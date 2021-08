TP.HCM: Điều chỉnh quy định trong lưu thông cho một số đối tượng từ 29/8

Đó là thông tin do Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, đưa ra tại cuộc họp định kỳ về phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố chiều ngày 28/8.

THÔNG THOÁNG HƠN CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHI LƯU THÔNG

Liên quan đến việc nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội phản ánh số lượng giấy đi đường được cấp vẫn có những khó khăn, vướng mắc nhất định, ông Lê Mạnh Hà cho biết sẽ điều chỉnh cho một số đối tượng từ ngày 29/8 để tạo thuận lợi hơn cho hoạt động lưu thông nhằm thực hiện công vụ.

Người có giấy đi đường phải cùng đơn vị với những người trên xe. Số người ngồi trên phương tiện cũng đảm bảo giãn cách, không quá 1/2 xe.

Cụ thể, đó là những hãng xe chở nhân viên của các cơ quan, doanh nghiệp đi thực hiện công vụ nhưng không có mã QR Code thì chỉ cần 01 người trên xe có giấy phép lưu thông, khai báo y tế và đảm bảo các biện pháp chống dịch thì sẽ được lưu hành.

"Lưu ý người có giấy đi đường phải cùng đơn vị với những người trên xe. Số người ngồi trên phương tiện cũng đảm bảo giãn cách, không quá 1/2 xe", ông Hà nói thêm.

Đối với những tài xế đi xét nghiệm Covid-19 để phục vụ việc cấp mã luồng xanh cho phương tiện; người có vé máy bay để đi nước ngoài du học, về các tỉnh thành khác… không cần cấp giấy đi đường; chỉ cần chứng minh thuộc nhóm đối tượng này như hướng dẫn trước đây thì vẫn được phép lưu thông trên đường theo lộ trình “1 cung đường 2 điểm đến”.

Nhóm đối tượng khác là những nhân viên vận chuyển gas (bình 12kg trở lên) lưu thông tại các vùng dân cư chỉ cần có giấy giao hàng, địa chỉ nơi nhận và khai báo y tế cũng được phép lưu thông.

TÁI TRIỂN KHAI KIỂM SOÁT DI BIẾN ĐỘNG DÂN CƯ

Cũng theo ông Hà, từ ngày 28/8, Công an TP.HCM bắt đầu triển khai lại việc kiểm soát người và phương tiện ra vào tất cả các chốt nội thành TP.HCM bằng phần mềm quản lý công dân vùng dịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia tại các chốt kiểm soát trên diện rộng, hay còn gọi là khai báo di biến động dân cư.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM.

Bên cạnh đó, ông Lê Mạnh Hà cho biết trừ xe “luồng xanh”, xe cấp cứu, xe vận tải hàng hóa đã kê khai được cấp mã QR trước khi rời bến; lực lượng công an, quân đội, dân quân, bảo vệ tổ dân phố sẽ không phải khai báo khi qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Còn lại tất cả các công dân khi qua lại chốt kiểm soát dịch Covid-19, buộc khai báo phải xuất trình mã QR cá nhân sau khi thực hiện kê khai y tế tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn và xuất trình giấy đi đường do Công an TP.HCM cấp, CMND/CCCD hoặc thẻ công chức, viên chức, thẻ ngành.

Người dân nên khai báo y tế bằng cách quét QR được in trên giấy đi đường do Công an TP.HCM cấp để thực hiện kê khai y tế tại nhà trước khi ra đường.

Liên quan đến phản ánh xuất hiện tình trạng ùn ứ tại một số chốt chặn, Thướng tá Lê Mạnh Hà, cho biết bước đầu thực hiện, do các tài xế chưa khai báo tại nhà, đến chốt mới khai báo nên có thể xảy ra tình trạng ùn ứ tại các chốt.

Tuy nhiên, với lượng lưu thông như hiện nay chỉ bằng 10% so với ngày thường, việc ùn ứ này không phải nhiều và việc lưu thông qua chốt sẽ thuận tiện hơn.

Để đảm bảo thuận lợi cho công dân khi tham gia giao thông, đảm bảo việc kiểm soát người, phương tiện ra vào chốt, trạm trên địa bàn TP.HCM được chặt chẽ, tránh ùn tắc, tránh lây lan dịch bệnh, Công an TP.HCM đề nghị người dân khai báo y tế tại website https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc quét mã QR được in trên giấy đi đường do Công an TP.HCM cấp để thực hiện kê khai y tế tại nhà trước khi ra đường.

Trước đó, ngày 11/8, TP.HCM đã triển khai thực hiện khai báo di biến động dân cư tại các chốt trong nội thành và các chốt cửa ngõ TP.HCM. Tuy nhiên, sau vài ngày triển khai, do xảy ra giao thông ùn ứ tại các chốt nên TP.HCM chỉ thực khai báo di biến động dân cư tại các chốt cửa ngõ giáp ranh tỉnh thành khác.