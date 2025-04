Trái phiếu chính phủ Đức đang trở thành “hầm trú ẩn” mới?

Việc đồng euro và trái phiếu chính phủ Đức đồng loạt tăng giá trong tháng này có thể cho thấy trái phiếu chính phủ Đức đang trở thành một “hầm trú ẩn” được nhà đầu tư toàn cầu ưa chuộng trong bối cảnh chiến tranh thương mại căng thẳng - theo tờ báo Financial Times.

Thông thường, giá trái phiếu chính phủ Đứcvà tỷ giá euro diễn biến trái chiều nhau, vì lạc quan về nền kinh tế eurozone - yếu tố thúc đẩy euro tăng giá - thường gây suy giảm nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ Đức, loại trái phiếu được xem là chuẩn mực và tài sản an toàn nhất ở khu vực. Khuynh hướng này đã được giữ vững sau khi Đức công bố kế hoạch chi tiêu công lịch sử vào tháng trước, với đồng euro tăng giá và trái phiếu chính phủ Đức bị bán tháo.

Nhưng trong tháng 4 này, đồng euro đã tăng giá khoảng 5% so với đồng USD, trong khi chênh lệch lợi suất trái phiếu giữa hai bờ Đại Tây Dương ngày càng tăng lên - với lợi suất trái phiếu chính phủ Đức giảm do giá trái phiếu này tăng, mà lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng do giá giảm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm hiện đang cao hơn khoảng 2 điểm phần trăm so với lợi suất trái phiếu chính phủ Đức cùng kỳ hạn, tăng từ mức khoảng 1,7 điểm phần trăm hồi đầu tháng 3.

Mối tương quan thường thấy giữa đồng euro và chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Đức - trái phiếu kho bạc Mỹ “đã bị phá vỡ hoàn toàn trong 2 tuần qua, vì trái phiếu chính phủ Đức và đồng euro đồng thời hưởng lợi từ việc thị trường tài chính bất an vì chính sách của Mỹ”, nhà quản lý quỹ Mike Riddell của công ty Fidelity International nhận định với Financial Times.

“Đây là triệu chứng của một cuộc tháo chạy của dòng vốn”, ông Riddell nói.

Sự mất giá đồng thời của đồng USD và trái phiếu kho bạc Mỹ cũng là một điều bất thường và đang gây ra mối lo ngại lớn ở Phố Wall, vì hai tài sản này cũng thường có diễn biến giá ngược chiều nhau. “Thị trường tiền tệ không còn quan tới động lực lãi suất nữa”, chiến lược gia Benoit Anne của công ty MFS Investment Management nhận định, nói thêm rằng lãi suất thị trường ở Mỹ tăng “lẽ ra phải là một tín hiệu giá lên mạnh mẽ đối với đồng USD”.

“Có vẻ như đang có những dịch chuyển trong phân bổ tài sản của giới đầu tư toàn cầu mà ở đó, nhà đầu tư đang xem xét dịch chuyển khỏi đồng USD và xem xét châu Âu và phần còn lại của thế giới như những địa chỉ hấp dẫn hơn để đầu tư”, ông Anne nói thêm.

Các chuyên gia về trái phiếu nói rằng nhà đầu tư toàn cầu đang đánh giá lại vai trò một tài sản an toàn của trái phiếu kho bạc Mỹ trong bối cảnh có nhiều lo ngại về chính sách của Mỹ. Chuyên gia trưởng về đầu tư của công ty Insight Investment, bà April LaRusse, nhận định giới đầu tư đang tìm kiếm bên ngoài Mỹ một thị trường “an toàn, thượng tôn pháp luật, có chính phủ đáng tin cậy và có nền kinh tế được vận hành tốt”.

Bà LaRusse đề cập đến mức độ biến động gia tăng của thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ trong những năm gần đây. Chỉ số ICE BofA Move, một thước đo về kỳ vọng của nhà đầu tư về sự biến động tương lai của thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ, đã duy trì ở mức cao kể từ đợt bán tháo tài sản này vào năm 2022. Tuần trước, chỉ số đạt mức cao nhất trong hơn 1 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, có những trở ngại lớn đối với việc trái phiếu chính phủ Đức thay thế trái phiếu kho bạc Mỹ với tư cách tài sản an toàn được nhà đầu tư toàn cầu nghĩ đến đầu tiên. Trở ngại đầu tiên phải kể đến là thị trường trái phiếu chính phủ Đức chỉ có quy mô bằng một phần so với thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ 30 nghìn tỷ USD. Sự khan hiếm của trái phiếu chính phủ Đức là nguyên nhân dẫn tới việc có những thời kỳ dài trái phiếu này có lợi suất âm.

Địa vị tài sản tài sản dự trữ của thế giới được ưa chuộng nhất của trái phiếu kho bạc Mỹ còn xuất phát từ vai trò thống trị của đồng USD trong tài chính và thương mại toàn cầu, ngay cả khi có những ý kiến cho rằng sự thống trị đó đang bị thử thách bởi một cuộc khủng hoảng niềm tin vào chính sách của Mỹ.

Ông Steven Major, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường trái phiếu của ngân hàng HSBC, cho rằng những nhận định về một sự dịch chuyển hiếm thấy khỏi thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang bỏ qua một điều là “người mua thêm trái phiếu kho bạc Mỹ ngày càng chủ yếu là nhà đầu tư trong nước”, trong khi một số nhà đầu tư nước ngoài giảm nắm giữ tài sản này.

Tuy nhiên, các nhà quản lý quỹ chỉ ra rằng đang có những tín hiệu cho thấy các nhà đầu tư toàn cầu lớn đang tìm cách đa dạng hóa danh mục tài sản, và trái phiếu chính phủ Đức có thể là một tài sản được hưởng lợi nhiều vì Berlin có kế hoạch phát hành thêm nợ để huy động vốn cho các kế hoạch chi tiêu trong tương lai.

“Đang có một số nhà đầu tư nhìn vào châu Âu theo cách chưa từng có trước đây”, bà LaRusse nói.