Nhà đầu tư quốc tế kỳ vọng Nghị quyết 10-NQ/TW tạo lực hút mới cho dòng vốn chất lượng cao

Các tập đoàn và quỹ đầu tư quốc tế đánh giá Nghị quyết số 10 đã phát đi thông điệp rõ ràng về chuyển đổi tư duy thu hút đầu tư, từ coi trọng quy mô sang chất lượng dòng vốn, cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước sẽ quyết định sức hấp dẫn của Việt Nam trong giai đoạn mới…

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh những ý kiến đóng góp, tham luận của các lãnh đạo tỉnh, thành phố, Hội nghị cũng ghi nhận những tham luận, ý kiến đến từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp, Tập đoàn, Quỹ đầu tư từ quốc tế.

NÂNG CAO NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN TOÀN CẦU

Ông Takuya Sahashi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam, đánh giá cao định hướng của Nghị quyết số 10 trong việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, thúc đẩy phát triển công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước.

Theo ông, Việt Nam không nên chỉ dừng ở mục tiêu thu hút thêm vốn đầu tư mà cần tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là con đường để công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại và các tiêu chuẩn quốc tế được lan tỏa vào khu vực doanh nghiệp Việt Nam, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và nền tảng công nghiệp.

Đại diện Mitsubishi cho biết các doanh nghiệp Nhật Bản đã đồng hành cùng quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam hơn ba thập kỷ, đầu tư mạnh vào các lĩnh vực điện tử, thiết bị vận tải và máy móc công nghiệp, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ thống nhà cung ứng. Nhờ đó, tỷ lệ nội địa hóa tại nhiều ngành đã từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 10, ông Takuya Sahashi cho rằng Việt Nam vẫn cần giải quyết nhiều điểm nghẽn. Năng lực kỹ thuật của các doanh nghiệp hỗ trợ còn hạn chế, trong khi các ngành công nghiệp vật liệu và linh kiện nền tảng chưa phát triển tương xứng khiến chuỗi sản xuất vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Bên cạnh đó, nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó tiếp cận hoặc chưa đáp ứng đúng nhu cầu thực tiễn.

Từ kinh nghiệm của các doanh nghiệp Nhật Bản, ông đề xuất Việt Nam tập trung hỗ trợ những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển để hình thành lực lượng nhà cung ứng nòng cốt có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu, thay vì dàn trải nguồn lực. Đồng thời, cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu nhà cung ứng, mở rộng các nền tảng kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất hơn.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham dự Hội nghị. Ảnh: VGP.

Bên cạnh đó, đại diện Mitsubishi cho rằng việc phát triển các ngành công nghiệp thượng nguồn, đặc biệt là vật liệu và linh kiện, sẽ góp phần gia tăng giá trị gia tăng trong nước, nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và tạo nền tảng thu hút các dự án FDI công nghệ cao.

Cùng với đó, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được thiết kế theo hướng đơn giản, linh hoạt, dễ tiếp cận hơn; đồng thời tăng cường đào tạo nghề, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp để nâng cao năng lực tiếp nhận và làm chủ công nghệ.

Theo ông Takuya Sahashi, việc hình thành mối liên kết bền chặt giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp nâng cao năng suất, gia tăng giá trị nội địa, phát triển nền công nghiệp có khả năng tự chủ và sức chống chịu cao hơn, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Khẳng định các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam thông qua đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, ông Takuya Sahashi bày tỏ kỳ vọng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ và các đối tác để hiện thực hóa các mục tiêu mà Nghị quyết số 10 đã đề ra.

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VỐN ĐÓN DÒNG VỐN CHẤT LƯỢNG CAO

Đại diện các quỹ đầu tư quốc tế đều đánh giá Nghị quyết số 10 gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời đặt thị trường vốn vào vị trí trung tâm trong chiến lược thu hút nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển.

Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, cho rằng Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng đầu tư quốc tế khi khẳng định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận không tách rời của nền kinh tế Việt Nam. Theo ông, việc chuyển từ thu hút đầu tư theo quy mô sang coi trọng chất lượng dòng vốn, công nghệ, năng lực quản trị và phát triển bền vững là định hướng phù hợp với xu thế cạnh tranh toàn cầu.

Đại diện Dragon Capital đánh giá cao việc Nghị quyết xác định thị trường vốn là một trong những trụ cột để thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực quốc tế. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng cao, Việt Nam không chỉ cần thêm nguồn vốn mà còn phải giảm chi phí huy động vốn cho doanh nghiệp.

Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, trao đổi online về "Giải pháp phát triển thị trường vốn để khuyến khích dòng vốn nước ngoài có chất lượng".

Theo ông, khoảng cách giữa chi phí vốn của khu vực công và khu vực doanh nghiệp hiện vẫn rất lớn khi Kho bạc Nhà nước có thể phát hành trái phiếu dài hạn với lãi suất khoảng 4%/năm, trong khi nhiều doanh nghiệp phải chấp nhận mức lãi suất 10-12%/năm đối với trái phiếu kỳ hạn ba năm.

Từ thực tế đó, Dragon Capital kiến nghị nghiên cứu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp FDI giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư tại Việt Nam; đẩy nhanh lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi; hoàn thiện cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), cải thiện cơ chế giao dịch ngoại hối và xem xét điều chỉnh giới hạn sở hữu nước ngoài ở những lĩnh vực phù hợp.

Đồng thời, cần nghiên cứu điều chỉnh điều kiện niêm yết đối với doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển các trung tâm tài chính quốc tế và mở rộng hệ thống nhà đầu tư tổ chức nhằm nâng cao chiều sâu của thị trường vốn.

Ở góc độ khác, ông Micheal Kokalari, Chuyên gia kinh tế Quỹ đầu tư VinaCapital, nhận định Việt Nam đang trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế và Nghị quyết số 10 sẽ tiếp tục gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc thúc đẩy liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước.

Ông Micheal Kokalari, Chuyên gia kinh tế, Quỹ đầu tư VinaCapital, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP.

Theo ông Micheal Kokalari, để duy trì tăng trưởng dài hạn, Việt Nam cần tiếp tục theo đuổi các chương trình phát triển hạ tầng quy mô lớn. Đối với một nền kinh tế đang phát triển, việc huy động nguồn vốn quốc tế để đầu tư hạ tầng là thông lệ phổ biến và đã được nhiều quốc gia áp dụng thành công. Đây cũng là lĩnh vực mà các quỹ đầu tư quốc tế sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam.

Từ kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam và mạng lưới kết nối với các trung tâm tài chính lớn trên thế giới, VinaCapital cho rằng Việt Nam cần ưu tiên hoàn thành mục tiêu được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi, sớm đạt xếp hạng tín nhiệm mức đầu tư (Investment Grade), đẩy nhanh việc đưa Trung tâm Tài chính quốc tế vào hoạt động, đồng thời thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, mở rộng hoạt động IPO và đa dạng hóa các hình thức huy động vốn để nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường.

Đại diện VinaCapital cũng cho rằng Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thị trường thông qua việc triển khai cơ chế CCP, phát triển các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá, tiếp tục xem xét nới giới hạn sở hữu nước ngoài ở những lĩnh vực phù hợp và nâng cao các tiêu chuẩn về minh bạch thông tin, quản trị doanh nghiệp.

Theo ông Micheal Kokalari, hiện nhiều quỹ đầu tư quốc tế với quy mô hàng trăm tỷ USD đang theo dõi sát thị trường Việt Nam và khi các điều kiện trên được hoàn thiện, đặc biệt sau khi Việt Nam được MSCI nâng hạng, sẽ có một lượng vốn rất lớn được giải ngân vào nền kinh tế.

Khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, đại diện Dragon Capital và VinaCapital đều bày tỏ tin tưởng Nghị quyết số 10 sẽ tạo nền tảng để Việt Nam thu hút hiệu quả hơn các dòng vốn quốc tế chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.