Khởi công loạt dự án, công trình trọng điểm nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt triển khai nhiều hoạt động trọng điểm, trong đó nổi bật là lễ khởi công hàng loạt công trình, dự án hạ tầng quy mô lớn cùng chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và màn trình diễn pháo hoa tại 16 địa điểm.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).
Theo kế hoạch, lễ khởi công sẽ được tổ chức vào 8 giờ 30 phút ngày 1/7/2026 tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và được truyền hình trực tiếp.
Việc tổ chức lễ nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện quyết tâm và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị thành phố trong triển khai các nghị quyết của Đảng; thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định quyết tâm đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững.
Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, nhóm dự án quy mô lớn được khởi công trong dịp này đều đã được HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua chủ trương đầu tư trước đó. Trong danh mục có dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Công viên cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng.
Bên cạnh đó, thành phố sẽ khởi công dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu.
Dự án cầu đường Bình Tiên, đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh, cũng sẽ được khởi công sau khi UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt dự án thành phần vào ngày 20/3/2026. Theo kế hoạch, công tác lựa chọn nhà thầu sẽ hoàn tất trước ngày 29/6/2026 và hợp đồng được ký kết vào ngày 30/6/2026.
Cùng với đó, dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài (giai đoạn 1) cũng nằm trong danh sách khởi công, với thời điểm ký kết hợp đồng dự kiến vào ngày 30/6/2026.
Đối với dự án nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, Sở Xây dựng đã phê duyệt tại quyết định ban hành ngày 15/6/2026. Việc lựa chọn nhà thầu dự kiến hoàn tất trước ngày 27/6 để bảo đảm khởi công theo đúng tiến độ.
Tương tự, dự án nút giao hoàn chỉnh giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50 cũng đã được Sở Xây dựng phê duyệt ngày 19/3/2026 và dự kiến hoàn tất lựa chọn nhà thầu trước ngày 27/6.
Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh dự kiến khởi công dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1). Đến nay, dự án đã hoàn tất đánh giá tác động môi trường và được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt ngày 25/6/2026. Báo cáo nghiên cứu khả thi cũng đã được Bộ Xây dựng phê duyệt ngày 26/6/2026, đáp ứng điều kiện để khởi công vào ngày 1/7/2026.
Chia sẻ tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố chiều 25/6, ông Võ Văn Sơn, Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, cũng đã cập nhật các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).
Theo ông Võ Văn Sơn, hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện là Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự kiến diễn ra vào sáng 2/7 tại Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành).
Chương trình gồm các nội dung: chương trình nghệ thuật đặc biệt; chào cờ; tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; diễn văn kỷ niệm của Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; phát biểu của đại biểu công dân thành phố; phát biểu của đại diện thế hệ trẻ và bế mạc.
Bên cạnh lễ kỷ niệm chính thức, TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng.
Cụ thể, sáng 26/6 sẽ khai mạc Hội sách Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh lần thứ 6 năm 2026 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp. Sáng 28/6, chương trình đi bộ đồng hành với chủ đề "Hành trình di sản - Tiến bước tương lai" sẽ diễn ra trên đường Lê Duẩn (phường Sài Gòn).
Ngày 29/6, TP. Hồ Chí Minh sẽ khai mạc triển lãm hình ảnh, tuyên truyền cổ động kỷ niệm tại Công viên Chi Lăng (phường Sài Gòn), đồng thời tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu năm 2026 tại Nhà hát Thành phố (phường Sài Gòn).
Sáng sớm ngày 1/7, Thành phố sẽ tổ chức lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).
Trong các tối 1/7 và 2/7, chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp trình diễn công nghệ 3D Mapping sẽ diễn ra trước trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn).
Cũng trong tối 2/7, tại Hội trường Thống Nhất sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2026). Chương trình có các điểm cầu phụ tại Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).
Trước đó, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa quy mô lớn nhân dịp 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, màn trình diễn pháo hoa sẽ diễn ra đồng loạt tại 16 địa điểm trên địa bàn thành phố, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2/7. Các điểm bắn pháo hoa được bố trí rộng khắp các khu vực của TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập, nhằm tạo điều kiện để người dân từ khu vực trung tâm đến các vùng cửa ngõ có thể theo dõi và thưởng thức.
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