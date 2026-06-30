Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp hơn cho phát triển

Đối ngoại và hội nhập quốc tế cần được điều phối thống nhất, phục vụ thiết thực hơn cho phát triển đất nước, tự chủ chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và vị thế Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế - Ảnh: TTXVN

Chiều 30/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế tổ chức Phiên họp thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất, đồng thời nhấn mạnh còn rất nhiều công việc cần tiếp tục triển khai.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bối cảnh thế giới chuyển biến nhanh, phức tạp, đòi hỏi công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế phải dự báo sớm, tham mưu nhanh, chính xác và hành động chủ động. Trong khi đó, yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra khát vọng lớn, mục tiêu cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp hơn cho phát triển, tự chủ chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

THỐNG NHẤT ĐIỀU PHỐI ĐỐI NGOẠI TRONG TOÀN HỆ THỐNG

Nhấn mạnh đây là phiên họp khởi động một cơ chế mới, thống nhất phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trong toàn hệ thống chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung thảo luận về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; quy chế làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao công tác chuẩn bị, cũng như việc triển khai đối ngoại, hội nhập quốc tế từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cho biết Đảng ủy Chính phủ đã khẩn trương xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chủ trương quan trọng của Đảng về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Các chủ trương, đường lối của Đảng đã rõ, vấn đề quan trọng là tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định trách nhiệm của Ban Chỉ đạo rất lớn, trong đó Bộ Ngoại giao, với tư cách Cơ quan thường trực, đóng vai trò đầu mối, nòng cốt.

Nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển và tăng trưởng hai con số, Thủ tướng đề nghị chương trình công tác của Ban Chỉ đạo ưu tiên duy trì các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao, bảo đảm an ninh năng lượng và tự chủ chiến lược của đất nước.

Thủ tướng cũng đề nghị các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các Đại sứ nâng cao tinh thần chủ động đóng góp, tạo kết quả cụ thể, thiết thực, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị trong giai đoạn 2026 - 2030 cần hoàn thiện, ban hành các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động của ba trụ cột đối ngoại, gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; đồng thời đẩy mạnh các hình thức ngoại giao, tăng cường giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật để phù hợp với luật lệ, chuẩn mực chung và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đặc biệt trong việc mở rộng không gian phát triển của đất nước. Theo Thường trực Ban Bí thư, đối ngoại Đảng có vai trò quan trọng trong củng cố tin cậy chính trị, định hướng chiến lược, tạo chiều sâu cho quan hệ đối ngoại của đất nước; yêu cầu xây dựng kế hoạch phát triển quan hệ với đảng cầm quyền của các nước và phải có kết quả cụ thể trong đối ngoại Đảng.

Tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày các dự thảo văn bản nền tảng phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo và nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao trong vai trò Cơ quan thường trực.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết công tác hội nhập quốc tế từ khi ban hành Nghị quyết 59 đến nay đã có chuyển biến rõ nét, trở thành động lực cho phát triển, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng vị thế quốc gia; sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương trong tham mưu chiến lược, tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng; tăng cường điều phối liên ngành, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, ngoại giao nghị viện và đối ngoại của các ban, bộ, ngành, địa phương.

VẬN HÀNH BAN CHỈ ĐẠO THEO PHƯƠNG CHÂM “6 RÕ”

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Ban Chỉ đạo cần phát huy cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, điều phối để xử lý những vấn đề lớn, mới, khó, liên ngành, liên lĩnh vực, vượt thẩm quyền của một cơ quan cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo cần phát huy cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, điều phối để xử lý những vấn đề lớn, mới, khó, liên ngành, liên lĩnh vực, vượt thẩm quyền một cơ quan cụ thể - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Cơ quan thường trực là Bộ Ngoại giao tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện văn bản theo hướng rõ thẩm quyền, rõ quy trình, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ cơ chế theo dõi, kiểm tra; thiết lập kỷ luật thực thi bằng phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Về nhiệm vụ trước mắt trong 6 tháng cuối năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu hoàn thiện ngay các văn bản nền tảng để Ban Chỉ đạo vận hành thống nhất, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát toàn diện việc thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế quan trọng; tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 59; chuẩn bị xây dựng Chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chỉ đạo bắt tay ngay vào việc, quán triệt tinh thần “nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả”, xây dựng Ban Chỉ đạo thực sự trở thành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, điều phối thống nhất, đôn đốc quyết liệt, kiểm tra nghiêm minh, góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ thiết thực hơn cho phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và nâng tầm Việt Nam trong kỷ nguyên mới.