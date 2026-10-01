TP. Hồ Chí Minh cùng đối tác từ Silicon Valley xây Trung tâm Xuất sắc về AI

Theo Biên bản ghi nhớ, AI COE sẽ được phát triển dựa trên mô hình liên kết giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Mục tiêu chính là thúc đẩy nghiên cứu, ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp, đồng thời đưa các ứng dụng AI vào thực tiễn tại TP. Hồ Chí Minh.
Trung tâm AI COE sẽ hoạt động dựa trên ba trụ cột chính: Trung tâm Năng lực; Chương trình tăng tốc khởi nghiệp; và Chương trình Venture Client và Thử nghiệm giải pháp.
Trong đó, Trung tâm Năng lực sẽ tập trung vào việc xây dựng chiến lược, khung năng lực và lộ trình hoạt động của AI COE. Các chương trình đào tạo về AI và đổi mới sáng tạo sẽ được tổ chức cho sinh viên, giảng viên, cán bộ quản lý nhà nước và nhân sự doanh nghiệp.
Đồng thời, trung tâm sẽ kết nối các tập đoàn, startup, nhà đầu tư, trường đại học và viện nghiên cứu để thúc đẩy sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.
Đối với trụ thứ hai - tăng tốc khởi nghiệp sẽ tổ chức các chương trình tăng tốc startup AI theo từng nhóm, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên của Thành phố. Các startup sẽ có cơ hội tham gia quá trình tuyển chọn, đào tạo, cố vấn và kết nối với mạng lưới chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
Với trụ thứ ba - Venture Client và Thử nghiệm giải pháp sẽ xác định các bài toán cụ thể từ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề tại TP. Hồ Chí Minh. Các startup và công nghệ phù hợp sẽ được tìm kiếm để thử nghiệm trong môi trường vận hành thực tế, từ đó đánh giá khả năng hoàn thiện, nhân rộng và thương mại hóa giải pháp.
Plug and Play là tập đoàn tăng tốc khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo toàn cầu, được thành lập năm 2006 tại Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ, đã có mặt tại hơn 60 địa điểm trên thế giới.
Với mạng lưới hơn 100.000 startup và hơn 550 đối tác doanh nghiệp, Plug and Play là nhà đầu tư sớm của nhiều công ty công nghệ lớn như PayPal, Dropbox và LendingClub.
Sự hợp tác này kỳ vọng sẽ giúp TP. Hồ Chí Minh mở rộng khả năng tiếp cận các mạng lưới chuyên gia, công nghệ, startup, tập đoàn và nhà đầu tư quốc tế.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh rằng Thành phố không chỉ đánh giá hoạt động khởi nghiệp sáng tạo qua số lượng trung tâm được thành lập, mà còn qua chất lượng, chuẩn hoạt động và kết quả cụ thể.
Ông Vũ cho rằng cần đo lường bằng số sản phẩm, chương trình, startup và công nghệ chiến lược được đưa vào thực tế, cũng như lượng vốn huy động cho hoạt động đổi mới sáng tạo.
Dự kiến, thỏa thuận triển khai trung tâm AI COE sẽ phấn đấu hoàn thành trong vòng 30 ngày để kịp thời công bố và giới thiệu sáng kiến này tại sự kiện Plug and Play Silicon Valley November Summit (diễn ra từ ngày 3–5/11/2026 tại Sunnyvale, California, Hoa Kỳ).
Đây sẽ là cơ hội lớn để quảng bá câu chuyện đổi mới sáng tạo của TP. Hồ Chí Minh ra cộng đồng công nghệ và các quỹ đầu tư quốc tế; đồng thời mở rộng khả năng thu hút đối tác, nguồn lực và các giải pháp công nghệ cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố.
Theo đánh giá của các chuyên gia, sự hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và Plug and Play không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển AI mà còn là cơ hội lớn để quảng bá câu chuyện đổi mới sáng tạo của Thành phố ra cộng đồng công nghệ và các quỹ đầu tư quốc tế.
Với sự hỗ trợ từ Plug and Play và các đối tác, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng biến trí tuệ nhân tạo thành động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội thiết thực, từng bước đưa các giải pháp công nghệ từ phòng thí nghiệm ra thị trường và khẳng định vị thế trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
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