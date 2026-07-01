UOB đầu tư 450 triệu USD xây tháp trụ sở tại khu vực Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh

Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) đã có những bước đi chiến lược khi đầu tư 450 triệu USD để xây dựng tòa tháp trụ sở UOB Plaza tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC) ở TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là minh chứng cho cam kết lâu dài của Ngân hàng với Việt Nam một thị trường tăng trưởng trọng điểm trong khu vực ASEAN…

Khởi công tòa tháp trụ sở UOB Plaza tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC) ở TP. Hồ Chí Minh.

Theo phương án kiến trúc được công bố tại lễ khởi công sáng ngày 01/07, tòa cao ốc UOB Plaza TP. Hồ Chí Minh do đơn vị thiết kế danh tiếng toàn cầu Gensler đảm nhiệm, quy hoạch trên khu đất rộng 4.571 m2.

Tháp trụ sở này có chiều cao khoảng 160m hướng thẳng ra sông Sài Gòn, công trình văn phòng hạng A này được định vị theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về phát triển bền vững quốc tế. Dự kiến hoàn thành vào năm 2030, tòa tháp này sẽ trở thành trụ sở chính của UOB tại Việt Nam, đồng thời là một điểm kết nối tài chính quan trọng giữa Việt Nam và khu vực.

Khi đi vào vận hành, công trình này sẽ tăng thêm một mảnh ghép nữa trong mạng lưới văn phòng của “ông lớn” ngân hàng Singapore tại năm thị trường trọng điểm khu vực Đông Nam Á (Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan).

Ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn UOB phát biểu tại lễ khởi công UOB Plaza.

Trong buổi làm việc giữa Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được và ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn UOB chiều ngày 30/06, hai bên đã thảo luận về dự án UOB Plaza. Với tổng mức đầu tư lên tới 450 triệu USD, UOB Plaza không chỉ là một công trình kiến trúc hiện đại với 36 tầng nổi và 4 tầng hầm, mà còn là biểu tượng cho cam kết đầu tư lâu dài của UOB tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiện diện của UOB tại TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông cũng bày tỏ mong muốn UOB sẽ trở thành một thành viên tích cực của VIFC-HCMC, góp phần xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, kết nối thành phố với các trung tâm tài chính trong khu vực và trên thế giới.

Ông Nguyễn Văn Được tin tưởng rằng sự hiện diện của UOB Plaza tại khu vực VIFC-HCMC sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần thu hút thêm các định chế tài chính quốc tế, các nhà đầu tư chiến lược và các doanh nghiệp lớn đến với TP. Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Thành phố cũng mong muốn quan hệ hợp tác giữa UOB, Thành phố và VIFC-HCMC sẽ không dừng lại ở một dự án đầu tư cụ thể, mà phát triển thành quan hệ đối tác chiến lược trong việc kết nối dòng vốn, thương mại, công nghệ, nhân lực và tri thức tài chính quốc tế vào Việt Nam.

“Chính quyền Thành phố cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho UOB hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững tại TP. Hồ Chí Minh; đồng thời mong UOB tiếp tục là một trong những đối tác tiên phong cùng Thành phố xây dựng VIFC-HCMC trở thành trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới của khu vực”, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được khẳng định.

Ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn UOB, cho biết: “Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chiến lược khu vực của UOB. Tòa nhà trụ sở mới này thể hiện niềm tin của chúng tôi vào triển vọng phát triển của Việt Nam cũng như sự đồng hành của Ngân hàng với mục tiêu của TP. Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm tài chính quốc tế. Việc sở hữu các tòa nhà trụ sở tại năm thị trường trọng điểm cho thấy cam kết dài hạn của chúng tôi đối với khu vực, cũng như đối với các doanh nghiệp và cộng đồng tại đây. Thông qua mạng lưới rộng khắp, UOB có vị thế độc đáo để tăng cường kết nối trong khu vực và tạo ra nhiều giá trị hơn cho 8,5 triệu khách hàng của mình.”

Theo đánh giá của các chuyên gia, sự hiện diện của UOB Plaza tại VIFC-HCMC không chỉ là một biểu tượng của sự phát triển mà còn là một minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào tiềm năng của thị trường Việt Nam. Với sự hỗ trợ từ chính quyền TP. Hồ Chí Minh và cam kết mạnh mẽ từ UOB, dự án này hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho thị trường tài chính Việt Nam, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

UOB Plaza TP. Hồ Chí Minh được kiến tạo như một hệ sinh thái đa tầng, nơi không gian làm việc, thiên nhiên và nghệ thuật hòa quyện trong một tổng thể thống nhất. Các khu vực cộng tác mở, hệ thống lưu thông liền mạch, ánh sáng tự nhiên cùng những mảng xanh được đan cài tinh tế, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật và cảnh quan tuyển chọn như bonsai, tạo nên một môi trường giàu cảm hứng, nơi cộng đồng được kết nối, sáng tạo được nuôi dưỡng và những giá trị bền vững được hình thành.

Trong thời gian tới, UOB sẽ tiếp tục nâng cao năng lực nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn và hỗ trợ Việt Nam tăng cường kết nối với các thị trường trong khu vực cũng như toàn cầu. Trên tinh thần của định hướng này, UOB dự kiến sẽ thành lập chi nhánh tại VIFC-HCMC và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác trong ngành và các bên liên quan chủ chốt để đóng góp vào sự phát triển và nâng tầm vị thế của Trung tâm trên bản đồ tài chính khu vực và quốc tế.

Với mạng lưới hiện diện rộng khắp trong khu vực cùng năng lực chuyên môn trong ngành sâu rộng và khả năng kết nối xuyên biên giới, UOB có vị thế thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà đầu tư tìm kiếm các cơ hội tại Việt Nam và trên toàn ASEAN, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế dài hạn và quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.