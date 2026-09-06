Việt Nam - Myanmar tăng cường hợp tác nghị viện, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp

Ngày 5/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing đang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Min Aung Hlaing và Đoàn đại biểu cấp cao Myanmar lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; chúc mừng những thành tựu Chính phủ và nhân dân Myanmar đạt được thời gian qua.

Khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Myanmar hòa bình, ổn định và phát triển; tin tưởng Myanmar sẽ tiếp tục đạt thêm nhiều thành tựu trong xây dựng đất nước và phát triển quan hệ đối ngoại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đoàn đại biểu Myanmar. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tổng thống Min Aung Hlaing cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp Đoàn; thông báo kết quả cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng thống Myanmar khẳng định luôn coi trọng, gìn giữ quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Việt Nam; cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với Myanmar trong quan hệ song phương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trao đổi về vai trò của cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội Việt Nam đang tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, quyết định các vấn đề chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường giám sát tối cao và nâng cao hiệu quả đối ngoại nghị viện.

Hai lãnh đạo nhất trí ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát thực hiện các thỏa thuận cấp cao, đóng góp cho hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiễn Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tổng thống Min Aung Hlaing đánh giá cao vai trò, đóng góp của Quốc hội Việt Nam đối với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; mong muốn hai bên tăng cường phối hợp, đồng hành cùng Chính phủ hai nước hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ Myanmar quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Myanmar, tạo điều kiện để doanh nghiệp đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của Myanmar.

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan chuyên môn, ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhất là trong hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ sự tham gia của Myanmar tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU); đồng thời tăng cường phối hợp về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đóng góp vào một ASEAN đoàn kết, tự cường.

Nhân dịp này, Tổng thống Min Aung Hlaing chuyển lời của Chủ tịch Hạ viện Myanmar mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Myanmar. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp chuyến thăm vào thời gian phù hợp.