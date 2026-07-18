Thanh Hóa đặt mục tiêu GRDP 11% năm 2026

Tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX diễn ra ngày 16 và 17/7/2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Báo cáo đánh giá những kết quả đạt được từ thực tế điều hành và xác định các nhiệm vụ cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% cho cả năm 2026.

Quang cảnh kỳ họp (ảnh BTC cung cấp)

Dữ liệu từ báo cáo cho thấy, trong bối cảnh thị trường quốc tế đối mặt với nhiều biến động và sức cầu phục hồi chậm, kinh tế Thanh Hóa đạt mức tăng trưởng GRDP 7,21% trong nửa đầu năm. Kết quả này được đóng góp bởi sự chuyển dịch của các khu vực kinh tế chủ chốt. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,13%, trong đó năng suất lúa vụ chiêm xuân đạt 67,9 tạ/ha, mức cao nhất từ trước đến nay. Tỉnh cũng đã thực hiện chuyển đổi hơn 1.000 ha đất lúa hiệu quả thấp sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, tạo tiền đề cho quá trình tích tụ đất đai quy mô lớn.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đọc báo cáo tại kỳ họp (ảnh BTC cung cấp)

Khối công nghiệp – xây dựng duy trì vai trò là động lực chính với mức tăng 9,67%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,7% với 18/19 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu duy trì được đà tăng trưởng sản lượng. Lĩnh vực thương mại và dịch vụ tăng 6,46%, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 129.500 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Đặc biệt, ngành du lịch ghi nhận gần 10 triệu lượt khách, tạo ra doanh thu trên 15.800 tỷ đồng. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt gần 3,6 tỷ USD, phản ánh sự phục hồi tích cực của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Dù các chỉ số có sự tăng trưởng, ông Mai Xuân Liêm nhìn nhận thách thức để đạt được mức tăng trưởng 11% trong cả năm 2026 là rất lớn, đòi hỏi những thay đổi thực chất trong cách thức thực hiện. Để đạt mục tiêu này, báo cáo nhấn mạnh ưu tiên đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để kích cầu nền kinh tế. UBND tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng sạch và thủ tục hành chính, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án hạ tầng giao thông và khu công nghiệp – những yếu tố quyết định đến khả năng thu hút đầu tư chiến lược.

Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh sẽ được đẩy mạnh thông qua việc cắt giảm các thủ tục trung gian và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước. Đây là giải pháp cần thiết để tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh.

Liên quan đến vấn đề trách nhiệm, ông Mai Xuân Liêm khẳng định người đứng đầu các sở, ngành và địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh về tiến độ giải quyết công việc được giao. Sự trì trệ trong quá trình thực thi nhiệm vụ sẽ được xem xét và xử lý nhằm duy trì hiệu quả vận hành của bộ máy hành chính.

Với những số liệu thực tế cùng các giải pháp quản lý cụ thể, Thanh Hóa hướng tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026.

Trong phần tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thông tin rõ một số vấn đề các đại biểu và cử tri quan tâm.

Trong đó, đối với nhóm kiến nghị liên quan đến đầu tư công, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ khu vực miền núi trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trung ương và tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng cho các địa phương nói chung và khu vực miền núi nói riêng. Theo đó, các chương trình mục tiêu quốc gia, cơ chế, chính sách đều ưu tiên đối tượng thụ hưởng tại các xã, đặc biệt là các xã thuộc khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh phát biểu tiếp thu tại kỳ họp (ảnh BTC cung cấp)

Tại Kỳ họp này, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, trong đó có nhiều công trình, dự án đầu tư cho khu vực miền núi.

Vừa qua, UBND tỉnh cũng đã quyết định chủ trương đầu tư 30 cầu bê tông cốt thép thay thế cho các cầu tràn khu vực miền núi, với tổng mức đầu tư trên 800 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong các năm 2026-2027.

Bên cạnh đó, các công trình trường học liên cấp cho các xã biên giới đang được khẩn trương thi công xây dựng, sẽ hoàn thành 6 trường trước ngày 15/8/2026 để kịp phục vụ cho năm học mới, 10 trường vừa khởi công đầu năm 2026 đang được đẩy nhanh tiến độ và sẽ đi vào hoạt động trong năm học tới, đồng thời dự kiến danh mục xây dựng mới, sửa chữa một số trường học.

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhằm đáp ứng mục tiêu đạt 11% năm 2026, UBND tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại hội nghị làm việc với tỉnh Thanh Hóa ngày 10/7/2026; tiếp thu Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để rà soát, hoàn chỉnh kịch bản tăng trưởng sát với điều kiện thực tế.

Trước mắt, trong 6 tháng cuối năm, tỉnh tập trung chỉ đạo đôn đốc, sớm đưa các dự án sản xuất kinh doanh đang triển khai thực hiện, đặc biệt là 31 dự án lớn (tổng vốn đầu tư 40.400 tỷ đồng) sớm hoàn thành, đi vào hoạt động đúng tiến độ từng tháng. Bảo đảm vận hành ổn định Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các cơ sở công nghiệp hiện có, để đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng của tỉnh.

Tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn về vật liệu xây dựng, đưa vào khai thác 24 mỏ vật liệu xây dựng, để bổ sung khoảng 13,5 triệu m3 vật liệu cho các công trình, dự án. Đồng thời, xử lý xong 139 dự án có vướng mắc, vi phạm cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, huy động tối đa vốn đầu tư toàn xã hội, hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trong năm trước ngày 31/12/2026. Đặc biệt, đẩy mạnh việc thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách, dự án đầu tư trực tiếp FDI, nhất là tập trung thúc đẩy các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án đã ký kết ghi nhớ đầu tư tại hội nghị xúc tiến đầu tư ngày 29/3/2026.

Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ giải quyết các “điểm nghẽn”, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư triển khai xây dựng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp, dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, trọng tâm là du lịch, thương mại và logistics. Phát triển toàn diện nông, lâm nghiệp, thủy sản, bảo đảm tăng trưởng ổn định. Giải quyết cơ bản các dự án tồn đọng, kéo dài từ quý IV/2025 đến nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cho biết sẽ tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, quy hoạch chung cấp xã và các quy hoạch thuộc thẩm quyền, khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương.

Cùng với đó, tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của tỉnh, tránh chồng chéo, bất cập, không phù hợp với quy định hiện hành.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh một cách thực chất, hiệu quả; thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì các chỉ số thành phần có thứ hạng cao, nâng cao các chỉ số thành phần có thứ hạng thấp của các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS.

Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên. Đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết dứt điểm việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất để đưa dự án vào hoạt động, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách.

Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả; thực hiện nghiêm tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí; ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội, các nhiệm vụ cấp bách, vùng khó khăn, miền núi, biên giới. Tập trung chỉ đạo sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư trên địa bàn tỉnh.