TP. Hồ Chí Minh: Hành trình trở thành đô thị văn minh, hiện đại và trung tâm kinh tế khu vực vào năm 2030

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 21-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Theo đó, Kế hoạch nhằm cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.
Theo Quyết định của UBND TP. Hồ Chí Minh, Thành phố sẽ tập trung vào việc xây dựng một mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng suất lao động mà còn tăng cường năng lực cạnh tranh của Thành phố trên trường quốc tế. Đặc biệt, việc triển khai Đề án chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Thành phố.
Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển của TP. Hồ Chí Minh là việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách vượt trội, đồng bộ và thông thoáng. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, phát triển kinh doanh tại Thành phố. Đồng thời, việc quy hoạch phát triển Thành phố với tầm nhìn dài hạn, ổn định và thích ứng với biến đổi khí hậu cũng là một yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững.
Không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế, TP. Hồ Chí Minh còn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thành phố đang triển khai các chương trình chỉnh trang, tái thiết đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, xanh, thông minh và bền vững. Việc tổ chức lại không gian sống, nâng cao chất lượng kiến trúc và cảnh quan đô thị, cùng với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng của Thành phố, sẽ tạo ra một môi trường sống an toàn, thuận tiện và đáng sống cho người dân.
Để đạt được những mục tiêu này, TP. Hồ Chí Minh đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài và chuyên gia, cùng với việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, là những yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của Thành phố. Ngoài ra, việc đẩy mạnh hợp tác công tư (PPP), đa dạng hóa các kênh huy động vốn đầu tư và hoàn thiện cơ chế xử lý các dự án chậm triển khai cũng là những giải pháp cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của Thành phố.
Với những chiến lược và kế hoạch phát triển cụ thể, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vị thế của mình là một đô thị văn minh, hiện đại và là trung tâm kinh tế của khu vực Đông Nam Á. Sự phát triển của Thành phố không chỉ góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn là niềm tự hào của người dân TP. Hồ Chí Minh. Với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, TP. Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra, trở thành một điểm đến hấp dẫn toàn cầu vào năm 2030.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy phát triển văn hóa, xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, chuyển hóa di sản thành tài sản trí tuệ và đưa công nghiệp văn hóa thành động lực tăng trưởng mới.
Biểu dương 124 cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Venezuela, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình”.
Ngày 10/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký 2 Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với các địa phương không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các bên mà còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời thúc đẩy định hướng xây dựng chính phủ điện tử và chuyển đổi số...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy bảo vệ an ninh quốc gia, mở rộng phạm vi bảo vệ trên các không gian mới, gắn chặt an ninh với phát triển và xây dựng lực lượng hiện đại.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...