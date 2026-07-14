Thứ Ba, 14/07/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

TP. Hồ Chí Minh: Hành trình trở thành đô thị văn minh, hiện đại và trung tâm kinh tế khu vực vào năm 2030

H Hồng Vinh

TP. Hồ Chí Minh đang trên đà phát triển mạnh mẽ để trở thành một đô thị văn minh, hiện đại và là trung tâm kinh tế của khu vực Đông Nam Á vào năm 2030. Đây không chỉ là mục tiêu của chính quyền Thành phố, còn là khát vọng của người dân đang sinh sống và làm việc tại đây…

TP. Hồ Chí Minh: hành trình trở thành đô thị văn minh, hiện đại và trung tâm kinh tế khu vực đến năm 2030.
TP. Hồ Chí Minh: hành trình trở thành đô thị văn minh, hiện đại và trung tâm kinh tế khu vực đến năm 2030.

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 21-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Theo đó, Kế hoạch nhằm cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.

Theo Quyết định của UBND TP. Hồ Chí Minh, Thành phố sẽ tập trung vào việc xây dựng một mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng suất lao động mà còn tăng cường năng lực cạnh tranh của Thành phố trên trường quốc tế. Đặc biệt, việc triển khai Đề án chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Thành phố.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển của TP. Hồ Chí Minh là việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách vượt trội, đồng bộ và thông thoáng. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, phát triển kinh doanh tại Thành phố. Đồng thời, việc quy hoạch phát triển Thành phố với tầm nhìn dài hạn, ổn định và thích ứng với biến đổi khí hậu cũng là một yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế, TP. Hồ Chí Minh còn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thành phố đang triển khai các chương trình chỉnh trang, tái thiết đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, xanh, thông minh và bền vững. Việc tổ chức lại không gian sống, nâng cao chất lượng kiến trúc và cảnh quan đô thị, cùng với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng của Thành phố, sẽ tạo ra một môi trường sống an toàn, thuận tiện và đáng sống cho người dân.

Để đạt được những mục tiêu này, TP. Hồ Chí Minh đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài và chuyên gia, cùng với việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, là những yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của Thành phố. Ngoài ra, việc đẩy mạnh hợp tác công tư (PPP), đa dạng hóa các kênh huy động vốn đầu tư và hoàn thiện cơ chế xử lý các dự án chậm triển khai cũng là những giải pháp cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của Thành phố.

Với những chiến lược và kế hoạch phát triển cụ thể, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vị thế của mình là một đô thị văn minh, hiện đại và là trung tâm kinh tế của khu vực Đông Nam Á. Sự phát triển của Thành phố không chỉ góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn là niềm tự hào của người dân TP. Hồ Chí Minh. Với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, TP. Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra, trở thành một điểm đến hấp dẫn toàn cầu vào năm 2030.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

chuyển đổi số VnEconomy đầu tư nước ngoài VnEconomy đô thị thông minh VnEconomy hợp tác công tư VnEconomy Kế hoạch phát triển TP. Hồ Chí Minh VnEconomy kinh tế tri thức VnEconomy nâng cao chất lượng cuộc sống VnEconomy Nghị quyết số 09-NQ/TW VnEconomy phát triển bền vững VnEconomy TP. Hồ Chí Minh VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

VnEconomy Xem thêm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Dự báo, cảnh báo sớm thiên tai là chìa khóa giúp giảm thiểu thiệt hại

VnEconomy Dự báo, cảnh báo sớm thiên tai là chìa khóa giúp giảm thiểu thiệt hại

Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

AI Điểm tin

VnE TV
Xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực doanh nghiệp và kinh tế cá thể.

VnEconomy Doanh nghiệp ngoài nhà nước và FDI đang tạo việc làm lớn nhất cả nước

Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy