuốn sách bàn cà phê Save America,; 591.000 USD cho cuốn sách ảnh Letters to Trump; 208.486 USD cho cuốn Kinh Thánh của ca sĩ Lee Greenwood; 67.634 USD cho giày thể thao và nước hoa; và 35.920 USD cho một cây đàn guitar.

Cũng trong năm ngoái, đệ nhất phu nhân Melania Trump thu được 6 triệu USD từ việc bán các token không thể thay thế và 10,7 triệu USD từ bộ phim tài liệu của bà có tựa là Melania được mua bởi Amazon.