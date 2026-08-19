Lợi suất trái phiếu leo thang khiến giá vàng trượt dốc, SPDR Gold Trust bán ròng mạnh

Sau chuỗi phiên mua ròng liên tiếp, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust xả hàng mạnh trong phiên này...

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (18/8), khi thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ bán tháo, đẩy lợi suất lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, do giá năng lượng tăng trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran làm gia tăng mối lo lạm phát. Sau chuỗi phiên mua ròng liên tiếp, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust xả hàng mạnh trong phiên này.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.335 USD/oz, giảm 83 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 1,9% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 63,4 USD/oz, giảm 1,69 USD/oz, tương đương giảm 2,6%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 1,2%, còn 4.420,6 USD/oz.

Một cuộc bán tháo đã xảy ra trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu trong phiên này, đẩy lãi suất đi vay của các chính phủ từ Mỹ tới Nhật Bản và Đức tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Lợi suất tăng làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không mang lãi suất.

Về cuối phiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ quay đầu giảm nhẹ, nhưng giá vàng không thể hồi phục.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn 5,285%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này tăng lên mức cao nhất 19 năm.

Lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản, còn 4,706%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản, còn 4,175%.

“Đường cong lợi suất dốc lên mạnh đặt ra trở ngại cho giá vàng. Việc giá dầu tăng cũng là một yếu tố gây áp lực giảm lên giá vàng trong phiên này”, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters. Ông cho biết vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng tăng giá của vàng, dù thị trường “có thể cần thêm một thời gian tích lũy trước khi mối quan tâm đối với vàng thực sự tăng mạnh trở lại”.

Về tình hình ở Trung Đông, triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đang hết sức mờ mịt. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng có ít khả năng Tehran sẽ chấp nhận các điều kiện mà Mỹ đặt ra để chấm dứt xung đột. Bên phía Iran, nước này tuyên bố sẽ chuẩn bị cho vị thế “tấn công hoàn toàn” về mặt quân sự và eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho tới khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran về một thỏa thuận tạm thời.

Giá dầu thô Brent tăng nhẹ trong phiên này, đóng cửa trên mức 91 USD/thùng, cao hơn gần 20 USD/thùng so với trước chiến tranh, tương đương mức tăng gần 28%.

Giá dầu cao đồng nghĩa với áp lực lạm phát cao, có thể củng cố khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Gần đây, khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã giảm mạnh do các số liệu kinh tế yếu của Mỹ, nhưng khả năng này hoàn toàn có thể tăng trở lại nếu giá năng lượng tiếp tục leo thang.

Nếu kỳ vọng Fed tăng lãi suất tăng trở lại theo giá dầu, xu hướng tăng gần đây của giá vàng có thể gặp trở ngại.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 5,5 tấn vàng trong phiên này, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.025,2 tấn vàng. Trước đó, quỹ mua ròng hơn 7 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai.

Đồng USD tăng giá nhẹ phiên này, với chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức gần 99,7 điểm, từ mức dưới 99,6 điểm của phiên ngày hôm trước. Chỉ số này đang ở gần mức thấp nhất trong 2 tháng và đã giảm gần 1,5% trong 1 tháng trở lại đây do khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 giảm bớt.

Một báo cáo của ngân hàng Bank of America nhận định lực mua của nhà đầu tư trên thị trường vàng hiện nay phù hợp với mức giá vàng gần ngưỡng 4.000 USD/oz hơn là mức 5.000 USD/oz. Báo cáo cho rằng mức giá 5.000 USD/oz phù hợp với tốc độ tăng trưởng nhu cầu đầu tư vàng 21% so với cùng kỳ năm trước. “Bởi vậy, nhà đầu tư cần mua mạnh hơn thì giá vàng mới có thể được đẩy lên vùng 5.000 USD/oz”, báo cáo viết.

Đầu giờ sáng nay (19/8) tại thị trường châu Á, giá vàng tăng trong khi giá bạc giảm so với đóng cửa phiên Mỹ

Lúc 7h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 0,3% so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức hơn 4.346 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm hơn 0,3%, còn 63,2 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 138,1 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 2,6 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.970 đồng (mua vào) và 26.380 đồng (bán ra), giảm 20 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.