TP. Hồ Chí Minh: Hành trình trở thành đô thị văn minh, hiện đại và trung tâm kinh tế khu vực vào năm 2030

TP. Hồ Chí Minh đang trên đà phát triển mạnh mẽ để trở thành một đô thị văn minh, hiện đại và là trung tâm kinh tế của khu vực Đông Nam Á vào năm 2030. Đây không chỉ là mục tiêu của chính quyền Thành phố, còn là khát vọng của người dân đang sinh sống và làm việc tại đây…

TP. Hồ Chí Minh: hành trình trở thành đô thị văn minh, hiện đại và trung tâm kinh tế khu vực đến năm 2030.

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 21-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Theo đó, Kế hoạch nhằm cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.

Theo Quyết định của UBND TP. Hồ Chí Minh, Thành phố sẽ tập trung vào việc xây dựng một mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng suất lao động mà còn tăng cường năng lực cạnh tranh của Thành phố trên trường quốc tế. Đặc biệt, việc triển khai Đề án chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Thành phố.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển của TP. Hồ Chí Minh là việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách vượt trội, đồng bộ và thông thoáng. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, phát triển kinh doanh tại Thành phố. Đồng thời, việc quy hoạch phát triển Thành phố với tầm nhìn dài hạn, ổn định và thích ứng với biến đổi khí hậu cũng là một yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế, TP. Hồ Chí Minh còn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thành phố đang triển khai các chương trình chỉnh trang, tái thiết đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, xanh, thông minh và bền vững. Việc tổ chức lại không gian sống, nâng cao chất lượng kiến trúc và cảnh quan đô thị, cùng với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng của Thành phố, sẽ tạo ra một môi trường sống an toàn, thuận tiện và đáng sống cho người dân.

Để đạt được những mục tiêu này, TP. Hồ Chí Minh đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài và chuyên gia, cùng với việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, là những yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của Thành phố. Ngoài ra, việc đẩy mạnh hợp tác công tư (PPP), đa dạng hóa các kênh huy động vốn đầu tư và hoàn thiện cơ chế xử lý các dự án chậm triển khai cũng là những giải pháp cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của Thành phố.

Với những chiến lược và kế hoạch phát triển cụ thể, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vị thế của mình là một đô thị văn minh, hiện đại và là trung tâm kinh tế của khu vực Đông Nam Á. Sự phát triển của Thành phố không chỉ góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn là niềm tự hào của người dân TP. Hồ Chí Minh. Với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, TP. Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra, trở thành một điểm đến hấp dẫn toàn cầu vào năm 2030.