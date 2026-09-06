Việt Nam - Myanmar tạo động lực mới cho hợp tác toàn diện

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing khẳng định quyết tâm làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, kết nối doanh nghiệp và giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla với các nghệ sĩ biểu diễn tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tối 5/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla thăm chính thức Việt Nam.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố, làm sâu sắc tình hữu nghị truyền thống và quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời mở ra những động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Myanmar trong thời gian tới.

MỞ RA NHỮNG ĐỘNG LỰC HỢP TÁC MỚI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu Myanmar đạt được trong xây dựng, phát triển đất nước; tin tưởng nhân dân Myanmar tiếp tục đạt nhiều thành quả trong ổn định tình hình, phát triển kinh tế, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Khẳng định Việt Nam và Myanmar có quan hệ hữu nghị lâu đời, bền chặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và phong tục tập quán; từng gắn bó, ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Hai nước đồng thời chia sẻ nhiều lợi ích trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Trên cơ sở kết quả hội đàm giữa lãnh đạo hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với quyết tâm và nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar sẽ tiếp tục phát triển toàn diện, hiệu quả và thực chất hơn, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước.

Đáp từ, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing khẳng định Myanmar đặc biệt coi trọng quan hệ truyền thống tốt đẹp với Việt Nam. Theo Tổng thống, hai nước không chỉ là những quốc gia gần gũi, hữu nghị trong khu vực Đông Nam Á mà còn là những đối tác gắn bó lâu năm trên cơ sở tôn trọng, thấu hiểu lẫn nhau và tình hữu nghị bền chặt.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Bày tỏ ấn tượng trước sự đón tiếp trọng thị của Việt Nam, Tổng thống Min Aung Hlaing đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được sau 40 năm Đổi mới và chúc Việt Nam sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng thống Myanmar khẳng định sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ truyền thống, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước thông qua Diễn đàn kinh tế song phương, hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện vào năm 2027.

Nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng của Myanmar trong lĩnh vực kinh tế và đầu tư, Tổng thống Min Aung Hlaing đồng thời mời các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục mở rộng đầu tư tại Myanmar.

THÚC ĐẨY KẾT NỐI KINH TẾ VÀ GIAO LƯU VĂN HÓA

Trong khuôn khổ chuyến thăm, trước đó - chiều 4/9, Tổng thống Min Aung Hlaing cùng Đoàn đại biểu cấp cao Myanmar đã thăm và làm việc tại Tổ hợp Nhà máy sản xuất ô tô VinFast Hải Phòng.

Tại đây, Tổng thống Myanmar tìm hiểu quy trình sản xuất khép kín, dây chuyền công nghệ, tự động hóa và các dòng sản phẩm của VinFast.

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing thăm và làm việc tại Tổ hợp Nhà máy sản xuất ô tô VinFast Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Tại xưởng lắp ráp, Tổng thống Min Aung Hlaing bày tỏ ấn tượng với cơ sở vật chất, năng lực sản xuất và tốc độ phát triển của doanh nghiệp ô tô Việt Nam, từ một thương hiệu trong nước từng bước mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Theo thông tin tại chuyến thăm, VinFast hiện có mặt tại 16 quốc gia, trong đó có các thị trường như Indonesia, Ấn Độ, Philippines và Bắc Mỹ.

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Myanmar đang thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, qua đó tạo thêm cơ hội kết nối cộng đồng doanh nghiệp, mở rộng hợp tác trong công nghiệp, thương mại và giao thông xanh.

Cùng với các hoạt động chính trị, kinh tế, chuyến thăm còn có các chương trình giao lưu văn hóa giữa hai nước.

* Ngày 5/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Myanmar, bà Kyu Kyu Hla, đã đến thăm làng lụa Vạn Phúc, Hà Nội.

Hai Phu nhân thăm Đền thờ Tổ nghề, tìm hiểu nghề dệt lụa truyền thống, trải nghiệm các hoạt động thủ công và thăm cơ sở bảo tồn, phát triển sản phẩm lụa tại làng nghề.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Kyu Kyu Hla tham quan làng lụa vạn Phúc. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ Việt Nam và Myanmar đều có nhiều nghề thủ công truyền thống, đặc biệt là nghề dệt lụa; phụ nữ hai nước không chỉ tạo nên những sản phẩm tinh xảo mà còn góp phần gìn giữ, lưu truyền những giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ.

Hai Phu nhân cũng dành thời gian thăm Hợp tác xã Vụn Art, nơi những mảnh lụa tái chế được những người thợ khuyết tật tạo thành các sản phẩm tranh lụa ghép.

Phu nhân Kyu Kyu Hla cảm ơn Phu nhân Ngô Phương Ly về chương trình giao lưu, đồng thời bày tỏ mong muốn có thêm những dịp trao đổi, chia sẻ về nét đẹp văn hóa hai nước.

Phu nhân Ngô Phương Ly nhấn mạnh sự giao lưu, chia sẻ văn hóa góp phần tăng cường kết nối giữa con người với con người, qua đó làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa Việt Nam và Myanmar.