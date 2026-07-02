Thứ Năm, 02/07/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Tổng thống Trump có thu nhập hơn 1 tỷ USD trong năm 2025

Đ Điệp Vũ

Tổng thống Donald Trump có thu nhập hơn 1,16 tỷ USD từ các hoạt động liên quan đến tiền điện tử và bản quyền memecoin trong năm 2025, khi ông trở lại vị trí lãnh đạo nước Mỹ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Bloomberg.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Bloomberg.

Thông tin này được tiết lộ trong một báo cáo tài chính công khai vào hôm 30/6.

Theo báo cáo trên, ông chủ Nhà Trắng đã thu về 526,8 triệu USD từ việc bán các token từ công ty tiền điện tử của gia đình ông là World Liberty Financial. Ngoài ra, ông còn công bố thu nhập 635 triệu USD từ tiền bản quyền thông qua một thỏa thuận cấp phép với “Celebration Coins”. Mặc dù giá trị của các token World Liberty Financial đã giảm mạnh trong năm qua, ông Trump vẫn nắm giữ 15,75 tỷ token với trị giá ước tính khoảng 900 triệu USD.

Báo cáo cũng cho thấy ông Trump tiếp tục sở hữu một lượng lớn các loại tiền điện tử khác. Cụ thể, ông đã thu về hơn 33 triệu USD từ việc bán token World Liberty Financial bằng bitcoin và hơn 150 triệu USD thông qua blockchain ethereum.

Báo cáo tài chính hàng năm của tổng thống Mỹ được thực hiện theo quy định của luật pháp Mỹ và được công bố bởi Văn phòng Đạo đức Chính phủ (OGE). Ngoài tiền ảo, báo cáo năm 2025 của ông Trump còn cho thấy các giao dịch lớn liên quan đến cổ phiếu Mỹ.

Phản ứng với những lo ngại về vấn đề xung đột lợi ích, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định: “Tổng thống và gia đình ông chưa bao giờ tham gia, và sẽ không bao giờ tham gia, vào các xung đột lợi ích”.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump đã cam kết biến nước Mỹ thành “siêu cường bitcoin của thế giới” và các con trai của ông là các ông Eric Trump và Donald Trump Jr, đã đồng sáng lập World Liberty Financial cùng với các con trai của đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff.

Sau khi đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông Trump đã thay Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) Gary Gensler bằng ông Paul Atkins, một người ủng hộ tiền điện tử. Kể từ đó, SEC đã hủy bỏ hoặc dàn xếp các vụ kiện với các công ty tiền điện tử như Coinbase.

Báo cáo tài chính 2025 của ông Trump còn tiết lộ thu nhập từ hoạt động cấp phép bản quyền của Tổng thống, bao gồm 4,7 triệu USD từ tiền bản quyền cho đồng hồ Trump; 1,9 triệu USD cho cuốn sách bàn cà phê Save America,; 591.000 USD cho cuốn sách ảnh Letters to Trump; 208.486 USD cho cuốn Kinh Thánh của ca sĩ Lee Greenwood; 67.634 USD cho giày thể thao và nước hoa; và 35.920 USD cho một cây đàn guitar.

Cũng trong năm ngoái, đệ nhất phu nhân Melania Trump thu được 6 triệu USD từ việc bán các token không thể thay thế và 10,7 triệu USD từ bộ phim tài liệu của bà có tựa là Melania được mua bởi Amazon.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

thế giới VnEconomy Trump VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Chủ tịch Fed cam kết đưa lạm phát về mục tiêu 2%

Chủ tịch Fed cam kết đưa lạm phát về mục tiêu 2%

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cam kết kiên định với mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng trung ương này, nhấn mạnh rằng bất kỳ ai kỳ vọng vào một chính sách tiền tệ nới lỏng hơn sẽ phải thất vọng...

VnEconomy Xem thêm
Kinh tế Chuyển động 24h Kinh doanh

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV
Hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi tại Phong Nha- Kẻ Bàng là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch sinh thái và kinh tế xanh

VnEconomy Phong Nha- Kẻ Bàng: Biến lợi thế thiên nhiên thành động lực phát triển kinh tế xanh

Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, việc Phong Nha- Kẻ Bàng trở thành Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới có ý nghĩa quan trọng vượt phạm vi bảo tồn thiên nhiên. Danh hiệu này tạo thêm nền tảng để Quảng Trị phát triển mô hình kinh tế dựa trên vốn tự nhiên, trong đó các giá trị về môi trường, kinh tế và xã hội được kết hợp hài hòa...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

184 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy