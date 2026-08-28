Trung tâm mới trên đảo Vũ Yên lớn mạnh từ nhịp sống thực với cộng đồng ngày càng đông đúc

Với khoảng 2.500 cư dân đang sinh sống thường xuyên và hàng nghìn cư dân dự kiến tiếp tục về ở, Vinhomes Royal Island đang lớn mạnh bằng nhịp sống thực. Những ô cửa sáng đèn mỗi tối, các gia đình dạo bộ trong công viên và các tiện ích vận hành mỗi ngày cho thấy một trung tâm mới trên đảo Vũ Yên đã thành hình, mang tới chuẩn sống mới cho giới thượng lưu đất Cảng.

Không gian xanh, mặt nước thoáng đãng và kiến trúc đồng bộ tạo phông nền cho nhịp sống thư thái của cộng đồng cư dân Vinhomes Royal Island.

Chỉ sau hơn 2 năm ra mắt, đến nay, Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) đã hoàn thiện 90% hạ tầng và tiện ích, được vận hành theo quy trình chuyên nghiệp. Hiện có khoảng 2.500 cư dân sinh sống thường xuyên. Những con số này đánh dấu bước chuyển quan trọng từ một đại đô thị trong quá trình kiến tạo sang một nơi ở có nhịp sinh hoạt, tiêu dùng và kết nối cộng đồng mỗi ngày.

CỘNG ĐỒNG LỚN MẠNH THẮP SÁNG NHỊP SỐNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐẢO VŨ YÊN

Từ nay đến cuối năm 2026, dự kiến sẽ có thêm 3.600 cư dân tiếp tục về ở, đưa quy mô cộng đồng tiến gần mốc 7.000 người. Dòng cư dân mới không chỉ lấp đầy các khu ở, mà còn gia tăng nhu cầu cho trường học, y tế, mua sắm, ẩm thực, thể thao và dịch vụ. Mỗi gia đình chuyển về là một mắt xích mới trong hệ sinh thái vận hành của đảo đô thị.

Đối với khách hàng đang tìm kiếm một nơi an cư lâu dài, cộng đồng hiện hữu là tín hiệu quan trọng. Họ có thể trực tiếp quan sát chất lượng cảnh quan, cách đô thị và tiện ích vận hành, nhịp sống trong khu ở và trải nghiệm của cư dân - những yếu tố khó thể hiện đầy đủ qua phối cảnh hay lời giới thiệu.

Hệ thống sân chơi và không gian cộng đồng đã hoàn thiện mang đến điểm gặp gỡ, vận động và gắn kết cho nhiều thế hệ cư dân.

Một cộng đồng chỉ thực sự lớn mạnh khi có những không gian để con người gặp gỡ, giao lưu, gắn kết. Tại Vũ Yên, Vincom Mega Mall, VinWonders, sân golf 36 hố, Học viện Cưỡi ngựa Hoàng Gia, bến du thuyền Royal Marina, tuyến phố đi bộ ven sông và mạng lưới công viên nội khu đang tạo ra nhiều điểm chạm cho cư dân và du khách.

Buổi sáng là những bước chân tại công viên, buổi chiều là thời gian của trẻ nhỏ trong các khu vui chơi, buổi tối là nhịp mua sắm, ẩm thực và dạo bộ ven sông của cả gia đình. Những hoạt động tưởng như rất đời thường lại là chỉ dấu rõ nhất cho sức sống đô thị: tiện ích được sử dụng, dịch vụ có khách hàng và cư dân hình thành thói quen gắn bó với nơi ở.

Bên cạnh cư dân tại chỗ, lượng khách trung bình 20.000-30.000 lượt mỗi ngày tới trải nghiệm, vui chơi và mua sắm, và có thể tăng lên 80.000-100.000 lượt vào các dịp lễ, bổ sung một dòng chảy thương mại sôi động cho đại đô thị. Cư dân vì vậy được sống trong không gian vừa có tính riêng tư của khu ở, vừa kết nối với những sự kiện và trải nghiệm quy mô của thành phố.

CHUẨN SỐNG MỚI TẠI TRUNG TÂM MỚI CỦA HẢI PHÒNG

Hạ tầng có thể hoàn thiện theo tiến độ, nhưng bản sắc của một đô thị phải được hình thành qua thời gian và sự tham gia của cư dân. Tại Vinhomes Royal Island, các hoạt động cổ vũ lối sống xanh, sống khỏe và kết nối cộng đồng do chủ đầu tư tổ chức tạo cơ hội để những người hàng xóm trở thành bạn đồng hành, để trẻ nhỏ có thêm không gian trưởng thành và để các gia đình xây dựng ký ức chung trên đảo.

Trung tâm mới trên đảo Vũ Yên mang đến chuẩn sống mới cho giới thượng lưu Hải Phòng.

Khi số cư dân tăng, hệ sinh thái thương mại - dịch vụ cũng có thêm nền tảng phát triển. Nhu cầu lặp lại hằng ngày giúp các tuyến phố và cửa hàng vận hành bền bỉ hơn; sự đa dạng của cộng đồng mở ra thêm ngành hàng, trải nghiệm và cơ hội kinh doanh. Nhịp sống cư dân và nhịp kinh tế từ đó bổ trợ cho nhau, tạo nên vòng tuần hoàn giá trị của một đô thị sống thực.

Với người mua ở thực, đó là niềm tin vào một môi trường đã có thể trải nghiệm. Với người tìm kiếm tài sản dài hạn, cộng đồng cư dân tăng trưởng là cơ sở để quan sát sức cầu và khả năng khai thác dịch vụ. Còn với Hải Phòng, một Vũ Yên ngày càng đông vui góp phần hiện thực hóa hình hài trung tâm mới - nơi không chỉ có công trình biểu tượng, mà có con người cùng kiến tạo một chuẩn sống mới.

Một đô thị chỉ thực sự trở thành nơi đáng sống khi con người chọn ở lại, gặp gỡ và cùng nhau tạo dựng những giá trị chung. Tại Vinhomes Royal Island, hành trình ấy đang được viết tiếp mỗi ngày bằng cộng đồng cư dân ngày càng đông đảo và những giá trị hiện hữu có thể trực tiếp cảm nhận.