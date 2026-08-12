Việt Nam - Australia đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện lên tầm cao hơn

Việt Nam và Australia nhất trí đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện lên tầm mức cao hơn, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, năng lượng, khoa học - công nghệ, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese trao Tuyên bố chung. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, ngày 11/8, tại Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Tại Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định nền tảng vững chắc của quan hệ hai nước được xây dựng trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau trong hơn 50 năm qua; đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác ở tầm mức cao hơn, hướng tới tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: TTXVN

Một trong những trọng tâm được hai bên xác định là tăng cường gắn kết kinh tế. Sau 5 năm triển khai Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế, Việt Nam và Australia nhất trí tiếp tục thúc đẩy thương mại, đầu tư, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế, tạo thuận lợi hơn cho tiếp cận thị trường và tăng kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Hai bên ghi nhận vai trò của Nhóm Xúc tiến đầu tư Australia tại TP.HCM và Hà Nội trong huy động nguồn vốn phục vụ phát triển tại Việt Nam. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia trọng tâm trong danh mục hỗ trợ tài chính của Australia, tiếp nhận hơn một phần ba tổng nguồn vốn tài trợ, tương đương 83 triệu AUD.

Hai nước cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp và phát triển bền vững, thúc đẩy mở cửa thị trường cho sản phẩm của nhau; đồng thời chú trọng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu và đa dạng hóa, trong đó có khoáng sản thiết yếu.

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh các sáng kiến thúc đẩy đầu tư chất lượng cao, bền vững, trong đó Cơ quan tín dụng xuất khẩu Australia đã dành khoản hỗ trợ trị giá 1,3 tỷ AUD để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và xuất khẩu sang Việt Nam kể từ năm 2017.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Australia đồng thời tái khẳng định cam kết đối với hệ thống thương mại đa phương cởi mở, minh bạch, có thể dự báo và dựa trên luật lệ, với vai trò trung tâm của Tổ chức Thương mại Thế giới. Australia tiếp tục ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 và đăng cai APEC năm 2027.

Giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân tiếp tục được xác định là những trụ cột quan trọng. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề, nghiên cứu chung, trao đổi sinh viên, giảng viên và phát triển chuyên môn.

Việt Nam ghi nhận đóng góp của Chương trình Aus4Skills trong 10 năm qua đối với phát triển nguồn nhân lực và trao đổi tri thức, đồng thời hoan nghênh Australia tiếp tục đầu tư cho chương trình trong giai đoạn 9 năm, từ 2026 đến 2035.

Hai bên cũng hoan nghênh Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định Vận tải Hàng không; tăng cường kết nối giáo dục và nghiên cứu; thúc đẩy hợp tác giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề. Australia tiếp tục khuyến khích các trường đại học của nước này tham gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam. Hai bên cũng hoan nghênh việc trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho phân hiệu Đại học RMIT tại Hà Nội.

Trong lĩnh vực năng lượng và môi trường, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng, trong đó có điện khí hóa và phát triển năng lượng tái tạo; tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý năng lượng hai nước.

Hai bên cam kết tăng cường hợp tác triển khai Đóng góp do quốc gia tự quyết định, hỗ trợ chuyển đổi năng lượng sạch và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Hợp tác về quản lý tài nguyên nước, chuyển đổi số trong quản trị nguồn nước, phòng chống hạn hán và phục hồi hệ sinh thái cũng sẽ được đẩy mạnh.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là một hướng hợp tác quan trọng mới. Hai nước nhất trí làm sâu sắc hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bao trùm số, trong đó chú trọng phát triển, triển khai an toàn, bảo mật và có trách nhiệm các công nghệ mới nổi. Hai bên đồng thời hoan nghênh việc ký Bản ghi nhớ hợp tác về y tế, mở rộng hợp tác trong chăm sóc sức khỏe, y khoa và nghiên cứu y học.

Về hợp tác khu vực và quốc tế, Việt Nam và Australia tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ cấu trúc khu vực mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ.

Hai bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông; giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982; đồng thời nhấn mạnh một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông phải hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Việt Nam và Australia cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Đối tác Mekong - Australia nhằm nâng cao khả năng chống chịu và thúc đẩy phát triển bao trùm, bền vững tại tiểu vùng Mekong.