Vàng có thể đang lấy lại địa vị “hầm trú ẩn”

Với cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh chưa có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc, vàng dường như đang phát huy vai trò một kênh đầu tư an toàn, sau một thời gian địa vị này bị “vùi dập” bởi nỗi lo lãi suất cao hơn lâu hơn...

Ảnh minh họa - Ảnh: Xinhua.

Từ đầu tháng 8 tới nay, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 9%, vượt ngưỡng 4.400 USD/oz, một dấu hiệu cho thấy kim loại quý này đang gia tăng sức hấp dẫn trở lại đối với các nhà đầu tư tổ chức và ngân hàng trung ương.

Với cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh chưa có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc, vàng dường như đang phát huy vai trò một kênh đầu tư an toàn, sau một thời gian địa vị này bị “vùi dập” bởi nỗi lo lãi suất cao hơn lâu hơn.

Từ mức cao kỷ lục gần 5.600 USD/oz vào cuối tháng 1, giá vàng đã lao dốc về dưới mức 4.000 USD/oz trong tháng 6. Một phần nguyên nhân của cú sụt đó là nhiều nhà đầu tư phải bán vàng để huy động thanh khoản và một số ngân hàng trung ương cũng phải bán bớt vàng dự trữ để có ngân quỹ hỗ trợ nền kinh tế trong nước và chi trả hóa đơn nhập khẩu năng lượng tăng cao.

Ngoài ra, giá dầu thô tăng mạnh do eo biển Hormuz đóng cửa, có những thời điểm vượt 100 USD/thùng, đã đẩy cao mối lo lạm phát, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương - nhất là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - nâng lãi suất, do đó gây áp lực giảm mạnh lên giá vàng.

Gần đây, dù tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc, giá dầu tăng trở lại ngưỡng 90 USD/thùng, nhưng các số liệu kinh tế yếu của Mỹ đã làm suy giảm khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, nhờ đó giá vàng được hỗ trợ.

Ngoài ra, giới phân tích cho rằng giá vàng tăng còn do vai trò “hầm trú ẩn” của kim loại quý này đang được thiết lập trở lại.

“Có vẻ như sự kìm hãm đối với giá vàng thời gian qua đã được giải tỏa”, nhà phân tích độc lập Ross Norman nhận định với hãng tin Reuters.

Trong tháng này, giá vàng đã vượt qua hai ngưỡng cản kỹ thuật quan trọng gồm các mức trung bình động của 50 ngày và 200 ngày.

“Nếu giá dầu không gây áp lực giảm lên giá vàng một lần nữa, nếu căng thẳng ở Trung Đông và giá dầu không leo thang mạnh, có vẻ như giá vàng sẽ nghiêng nhiều về tăng hơn là giảm”, nhà phân tích James Steel của ngân hàng HSBC phát biểu.

Theo ông Steel, đà tăng của giá vàng trong 2 tuần qua cho thấy các ngân hàng trung ương và các quỹ đầu tư quốc gia có thể đang tích cực mua vàng, dù chưa có số liệu chính thức xác nhận điều đó.

Lượng mua ròng vàng hàng quý của các ngân hàng trung ương trong 5 năm qua. Đơn vị: tấn - Nguồn: WGC/Reuters.

Một nguồn hỗ trợ khác cho giá vàng tại thời điểm này là nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức đối với các sản phẩm vàng thỏi cỡ lớn. Nhu cầu gia tăng này được thể hiện qua mức chênh lệch cao hơn giữa giá vàng tại các thị trường vàng lớn ở châu Á bao gồm Trung Quốc so với giá vàng thế giới. Tại Trung Quốc, giá vàng trong tuần trước chênh cao hơn 1,5 USD/oz so với giá vàng quốc tế.

“Tôi cho rằng các định chế lớn đang xây dựng lại vị thế vàng lớn mà họ đã có trước khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra”, ông Steel nói.

Các quỹ ETF vàng cũng đang mua mạnh trở lại sau mấy tháng liên tục bán ròng. Từ đầu tháng 8 tới nay, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua ròng hơn 24 tấn vàng. Theo số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), tổng tài sản do các quỹ ETF vàng quản lý đã tăng 7 tỷ USD trong nửa đầu tháng 8, đạt 582 tỷ USD.

Tuy nhiên, không phải tất cả các rủi ro giảm giá đối với vàng trong ngắn hạn đều đã được giải tỏa. Giá kim loại quý này vẫn có thể sụt giảm nếu giá dầu tăng mạnh đòi hỏi Fed tăng lãi suất. Nhu cầu vàng trang sức ảm đạm và rủi ro đảo chiều của dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng - vốn có độ nhạy cảm cao với lãi suất - cũng là những yếu tố rủi ro cần tính đến.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, các tín hiệu kỹ thuật cũng đang cho thấy một trở ngại đối với giá vàng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của vàng cho thấy thị trường đang tiến gần tới trạng thái “mua quá nhiều” (overbought), khiến cho mức trung bình động của 200 ngày, hiện là 4.504 USD/oz, trở thành một ngưỡng kháng cự mạnh.